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Jio-Airtel यूजर्स को लग सकता है बड़ा झटका! फिर 20% तक महंगे हो सकते हैं Recharge Plans

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। दरअसल पॉपुलर टिपस्टर ने X पर जानकारी दी है कि Jio और Airtel इस साल अपने Recharge Plans की कीमतों में 15-20% तक बढ़ोतरी कर सकते हैं।

Jio-Airtel यूजर्स को लग सकता है बड़ा झटका! फिर 20% तक महंगे हो सकते हैं Recharge Plans

अगर आप Jio या Airtel का सिम इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाले महीनों में मोबाइल रिचार्ज के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। पॉपुलर टिपस्टर संजू चौधरी ने X पर पोस्ट कर दावा किया गया है कि देश की दो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां इस साल अपने मोबाइल टैरिफ यानी रिचार्ज प्लान की कीमतों में 15 से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। हालांकि अभी तक कंपनियों की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

लेकिन टेलीकॉम सेक्टर के जानकारों का मानना है कि बढ़ती लागत, 5G नेटवर्क पर निवेश और बेहतर कमाई (ARPU) के लक्ष्य को देखते हुए कंपनियां जल्द टैरिफ बढ़ाने का फैसला ले सकती हैं। गौरतलब है कि पिछले साल भी Jio, Airtel और Vi ने अपने कई प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान महंगे किए थे। अब अगर एक बार फिर टैरिफ बढ़ता है, तो करोड़ों मोबाइल यूजर्स की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

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15-20% तक की बढ़ोतरी संभव

टिप्स्टर संजू चौधरी ने अपने ट्वीट में बताया है कि Reliance Jio और Bharti Airtel इस साल अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमतों में करीब 15-20% तक बढ़ोतरी कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियां टैरिफ बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी जानकारी दी है कि एयरटेल ने चुपचाप अपना 799 रुपये वाला प्लान हटा दिया है, जिससे कम बजट वाले यूजर्स के लिए एक और ऑप्शन कम हो गया है।

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ये है रिचार्ज प्लान की कीमत बढ़ने की वजह

टेलीकॉम कंपनियां पिछले कुछ वर्षों से लगातार 5G नेटवर्क की रेंज बढ़ा रही हैं। इसके लिए हजारों करोड़ रुपये का खर्च हो रहा है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम खरीदने, नेटवर्क अपग्रेड करने और नई टेक्नोलॉजी को लागू करने में भी भारी खर्च हुआ है। ऐसे में कंपनियां अपनी कमाई बढ़ाने के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी कर सकती हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री में ARPU (Average Revenue Per User) यानी प्रति ग्राहक औसत कमाई एक अहम पैमाना माना जाता है। Jio और Airtel दोनों लंबे समय से ARPU बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

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जियो-एयरटेल यूजर्स पर पड़ेगा असर

अगर 15-20% की बढ़ोतरी होती है, तो सबसे ज्यादा असर प्रीपेड यूजर्स पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी प्लान की कीमत अभी 299 रुपए है, तो वह बढ़कर लगभग 345-360 रुपए तक पहुंच सकती है। इससे हर महीने मोबाइल पर होने वाला खर्च बढ़ जाएगा। फिलहाल यह साफ नहीं है कि कंपनियां सभी रिचार्ज प्लान की कीमत बढ़ाएंगी या सिर्फ चुनिंदा प्लान महंगे होंगे। आमतौर पर कंपनियां अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा और लंबी वैधता वाले लोकप्रिय प्लान में बदलाव करती हैं।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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