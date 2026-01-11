36 दिन चलने वाला जियो का नया प्लान, रोज मिलेगा 2GB डेटा और कॉलिंग, कीमत भी कम

संक्षेप: जियो ने अपना नया प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में आपको हर दिन 2जीबी डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। यह प्लान जियो हॉटस्टार और जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। इसमें कंपनी कई और शानदार बेनिफिट दे रही है।

रिलायंस जियो यूजर्स को लुभाने के लिए तगड़े बेनिफिट्स वाले नए-नए प्लान लाता रहता है। इसी कड़ी में कंपनी ने एक और नया प्लान लॉन्च किया है। टेलिकॉम टॉक की रिपोर्ट के अनुसार यह जियो का फेस्टिव ऑफर प्रीपेड प्लान है। इसकी कीमत 450 रुपये है। जियो का यह लेटेस्ट प्लान 36 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है। इस हिसाब से प्लान में आपको टोटल 72जीबी डेटा मिलेगा। एलिजिबल यूजर्स को प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। प्लान देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग देता है। इसमें आपको डेली 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे।

प्लान में कई अडिशनल बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। अगर आप इस प्लान को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको तीन महीने के लिए जियो हॉटस्टार का तीन महीने के लिए फ्री ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में कंपनी जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का स्टोरेज भी दे रही है। इतना ही नहीं, यह प्लान जियो टीवी के ऐक्सेस के साथ आता है। कंपनी का यह प्लान नए कनेक्शन्स के साथ दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल भी दे रहा है। आपको इस प्लान में 18 महीने के लिए 35100 रुपये की कीमत वाला गूगल जेमिनी प्रो प्लान का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा।