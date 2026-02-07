जियो और Vi यूजर्स के लिए दो सबसे धांसू प्लान, 30GB तक एक्सट्रा डेटा फ्री, अनलिमिटेड कॉलिंग भी

संक्षेप: जियो और वोडाफोन-आइडिया अपने यूजर्स को एक्सट्रा डेटा वाले कुछ शानदार प्लान ऑफर करते हैं। आज हम आपको इन्हीं में से दो बेस्ट प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें आपको 30जीबी तक एक्सट्रा डेटा फ्री मिलेगा। आइए जानते हैं डीटेल।

अगर आप ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं, तो आपके लिए एक्सट्रा डेटा ऑफर करने वाले प्लान बेस्ट हैं। हेवी इंटरनेट यूजर्स का प्लान में ऑफर किया जाने वाला डेली डेटा आमतौर पर 24 घंटे से पहले खत्म हो जाता है। ऐसे में इन यूजर्स के वे प्लान ज्यादा काम के हैं, जिनमें बिना किसी अडिशनल चार्ज एक्सट्रा डेटा ऑफर किया जा रहा है। जियो और वोडाफोन-आइडिया अपने यूजर्स को कुछ ऐसे प्लान ऑफर करते हैं। आज हम आपको इन्हीं में से दो बेस्ट प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको 30जीबी तक एक्सट्रा डेटा फ्री मिलेगा। साथ ही ये प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग भी ऑफर करते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

वोडाफोन-आइडिया का 1749 रुपये वाला प्लान यह प्लान 180 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी बिना किसी एक्सट्रा चार्ज 45 दिन के लिए 30जीबी एक्सट्रा डेटा ऑफर कर रही है। कंपनी के 5G नेटवर्क में रहने वाले यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। यह प्लान बिंज ऑल नाइट बेनिफिट के साथ आता है, जिसमें रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा ऑफर किया जा रहा है। इस प्लान में आपको वीकेंड डेटा रोलओवर और हर महीने 2जीबी बैकअप डेटा (डेटा डिलाइट्स) भी मिलेगा। प्लान में कंपनी रोज 100 फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दे रही है।