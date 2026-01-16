Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Jio cheapest 84 days plan at just 4 rupees a day Get unlimited calls and data benefits check details now
एक रिचार्ज, पूरे 84 दिन आराम: सिर्फ ₹369 खर्च कर पाएं अनलिमिटेड कॉल-डेटा, Jio का जबरदस्त प्लान

एक रिचार्ज, पूरे 84 दिन आराम: सिर्फ ₹369 खर्च कर पाएं अनलिमिटेड कॉल-डेटा, Jio का जबरदस्त प्लान

संक्षेप:

Jio के पास यूजर्स के लिए 369 रुपए में 84 दिन की सर्विस वैलिडिटी वाला एक स्पेशल प्रीपेड प्लान है। यह अनलिमिटेड कॉल, लिमिटेड डेटा और 300 SMS के साथ आता है। जानें इस प्लान की पूरी डिटेल्स:

Jan 16, 2026 03:35 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Reliance Jio ने अपने प्रीपेड प्लान पोर्टफोलियो में एक नया, लंबी वैधता वाला आकर्षक ऑफर पेश किया है, जो बजट मोबाइल यूजर्स के लिए खास है। 369 रुपए का यह नया प्रीपेड प्लान 84 दिनों (लगभग 3 महीने) की वैधता के साथ आता है, जिससे यूजर्स लंबे समय तक लगातार सेवा का लाभ उठा सकते हैं सिर्फ़ एक बार रिचार्ज कर। इस प्लान में Jio अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, रोज़ाना 300 SMS और लिमिटेड डेटा देता है, जो बेसिक इंटरनेट का उपयोग जैसे सोशल मीडिया, ई-मेल और हल्की ब्राउज़िंग के लिए उपयुक्त है।

Jio के 369 रुपए वाले प्लान के बेनेफिट्स की डिटेल्स

जियो के इस प्लान का सबसे बड़ा फायदा है 84 दिन (लगभग 3 महीने) तक की वैधता।

मतलब आपको हर महीने बार-बार रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा:

✔ एक बार रिचार्ज करें → 3 महीने तक सेवा चालू

✔ रिचार्ज की फ्रीक्वेंसी कम → समय और पैसे दोनों बचें

यह उन लोगों के लिए खासतौर पर अच्छा है जो बार-बार रिचार्ज नहीं करना चाहते या अक्सर रिचार्ज भूल जाते हैं।

अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग

यह प्लान आपको भारत में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग देता है:

✔ कहीं भी कॉल कर सकते हैं

✔ कोई अलग चार्ज नहीं

✔ यह सुविधा 84 दिनों तक लगातार रहती है

जियो के इस प्लान में हर दिन आपको 300 SMS मिलते हैं, जो 84 दिन तक उपलब्ध रहते हैं। आप OTP, बैंक नोटिफिकेशन, alerts आदि आराम से प्राप्त कर सकते हैं। SMS लिमिट रोज रिफ़्रेश होती है।

जियो के इस प्लान हर दिन आपको 0.5GB डेटा मिलता है। यानी की 84 दिन में आपको 42GB डेटा मिलता है। इस प्लान की कीमत ₹369 है और वैधता 84 दिन की है। प्रति दिन खर्च होता है मात्र 4.39 रुपए।

कैसे रिचार्ज करें

✔ Jio App (MyJio App) से सीधे रिचार्ज।

✔ UPI ऐप्स जैसे Google Pay / PhonePe / Paytm सेल पेज से।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Reliance Jio Reliance Jio News Reliance Jio Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।