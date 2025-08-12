Jio बेस्ट प्लान: ₹50 खर्च कर 14 दिन Extra चलेगा फोन, 98 दिन तक रोज मिलेगा 2GB डेटा, फ्री कॉल्स का मजा

जियो के इस प्लान में 50 रुपये ज्यादा खर्च कर आपको मिल रहा है 14 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, रोज 2GB हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज़ाना 100 SMS का फायदा मिलता है।डिटेल आपको बताते हैं किस प्लान में क्या है फायदा।

रिलायंस जियो भारत में सबसे बड़ा टेलिकॉम नेटवर्क है, जिसके करोड़ों यूजर्स हर दिन इसकी तेज इंटरनेट और किफायती प्लान्स का फायदा उठाते हैं। कंपनी के पास हर तरह के ग्राहकों के लिए कई प्रीपेड प्लान्स मौजूद हैं, जिनमें लंबी वैलिडिटी, भरपूर डेली डेटा और OTT प्लेटफॉर्म्स के फ्री सब्सक्रिप्शन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अगर आप 1000 रुपये से कम में लंबे समय तक चलने वाला रिचार्ज चाहते हैं, तो जियो के दो खास प्लान्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं 949 रुपये और 999 रुपये वाला प्लान।

दोनों प्लान्स में रोज 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज़ाना 100 SMS का फायदा मिलता है। फर्क सिर्फ वैलिडिटी और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स का है। डिटेल आपको बताते हैं किस प्लान में क्या है फायदा।

Jio का 999 रुपये का प्लान यह प्लान 98 दिनों की वैधता के साथ आता है जो आपको तीन महीने से थोड़ा अधिक समय तक कनेक्टेड रखता है। इस प्लान में रोजाना 2GB डेटा, यानी कुल लगभग 196GB डेटा मिलता है। अगर आपके पास 5G डिवाइस है और आप 5G कवर करने वाले इलाके में हैं, तो यह प्लान आपको अनलिमिटेड 5G डेटा की सुविधा देता है।

जियो के इस प्लान में पूरे 98 दिनों के लिए आपको अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स और रोजाना 100 SMS मिलते हैं। JioTV, JioCinema और JioCloud सहित Jio ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस प्लान में तीन महीने के लिए जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलता है।

Jio का 949 रुपये का प्लान यह प्लान 84 दिनों तक वैध रहता है, इस प्लान में रोज़ाना 2GB डेटा, यानी कुल 168GB डेटा मिलता है। इस प्लान में 84 दिन के लिए Disney+ Hotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, जिसकी कीमत आम तौर पर 149 रुपये प्रति महीना होती है। इस प्लान में आप अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS का फायदा उठा सकते हैं। यह प्लान भी 5G फ्रेंडली है जैसे ही आपके फोन और लोकेशन सपोर्ट करेगा, आप 5G डेटा का उपयोग कर सकते हैं।

Jio 999 vs 949 रुपये के प्लान में क्या है अंतर? रिलायंस जियो के 949 और 999 रुपये प्रीपेड प्लान्स दोनों ही 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS जैसे बेसिक बेनिफिट्स के साथ आते हैं। साथ ही दोनों प्लान में Disney+ Hotstar का कॉम्प्लिमेंटरी सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है। फर्क उनकी वैलिडिटी और एक्स्ट्रा सुविधाओं में है। 949 रुपये वाले प्लान में आपको 84 दिनों की सर्विस वैलिडिटी मिलती है।