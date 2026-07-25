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काम की बात: जियो फ्रीडम ऑफर: पूरे 15 महीने No Recharge, रोज मिलेगी 100Mbps स्पीड, 12 OTT फ्री

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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बार-बार रिचार्ज का झंझट नहीं चाहते, तो जियो का नया Jio Freedom Offer आपके लिए है। ऑफर के तहत, ग्राहक 10,000 रुपये एकमुश्त देकर 15 महीने तक 100Mbps इंटरनेट स्पीड का मजा ले सकते हैं। साथ में ग्राहकों को JioHotstar समेत 12 OTTs भी मुफ्त मिल रहे हैं।

Jio Freedom Offer
जियो अपने 10,000 रुपये के Jio Freedom Pack के साथ 15 महीने की सर्विस वैलिडिटी दे रहा है। इसमें 100Mbps की तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड मिलेगी।

Reliance Jio ने अपने करोड़ों ग्राहकों को एक शानदार सरप्राइज दे दिया है। रिलायंस जियो ने 10,000 रुपये का एक नया 'Freedom Offer' लॉन्च किया है। यह होम कस्टमर्स के लिए एक नया प्लान है। होम सेगमेंट में फाइबर और एयरफाइबर दोनों शामिल हैं। यह प्लान जियो की वेबसाइट और मोबाइल ऐप, दोनों पर उपलब्ध है। इसे 2026 के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पेश किया गया है। भारत के लिए इस खास दिन से पहले, रिलायंस जियो ने चुपचाप अपने कस्टमर्स के लिए यह ऑफर पेश किया है। यह पैक इसलिए दिलचस्प है क्योंकि इसमें 15 महीने की सर्विस वैलिडिटी मिलती है। जियो का इसके अलावा कोई और ब्रॉडबैंड प्लान नहीं है जिसमें 15 महीने की सर्विस वैलिडिटी मिलती हो। आइए, जल्दी से इस ब्रॉडबैंड प्लान के फायदों पर नजर डालते हैं।

जियो का 10,000 रुपये का फ्रीडम प्लान

रिलायंस जियो अपने 10,000 रुपये वाले फ्रीडम पैक के साथ 15 महीने की सर्विस वैलिडिटी देता है। इस ब्रॉडबैंड पैक में डाउनलोड और अपलोड, दोनों के लिए 100Mbps की तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड मिलती है। इसमें यूजर्स को फ्री वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है। साथ ही, इस प्लान में यूजर्स को 1000 से ज्यादा टीवी चैनल भी मिलते हैं, जिन्हें वे JioTV ऐप के जरिए देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इन सब के लिए ग्राहकों को बस एक बार पेमेंट करना होगा। इन प्लान्स को खासतौर से ऐसे लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो एकमुश्त पेमेंट कर टेंशन फ्री रहना पसंद करते हैं और बार-बार रिचार्ज का झंझट नहीं चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:पूरे 12 महीने केवल ₹399 में चलाएं 50Mbps ब्रॉडबैंड, 3000GB डेटा, 500 TV चैनल भी

12 OTTs और सेट-टॉप बॉक्स भी फ्री

इस प्लान के साथ कई OTT (ओवर-द-टॉप) सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलते हैं। इनमें JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, SunNXT, HoiChoi, Discovery+, TimesPlay, TarangPlus, ErosNow, Lionsgate Play, ShemarooMe और ETV Win शामिल हैं। इन 12 OTT फायदों की मदद से यूजर्स अपनी पसंद के किसी भी डिवाइस पर कहीं भी एंटरटेनिंग कंटेंट देख सकते हैं। जो जियो ग्राहक यह ब्रॉडबैंड प्लान खरीदते हैं, उन्हें कंपनी से एक फ्री सेट-टॉप बॉक्स (STB) भी मिल सकता है। नए STB के साथ, यूजर्स अपने TV पर सारा OTT कंटेंट देख सकते हैं। इस तरह के ब्रॉडबैंड प्लान के साथ आपको DTH (डायरेक्ट-टू-होम) कनेक्शन खरीदने की जरूरत नहीं है। यह प्लान TV और OTT कंटेंट, दोनों के लिए आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। इसके अलावा, आपको JioPC भी मिल सकता है, जो आपके TV पर क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा देता है।

Jio Freedom Offer

यूजर्स कितने पैसे बचा सकते हैं?

अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपको 100Mbps ब्रॉडबैंड प्लान के लिए शुरू में ही 10,000 रुपये देने होंगे। इसके बाद आप 15 महीनों के लिए निश्चिंत हो जाएंगे और आपको हर महीने रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। जियो का कहना है कि अगर आप हर महीने पेमेंट करते, तो उसके मुकाबले यूजर्स लगभग 6,000 रुपये बचा पाएंगे। यह ऑफर JioFiber और Jio AirFiber, दोनों तरह के ग्राहकों के लिए है।

आमतौर पर 100Mbps प्लान की कीमत 899 रुपये प्रति माह (प्लस GST) होती है। अगर आप 15 महीनों तक इसका पेमेंट करते हैं, तो कुल खर्च लगभग 16,000 रुपये होगा। 'फ्रीडम ऑफर' के साथ, आपका औसत मासिक खर्च घटकर लगभग 666 रुपये हो जाता है, जो लंबे समय के बारे में सोचने वालों के लिए एक बढ़िया विकल्प है।

कहां से खरीदें

अगर आप भी इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, तो बस MyJio ऐप खोलें, अपने Jio नंबर से लॉग इन करें, सामने दिख रहे 'Freedom Offer' बैनर पर टैप करें, अपना JioFiber या AirFiber कनेक्शन चुनें और पेमेंट पूरा करके शुरुआत करें।

जियो का 12,122 रुपये का फ्रीडम प्लान

कंपनी की वेबसाइट पर, फ्रीडम ऑफर के तहत एक और प्लान लिस्टेड है, जिसकी कीमत 12,122 रुपये है। यह प्लान नए जियोहोम ग्राहकों के लिए है और इसमें 18 महीने की वैलिडिटी मिलती है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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