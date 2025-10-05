जियो और एयरटेल यूजर्स के लिए नेटफ्लिक्स वाले बेस्ट प्लान, 84 दिन वैलिडिटी, डेटा अनलिमिटेड

जियो और एयरटेल के ये प्लान हर दिन 3जीबी तक डेटा ऑफर करते हैं। इनमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन वाले ये प्लान 84 दिन की वैलिडिटी ऑफर करते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।

नेटफ्लिक्स फ्री में देखना चाहते हैं, तो जियो और एयरटेल के पोर्टफोलियो में आपके लिए कुछ जबर्दस्त प्लान मौजूद हैं। आज हम आपको इन्हीं प्लान्स के बारे में बताने वाले हैं। जियो और एयरटेल के ये प्लान हर दिन 3जीबी तक डेटा ऑफर करते हैं। इनमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन वाले ये प्लान 84 दिन की वैलिडिटी ऑफर करते हैं। जियो के प्लान 9th ऐनिवर्सरी ऑफर के साथ आते हैं। वहीं, एयरटेल भी यूजर्स को कई शानदार अडिशनल बेनिफिट्स ऑफर कर रहा है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

जियो का 1299 रुपये वाला प्रीपेड प्लान कंपनी का यह प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स मोबाइल के साथ जियो टीवी का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में जियो 9th ऐनिवर्सरी ऑफर भी दिए जा रहे हैं। इसमें जियो हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। साथ ही इसमें आपको दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल भी मिलेगा। जियो अपने जियो फाइनेंस यूजर्स को जियो गोल्ड पर 2% एक्सट्रा भी दे रहा है। यह प्लान जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी फ्री स्टोरेज भी देता है।