झटका! अब Jio रिचार्ज में नहीं मिलेगा AI से जुड़ा ये बड़ा फायदा, ₹35100 की बचत का मौका खत्म

Reliance Jio ने अपने प्रीपेड प्लान के साथ मिलने वाला Google AI Pro का 18 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन इन यूजर्स के लिए बंद कर दिया है। इस सब्सक्रिप्शन की कीमत करीब 35,100 रुपये है। जानें पुराने ग्राहकों को क्या फायदा मिलेगा और अब कौन-सा नया बेनिफिट मिल रहा है।

Jio ने चुपचाप खत्म किया बड़ा ऑफर, अब ₹35,100 वाला Google AI Pro नहीं मिलेगा फ्री

Reliance Jio यूजर्स के लिए एक अहम खबर है। रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड प्लान के साथ मिलने वाले Google AI Pro के फ्री सब्सक्रिप्शन को नए ग्राहकों के लिए बंद कर दिया है। इस ऑफर के तहत यूजर्स को बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्च दिए Google के प्रीमियम AI टूल्स इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है। कंपनी ने इस बेनिफिट को अपने प्रीपेड रिचार्ज प्लान से हटा दिया है। इसका मतलब है कि अब नए ग्राहक Jio का रिचार्ज कराने पर 18 महीने तक Google AI Pro का फ्री इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस सब्सक्रिप्शन की कुल कीमत करीब 35,100 रुपये बताई गई है। Jio ने यह ऑफर अक्टूबर 2025 में Google के साथ पार्टनरशिप के तहत शुरू किया था। इसके जरिए कंपनी अपने योग्य ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के Google का प्रीमियम AI सब्सक्रिप्शन दे रही थी।

पुराने Jio ग्राहकों को मिलती रहेगी सुविधा Google AI Pro का ऑफर बंद होने के बाद भी जिन लोगों ने पहले इस सुविधा को एक्टिवेट कर लिया है उनके लिए राहत की बात है। Jio ने साफ किया है कि जिन यूजर्स ने पहले ही इस ऑफर को क्लेम कर लिया है, वे अपने 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पीरियड में AI Pro को यूज कर सकेंगे। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू रहेंगी। Jio की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, पुराने ग्राहकों को इस सुविधा का फायदा मिलता रहे, इसके लिए उन्हें कंपनी के तय रिचार्ज प्लान से अपना नंबर चालू रखना होगा। कंपनी के FAQ के अनुसार, ग्राहकों को ऑफर की अवधि के दौरान लगातार 349 रुपये या उससे अधिक के अनलिमिटेड 5G प्लान पर एक्टिव रहना जरूरी है। अगर ग्राहक जरूरी रिचार्ज नहीं कराता है, तो उसके सब्सक्रिप्शन पर असर पड़ सकता है।

Google AI Pro की जगह Jio दे रहा Canva का सब्सक्रिप्शन Google AI Pro का ऑफर बंद करने के बाद Jio अपने ग्राहकों को Canva के सब्सक्रिप्शन का फायदा दे रहा है। Jio के 399 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के साथ Canva Pro का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। इस प्लान में Canva Pro की कीमत करीब 4,000 रुपये बताई गई है। वहीं, Canva Pro Lite के सब्सक्रिप्शन की कीमत करीब 1,590 रुपये बताई गई है। Canva Pro Lite का सब्सक्रिप्शन 12 महीने के लिए मिलता है।

Google AI Pro में मिलते थे ये प्रीमियम फीचर्स इसमें Google के एडवांस AI मॉडल तक ज्यादा एक्सेस, AI से इमेज और वीडियो बनाने की सुविधा और रिसर्च से जुड़े कई टूल शामिल थे। इसके अलावा यूजर्स को Google के अलग-अलग ऐप्स में भी AI की सुविधाएं मिलती थीं। Google AI Pro के तहत मिलने वाले कुछ फायदे:

- Gemini App: Google के एडवांस AI मॉडल और Deep Research का ज्यादा इस्तेमाल करने की सुविधा।

- Nano Banana: AI की मदद से इमेज बनाने के लिए ज्यादा लिमिट।

- Veo: AI से वीडियो बनाने के टूल का सीमित एक्सेस।

- Google Storage: Google Photos, Drive और Gmail के लिए 5TB तक क्लाउड स्टोरेज।

- NotebookLM: पढ़ाई, रिसर्च और जानकारी को समझने में मदद करने वाला AI टूल।

- Gemini in Google Apps: Gmail, Docs और दूसरे Google ऐप्स में AI की सुविधा।

- Flow और Whisk: AI की मदद से वीडियो और क्रिएटिव कंटेंट बनाने के टूल।