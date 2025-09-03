Jio का तगड़ा ऑफर! ₹600 में हाई-स्पीड इंटरनेट, 1000 चैनल, 12 OTT, FREE इंस्टालेशन; 5 अक्टूबर तक मौका

जियो का एनिवर्सरी ऑफर Jio Home यूजर्स के लिए भी है। जियो ने 1200 रुपये का शानदार ऑफर लॉन्च किया है। इसमें ग्राहकों को 2 महीने तक 30Mbps अनलिमिटेड इंटरनेट, 1000+ चैनल्स और 12+ OTT सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। साथ ही Amazon Prime Lite का 2 महीने का फ्री एक्सेस भी शामिल है।

Jio Anniversary Offers: रिलायंस जियो ने 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। जियो, नए होम यूजर्स के लिए ऑफर्स की सौगत लेकर आया है। भारत में इंटरनेट और एंटरटेनमेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए Jio Home ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया है। Jio Home का यह ऑफर उन ग्राहकों के लिए बेहतरीन है जो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर पैसा खर्च करने की बजाय एक ही पैकेज में सब कुछ चाहते हैं। Jio Home प्लान में ग्राहकों को पूरे 2 महीने तक ढेरों फायदे मिलते हैं। इस पैक में 30 Mbps स्पीड वाला अनलिमिटेड इंटरनेट, 1000+ चैनल्स, 12+ OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन और Amazon Prime Lite का 2 महीने का फ्री एक्सेस शामिल है।

Jio Home Offer के फायदे 1. हाई-स्पीड अनलिमिटेड इंटरनेट इस ऑफर के तहत ग्राहकों को पूरे 2 महीने तक 30 Mbps स्पीड के साथ अनलिमिटेड इंटरनेट दिया जाता है। यह स्पीड ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉल्स, वर्क फ्रॉम होम, स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए पर्याप्त है।

2. 1000+ TV चैनल्स ग्राहकों को 1000 से ज्यादा टीवी चैनल्स का एक्सेस मिलता है। इसमें न्यूज़, स्पोर्ट्स, मूवीज़, एंटरटेनमेंट और किड्स चैनल्स शामिल हैं। यानी पूरा परिवार इस ऑफर का फायदा उठा सकता है।

3. 12+ OTT सब्सक्रिप्शन इस पैक के साथ Netflix, Disney+ Hotstar, Sony LIV, Zee5, JioCinema जैसे 12 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। अब अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होगी।

4. Amazon Prime Lite का फ्री एक्सेस ऑफर में ग्राहकों को 2 महीने का Amazon Prime Lite सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाता है। इसके जरिए आप Prime Video पर एंटरटेनमेंट का मज़ा ले सकते हैं और Amazon शॉपिंग पर फ्री डिलीवरी जैसे फायदे भी पा सकते हैं।

5. किफायती कीमत सिर्फ 1200 रुपये में 2 महीने तक इतने सारे फायदे पाना वाकई मार्केट में किसी और सर्विस से संभव नहीं। यानी 600 रुपये महीना खर्च करके आपको इंटरनेट, OTT और टीवी चैनल सब कुछ एक साथ मिल रहा है। इस पैक को बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जहां बच्चे कार्टून और एजुकेशनल चैनल्स देख सकते हैं, वहीं स्पोर्ट्स और मूवी प्रेमियों को भी पूरा एंटरटेनमेंट मिलेगा। यह ऑफर 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच ऑफर किया जा रहा है।