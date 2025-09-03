Jio का Anniversary धमाका! ₹349 में अनलिमिटेड 5G डेटा, 1 महीना FREE रिचार्ज, ₹3000 के फायदे

जियो ने 9वीं सालगिरह पर 349 रुपये का Celebration Plan लॉन्च किया है। इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा, Jio Gold से 2% एक्स्ट्रा डिजिटल गोल्ड, 3000 रुपये के वाउचर्स और 12 रिचार्ज पर 13वां महीना मुफ्त दिया जाएगा।

Jio Launched Rs 349 Celebration Plan: भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्रांति लाने वाली कंपनी Jio ने अपने 9वें एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की शुरुआत धमाकेदार ऑफर्स के साथ की है। इस मौके पर जियो ने अपने ग्राहकों के लिए 349 रुपये का सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान के साथ जियो ढेर सारे बेनेफिट्स ऑफर कर रही है जिसको जानकर आप शॉक हो जाएंगे। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा, डिजिटल गोल्ड, OTT सब्सक्रिप्शन और शॉपिंग वाउचर्स तक मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, जियो ने लॉयल ग्राहकों को रिवार्ड देने के लिए सालभर चलने वाला सरप्राइज ऑफर भी पेश किया है, जिसमें 12 बार समय पर रिचार्ज करने पर 13वां महीना बिल्कुल मुफ्त मिलेगा।

Jio का 349 रुपये वाले सेलिब्रेशन प्लान कब से कब तक है उपलब्ध जियो का 349 रुपये वाले सेलिब्रेशन प्लान उन ग्राहकों के लिए पेश किया गया है जो 349 रुपये या उससे ज्यादा के प्लान का इस्तेमाल करते हैं। यह ऑफर 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगा।

Jio के 349 रुपये वाले प्लान के 5 बड़े फायदे 1. अनलिमिटेड 5G डेटा: इस ऑफर के तहत ग्राहकों को रोजाना की लिमिट के बिना अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। OTT स्ट्रीमिंग, गेमिंग, ऑनलाइन क्लास या बड़े फाइल डाउनलोड करने वालों के लिए यह प्लान बेहद फायदेमंद है।

2. Jio Gold से 2% एक्स्ट्रा डिजिटल गोल्ड: जियो फाइनेंस के जरिए गोल्ड पर 2% तक अतिरिक्त डिजिटल गोल्ड मिलेगा। यह प्लान ग्राहकों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों का लाभ देता है।

3. 3000 रुपये के वाउचर्स: इस प्लान में ग्राहकों को 3000 रुपये तक के सेलिब्रेशन वाउचर्स मिलेंगे। इनमें Hotstar, JioSaavn Pro, Zomato Gold, Netmeds, AJIO और EaseMyTrip जैसी सेवाएं शामिल हैं।

4. OTT सब्सक्रिप्शन: जियो हॉटस्टार और जियो सावन प्रो का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, Zomato Gold का 3 महीने का और Netmeds First का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन इसमें शामिल है।

5. JioHome का 2 महीने का फ्री ट्रायल: इस ट्रायल के तहत ग्राहकों को 1000+ चैनल्स, हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड और 12+ OTT सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे।

किसे मिलेगा यह ऑफर? यह ऑफर 349 रुपये या उससे अधिक के प्लान वाले ग्राहकों के लिए लागू है। जिन ग्राहकों का प्लान 349 रुपये से कम है, वे सिर्फ 100 रुपये का पैक जोड़कर यह फायदे उठा सकते हैं। यह ऑफर सभी पोस्टपेड ग्राहकों पर भी लागू होगा।

1 महीने फ्री रिचार्ज ऑफर जियो ने सिर्फ महीने भर का ही नहीं, बल्कि पूरे साल का एक Anniversary Year Surprise Offer भी पेश किया है। इस ऑफर की खासियत ये है कि अगर कोई ग्राहक लगातार 12 महीने तक समय पर 349 रुपये या उससे ऊपर का रिचार्ज करता है, तो उसे 13वां महीना बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ग्राहक को वही सुविधाएं (डेटा, कॉल, OTT) 13वें महीने में बिना पैसे दिए मिलेंगी। यह ऑफर ग्राहकों की लॉयल्टी को रिवार्ड करने का एक नया तरीका है। जियो सालभर अलग-अलग समय पर नए-नए बेनिफिट्स और सर्विसेज का ऐलान भी करता रहेगा।

ध्यान देने योग्य बातें - 349 रुपये वाला Celebration Plan सिर्फ 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ही उपलब्ध है।

- 5G डेटा ऑफर का फायदा केवल उन ग्राहकों को मिलेगा जिनके पास Jio True 5G नेटवर्क और 5G स्मार्टफोन है।

- वाउचर्स और OTT सब्सक्रिप्शन पार्टनर ब्रांड्स की शर्तों पर आधारित होंगे।