Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Jio gaming recharge plans starting from just 48 rupees offering 500 premium games
वाह! Jio के गेमिंग प्लान्स केवल 48 रुपये से शुरू, FREE खेलो 500 से ज्यादा गेम्स

वाह! Jio के गेमिंग प्लान्स केवल 48 रुपये से शुरू, FREE खेलो 500 से ज्यादा गेम्स

संक्षेप: रिलायंस जियो यूजर्स को कई प्लान्स से रीचार्ज करने का विकल्प मिलता है और इनमें गेमिंग प्लान्स भी मौजूद हैं। ये प्लान्स 500 प्रीमियम गेम्स खेलने का मौका देता है। 

Thu, 23 Oct 2025 10:51 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रिलायंस जियो की ओर से अलग-अलग कीमत वाले कई प्लान्स ऑफर किए जा रहे हैं और इनमें से चुनिंदा प्लान्स में यूजर्स को ढेरों गेम्स खेलने का विकल्प मिल जाता है। कंपनी के गेमिंग प्लान में यूजर्स को एकाध दर्जन नहीं बल्कि 500 से ज्यादा गेम्स फ्री खेलने का ऑप्शन मिल जाता है। इन प्लान्स की कीमत 48 रुपये से शुरू होती है।

Jio का 48 रुपये वाला गेमिंग प्लान

जियो का सबसे सस्ता गेमिंग प्लान यूजर्स के लिए 48 रुपये कीमत का है और 10MB डाटा देता है। इससे JioGames Cloud का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री दिया जा रहा है। इसके साथ 500 से ज्यादा प्रीमियम वीडियो गेम यूजर्स अपने PC, लैपटॉप, स्मार्टफोन और जियो सेट-टॉप-बॉक्स के साथ खेले जा सकेंगे। इस प्लान की वैलिडिटी तीन दिनों की है।

ये भी पढ़ें:₹10 हजार से कम में बेस्ट स्मार्टफोन डील्स! Samsung और Motorola सब लिस्ट में

Jio का 98 रुपये वाला गेमिंग प्लान

रिलायंस जियो का यह प्लान भी यूजर्स के लिए एक डाटा ओनली वाउचर है और पूरे 7 दिन (एक सप्ताह) की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में JioGames Cloud का ऐक्सेस भी 10MB डाटा के साथ एकदम फ्री मिलता है। इस प्लान का चुनाव करने के बाद यूजर्स को उनके फोन, PC, लैपटॉप और Jio Set-top-box पर 500 से ज्यादा प्रीमियम गेम्स खेलने का मौका मिल जाता है।

ये भी पढ़ें:Netflix सब्सक्रिप्शन एकदम FREE में! Jio यूजर्स को इन प्लान्स में मिला मौका

ध्यान रहे, इन गेमिंग प्लान्स से रीचार्ज करने की स्थिति में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा का फायदा नहीं मिलता है। यानी अगर इन प्लान्स का चुनाव किया जाए तो केवल अतिरिक्त डाटा और एक्सट्रा गेमिंग बेनिफिट्स देता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Jio Recharge Plan Jio Recharge Offers Today Reliance Jio अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।