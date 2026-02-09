जियो और एयरटेल के तीन बेहद सस्ते प्लान, ₹220 से कम में कॉलिंग और डेटा, ₹4 हजार का फायदा भी
220 रुपये से कम की कीमत वाले इन प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा मिलेगा। जियो अपने प्लान में यूजर्स को जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस दे रहा है। वहीं, एयरटेल के प्लान में सब्सक्राइबर्स को 4 हजार रुपये का खास बेनिफिट दिया जा रहा है।
बेहद किफायती दाम में बेस्ट बेनिफिट वाला प्लान तलाश रहे हैं, तो जियो और एयरटेल के पोर्टफोलियो में आपके लिए कुछ बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं। 220 रुपये से कम की कीमत वाले इन प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा मिलेगा। जियो अपने प्लान में यूजर्स को जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस दे रहा है। वहीं, एयरटेल के प्लान में सब्सक्राइबर्स को 4 हजार रुपये की कीमत वाला Adobe Express Premium का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।
एयरटेल का 219 रुपये वाला प्लान
एयरटेल के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इस प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए आपको टोटल 3जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी 300 फ्री एसएमएस दे रही है। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इसमें आपको 4 हजार रुपये की कीमत वाला Adobe Express Premium का ऐक्सेस मिलेगा, जो 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। साथ ही कंपनी इस प्लान में Airtel Xstream Play का ऐक्सेस भी दे रही है।
एयरटेल का 199 रुपये वाला प्लान
इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें कंपनी टोटल 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान में आपको हर दिन 100 फ्री एसएमएस मिलेगा। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इसमें भी आपको 12 महीने के लिए 4 हजार रुपये की कीमत वाला Adobe Express Premium सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यह प्लान Airtel Xstream Play के सब्सक्रिप्शन के साथ आता है।
जियो का 198 रुपये वाला प्लान
जियो का यह प्रीपेड प्लान 14 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2जीबी के हिसाब से टोटल 28जीबी डेटा ऑफर कर रही है। एलिजिबल यूजर्स को प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। प्लान डेली 100 फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। प्लान के सब्सक्राइबर्स को जियो टीवी का ऐक्सेस फ्री मिलेगा। इसमें कंपनी जियो एआई क्लाउड स्टोरेज भी दे रही है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
