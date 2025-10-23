वाह! Jio के गेमिंग प्लान्स केवल 48 रुपये से शुरू, FREE खेलो 500 से ज्यादा गेम्स
संक्षेप: रिलायंस जियो यूजर्स को कई प्लान्स से रीचार्ज करने का विकल्प मिलता है और इनमें गेमिंग प्लान्स भी मौजूद हैं। ये प्लान्स 500 प्रीमियम गेम्स खेलने का मौका देता है।
रिलायंस जियो की ओर से अलग-अलग कीमत वाले कई प्लान्स ऑफर किए जा रहे हैं और इनमें से चुनिंदा प्लान्स में यूजर्स को ढेरों गेम्स खेलने का विकल्प मिल जाता है। कंपनी के गेमिंग प्लान में यूजर्स को एकाध दर्जन नहीं बल्कि 500 से ज्यादा गेम्स फ्री खेलने का ऑप्शन मिल जाता है। इन प्लान्स की कीमत 48 रुपये से शुरू होती है।
Jio का 48 रुपये वाला गेमिंग प्लान
जियो का सबसे सस्ता गेमिंग प्लान यूजर्स के लिए 48 रुपये कीमत का है और 10MB डाटा देता है। इससे JioGames Cloud का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री दिया जा रहा है। इसके साथ 500 से ज्यादा प्रीमियम वीडियो गेम यूजर्स अपने PC, लैपटॉप, स्मार्टफोन और जियो सेट-टॉप-बॉक्स के साथ खेले जा सकेंगे। इस प्लान की वैलिडिटी तीन दिनों की है।
Jio का 98 रुपये वाला गेमिंग प्लान
रिलायंस जियो का यह प्लान भी यूजर्स के लिए एक डाटा ओनली वाउचर है और पूरे 7 दिन (एक सप्ताह) की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में JioGames Cloud का ऐक्सेस भी 10MB डाटा के साथ एकदम फ्री मिलता है। इस प्लान का चुनाव करने के बाद यूजर्स को उनके फोन, PC, लैपटॉप और Jio Set-top-box पर 500 से ज्यादा प्रीमियम गेम्स खेलने का मौका मिल जाता है।
ध्यान रहे, इन गेमिंग प्लान्स से रीचार्ज करने की स्थिति में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा का फायदा नहीं मिलता है। यानी अगर इन प्लान्स का चुनाव किया जाए तो केवल अतिरिक्त डाटा और एक्सट्रा गेमिंग बेनिफिट्स देता है।
