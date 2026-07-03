Jio-Airtel यूजर्स को लग सकता है बड़ा झटका! फिर 20% तक महंगे हो सकते हैं Recharge Plans

मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। दरअसल पॉपुलर टिपस्टर ने X पर जानकारी दी है कि Jio और Airtel इस साल अपने Recharge Plans की कीमतों में 15-20% तक बढ़ोतरी कर सकते हैं।

अगर आप Jio या Airtel का सिम इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाले महीनों में मोबाइल रिचार्ज के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। पॉपुलर टिपस्टर संजू चौधरी ने X पर पोस्ट कर दावा किया गया है कि देश की दो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां इस साल अपने मोबाइल टैरिफ यानी रिचार्ज प्लान की कीमतों में 15 से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। हालांकि अभी तक कंपनियों की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

लेकिन टेलीकॉम सेक्टर के जानकारों का मानना है कि बढ़ती लागत, 5G नेटवर्क पर निवेश और बेहतर कमाई (ARPU) के लक्ष्य को देखते हुए कंपनियां जल्द टैरिफ बढ़ाने का फैसला ले सकती हैं। गौरतलब है कि पिछले साल भी Jio, Airtel और Vi ने अपने कई प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान महंगे किए थे। अब अगर एक बार फिर टैरिफ बढ़ता है, तो करोड़ों मोबाइल यूजर्स की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

15-20% तक की बढ़ोतरी संभव टिप्स्टर संजू चौधरी ने अपने ट्वीट में बताया है कि Reliance Jio और Bharti Airtel इस साल अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमतों में करीब 15-20% तक बढ़ोतरी कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियां टैरिफ बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी जानकारी दी है कि एयरटेल ने चुपचाप अपना 799 रुपये वाला प्लान हटा दिया है, जिससे कम बजट वाले यूजर्स के लिए एक और ऑप्शन कम हो गया है।

ये है रिचार्ज प्लान की कीमत बढ़ने की वजह टेलीकॉम कंपनियां पिछले कुछ वर्षों से लगातार 5G नेटवर्क की रेंज बढ़ा रही हैं। इसके लिए हजारों करोड़ रुपये का खर्च हो रहा है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम खरीदने, नेटवर्क अपग्रेड करने और नई टेक्नोलॉजी को लागू करने में भी भारी खर्च हुआ है। ऐसे में कंपनियां अपनी कमाई बढ़ाने के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी कर सकती हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री में ARPU (Average Revenue Per User) यानी प्रति ग्राहक औसत कमाई एक अहम पैमाना माना जाता है। Jio और Airtel दोनों लंबे समय से ARPU बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।