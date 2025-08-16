गजब! मोबाइल रिचार्ज कराने पर 30GB तक एक्सट्रा डेटा फ्री, वैलिडिटी 180 दिन तक की, कॉलिंग भी

मोबाइल रिचार्ज कराने पर आपको 30जीबी तक एक्सट्रा डेटा मिलेगा। यह धमाकेदार ऑफर जियो और वोडाफोन-आइडिया के यूजर्स के लिए है। जियो के प्लान्स में 20जीबी और वोडा के प्लान में 30जीबी एक्सट्रा डेटा दिया जा रहा है।

मोबाइल रिचार्ज कराने पर आपको 30जीबी तक एक्सट्रा डेटा मिलेगा। यह धमाकेदार ऑफर जियो और वोडाफोन-आइडिया (Vi) के यूजर्स के लिए है। दोनों कंपनियां यूजर्स को अपने कुछ प्लान्स के साथ एक्सट्रा डेटा दे रही हैं। जियो के प्लान्स में 20जीबी और वोडा के प्लान में 30जीबी एक्सट्रा डेटा दिया जा रहा है। इनमें आपको एक्सट्रा डेटा के अलावा इंटरनेट यूज करने के लिए डेली डेटा भी मिलेगा। ये प्रीपेड प्लान 180 दिन तक की वैलिडिटी के साथ आते हैं। इनमें अनलिमिटेड कॉलिंग भी दी जा रही है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

जियो का 899 रुपये वाला प्लान जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 90 दिन है। इस प्लान में आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी 20जीबी एक्सट्रा डेटा भी दे रही है। इससे प्लान में मिलने वाला टोटल डेटा 200जीबी तक का हो जाता है। प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी ऑफर किया जा रहा है। कंपनी का यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 फ्री एसएमएस के साथ आता है। यह प्लान जियो हॉटस्टार के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।

जियो का 749 रुपये वाला प्लान प्लान की वैलिडिटी 72 दिन की है। इस प्लान में आपको हर दिन 2जीबी डेटा के साथ पूरी वैलिडिटी पीरियड के लिए 20जीबी एक्सट्रा डेटा मिलेगा। यह प्लान एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी देता है। प्लान में आपको रोज 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। कंपनी का यह प्लान जियो हॉटस्टार के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।