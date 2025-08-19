50 रुपये 'महंगा' हुआ 28 दिन चलने वाला सबसे सस्ता प्लान, 22 दिन वैलिडिटी के लिए भी लगेंगे ज्यादा पैसे jio discontinues rupees 249 plan now price of 28 days validity plan starts at rupees 299, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़jio discontinues rupees 249 plan now price of 28 days validity plan starts at rupees 299

जियो का 249 रुपये वाला प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता था। इसके बंद होने से 28 दिन की वैलिडिटी वाला सबसे सस्ता प्लान 299 रुपये का हो गया है। यानी अब आपको 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान के लिए 50 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 12:30 PM
जियो ने अपने यूजर्स को तगड़ा झटका दिया है। जियो के दो पॉप्युलर और किफायती प्लान अब रिचार्ज के लिए ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हैं। ये प्लान 249 रुपये और 209 रुपये के हैं। 249 रुपये वाला प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता था। इसके बंद होने से 28 दिन की वैलिडिटी वाला सबसे सस्ता प्लान 299 रुपये का हो गया है। यानी अब आपको 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान के लिए 50 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। इसके अलावा 209 रुपये के प्लान के बंद होने के बाद 22 दिन की वैलिडिटी के लिए आपको 239 रुपये वाले प्लान से रिचार्ज कराना होगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

जियो का 299 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी ऑफर कर रही है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में आपको डेली 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। प्लान जियो टीवी के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। इसमें आपको जियो एआई क्लाउड का भी ऐक्सेस मिलेगा।

जियो का 239 रुपये वाला प्लान

209 रुपये के 22 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान के बंद होने के बाद आपके पास 239 रुपये वाले प्लान का ऑप्शन है। इस प्लान में कंपनी 22 दिन की वैलिडिटी के साथ हर दिन 1.5जीबी डेटा ऑफर कर रही है। यह प्लान रोज 100 फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग देता है। इसमें आपको जियो टीवी के सब्सक्रिप्शन के साथ जियो एआई क्लाउड का भी ऐक्सेस मिलेगा।

28 दिन तक रोज 2जीबी डेटा देने वाला सबसे सस्ता प्लान

अगर आप 28 दिन की वैलिडिटी और हर दिन 2जीबी डेटा देने वाले जियो के सस्ते प्लान की तलाश में हैं, तो 349 रुपये वाला प्लान आपके लिए ही है। इस प्लान के साथ एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। यह प्लान अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और डेली 100 फ्री एसएमएस देता है। इसमें आपको जियो हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। साथ ही इस प्लान में कंपनी जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का ऐक्सेस मिलेगा।

(Photo: Live Mint)

Jio Gadgets Hindi News

