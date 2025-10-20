Hindustan Hindi News
Jio का दिवाली गिफ्ट: ₹349 में दे रहा अनलिमिटेड 5G डेटा, कॉल्स; 60 दिन के लिए फ्री Wifi, 90 दिन का Hotstar

संक्षेप: Reliance Jio ने दिवाली 2025 पर पेश किया स्पेशल प्रीपेड ऑफर: फ्री जिओ गोल्ड क्रेडिट, अनलिमिटेड कॉलिंग और 5G डेटा शामिल। जानिए कैसे करें एक्टिव और कौन-से प्लान्स में है ऑफर।

Mon, 20 Oct 2025 01:29 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Jio Festive Offer Details: जियो ने दिवाली पर अपने यूजर्स को दिया बड़ा तोहफा। जियो फेस्टिव ऑफर के तहत अपने चुनिंदा रिचार्ज प्लान्स के साथ “फ्री गोल्ड क्रेडिट”, 60 दिन का जियोहोम, 90 दिन के लिए जियोहॉटस्टार, अनलिमिटेड कॉलिंग और 5G डेटा जैसी सुविधाएं दे रही है।इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ रिचार्ज कर के न सिर्फ कॉल और इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं बल्कि Jio के इन-ऐप पुरस्कार प्लेटफॉर्म में सोने (Gold) का क्रेडिट भी पा सकते हैं। इस ऑफर का उद्देश्य फेस्टिव सीजन के दौरान यूजर अनुभव को बेहतर बनाना और ग्राहकों को कम खर्च में अधिक वैल्यू देना है।

Jio फेस्टिव ऑफर की डिटेल्स

Reliance Jio दिवाली 2025 के मौके पर प्रीपेड यूजर्स के लिए अपनी नई फेस्टिव ऑफर शुरू की है, जिसमें सबसे खास बात है फ्री Jio गोल्ड क्रेडिट। इस ऑफर के अंतर्गत चुनिंदा रिचार्ज पैक में यह टैग लिखा मिलेगा “Festive Offer: Gold + Home Trial”।

आइए देखें ये क्या-क्या शामिल है:

- 5G स्मार्टफोन या उपयुक्त प्लान में दिन-प्रति-दिन डेटा जैसे कुछ पैक 2GB/दिन के डेटा के साथ आ रहे हैं।

- अनलिमिटेड कॉलिंग Jio-to-Jio और अन्य नेटवर्क कॉल्स सहित।

- JioHome ट्रायल और कुछ बैंक व OTT बंडल भी शामिल किए गए हैं।

- शुरुआत की कीमतें कुछ इस तरह: ₹349 के प्लान में यह खास ऑफर शामिल हो सकते हैं।

- यह ऑफर नए और पुराने दोनों तरह के प्रीपेड यूजर्स के लिए उपलब्ध है बशर्ते रिचार्ज योग्य पैक चुनें।

क्यों फायदेमंद है?

कम कीमत में ज्यादा वैल्यू सिर्फ रिचार्ज कर के ही मिलेगा गोल्ड क्रेडिट, डेटा और कॉलिंग। 5G का लाभ उठाना आसान होगा अगर आपके पास 5G-सपोर्टेड फोन है। OTT व बंडल ट्रायल के साथ आप अतिरिक्त डिजिटल कंटेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑफर फेस्टिव सीजन के दौरान सीमित समय के लिए उपलब्ध है इसलिए जल्दी करना बेहतर है।

किन बातों पर ध्यान दें?

यह ऑफर केवल चुनिंदा प्रीपेड प्लान्स के लिए है चयनित रिचार्ज अमाउंट पर ही मिलेगा। “गोल्ड क्रेडिट” की वैधता व उपयोग की शर्तें अलग-हो सकती हैं उसकी जानकारी पैक में देखें। ऑफर खत्म होने या नियम बदलने की संभावना होती है। 5G लाभ पाने के लिए आपका फोन 5G समर्थित होना चाहिए और आपके क्षेत्र में 5G नेटवर्क होना चाहिए।

