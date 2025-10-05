जियो और एयरटेल यूजर्स के लिए नेटफ्लिक्स वाले बेस्ट प्लान, 84 दिन वैलिडिटी, डेटा अनलिमिटेड jio and airtel best plans with netflix subscription up to 3gb daily data and 84 days validity, Gadgets Hindi News - Hindustan
जियो और एयरटेल यूजर्स के लिए नेटफ्लिक्स वाले बेस्ट प्लान, 84 दिन वैलिडिटी, डेटा अनलिमिटेड

जियो और एयरटेल के ये प्लान हर दिन 3जीबी तक डेटा ऑफर करते हैं। इनमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन वाले ये प्लान 84 दिन की वैलिडिटी ऑफर करते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 10:58 AM
जियो और एयरटेल यूजर्स के लिए नेटफ्लिक्स वाले बेस्ट प्लान, 84 दिन वैलिडिटी, डेटा अनलिमिटेड

नेटफ्लिक्स फ्री में देखना चाहते हैं, तो जियो और एयरटेल के पोर्टफोलियो में आपके लिए कुछ जबर्दस्त प्लान मौजूद हैं। आज हम आपको इन्हीं प्लान्स के बारे में बताने वाले हैं। जियो और एयरटेल के ये प्लान हर दिन 3जीबी तक डेटा ऑफर करते हैं। इनमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन वाले ये प्लान 84 दिन की वैलिडिटी ऑफर करते हैं। जियो के प्लान 9th ऐनिवर्सरी ऑफर के साथ आते हैं। वहीं, एयरटेल भी यूजर्स को कई शानदार अडिशनल बेनिफिट्स ऑफर कर रहा है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

जियो का 1299 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

कंपनी का यह प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स मोबाइल के साथ जियो टीवी का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में जियो 9th ऐनिवर्सरी ऑफर भी दिए जा रहे हैं। इसमें जियो हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। साथ ही इसमें आपको दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल भी मिलेगा। जियो अपने जियो फाइनेंस यूजर्स को जियो गोल्ड पर 2% एक्सट्रा भी दे रहा है। यह प्लान जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी फ्री स्टोरेज भी देता है।

ये भी पढ़ें:9 हजार से कम के टॉप 3 टीवी, सबसे सस्ता ₹7199 का, मिलेगा डॉल्बी साउंड का मजा

एयरटेल का 1798 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिन की है। इसमें आपको हर दिन इंटरनेट यूज करने के लिए 3जीबी डेटा मिलेगा। अगर आप एयरटेल के 5G कनेक्टिविटी वाले एरिया में रहते हैं, तो आपको अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। प्लान रोज 100 फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क्स के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग देता है। यह प्लान नेटफ्लिक्स बेसिक के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। इसमें आपको Perplexity Pro AI का भी ऐनुअल सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसकी कीमत 17 हजार रुपये है।

