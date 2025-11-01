जियो और एयरटेल यूजर्स की मौज, ₹349 वाले प्लान में ₹35 हजार तक का फायदा, ओटीटी और कॉलिंग भी

संक्षेप: जियो और एयरटेल के इन प्लान में आपको 35100 रुपये तक का फायदा होगा। ये प्लान अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ आता है। इन प्लान में कंपनियां ओटीटी बेनिफिट्स भी दे रही है। ये प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री डेटा भी देते हैं।

जियो और एयरटेल ने यूजर्स की मौज करा दी है। दोनों कंपनियां अपने एक बेहद किफायती प्लान में 35,100 रुपये तक के बेनिफिट दे रही हैं। हम बात कर रहे हैं, इन कंपनियों के 349 रुपये वाले प्लान की। जियो अपने यूजर्स को इस प्लान के साथ 35100 रुपये की कीमत वाला गूगल जेमिनी प्रो प्लान ऑफर कर रही है। वहीं, एयरटेल अपने यूजर्स को 17 हजार रुपये का Perplexity Pro AI सब्सक्रिप्शन दे रही है। दोनों प्लान अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ आते हैं। इनमें अनलिमिटेड कॉलिंग भी दी जा रही है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

एयरटेल का 349 रुपये वाला प्लान इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 1.5जीबी डेटा मिलेगा। कंपनी के 5G नेटवर्क में रहने वाले यूजर्स को कंपनी अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है। प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग भी देता है। ये प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है। आपको इस प्लान में 17 हजार रुपये की कीमत में आने वाला Perplexity Pro AI का ऐनुअल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। प्लान में आपको 100 मिलियन सॉन्ग ऐड फ्री मिलेंगे।

जियो का 349 रुपये वाला प्लान जियो का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा दे रही है। हर दिन 100 फ्री एसएमएस देने वाले इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। यह प्लान 18 से 25 साल के यूजर्स को 18 महीने के लिए 35100 रुपये की कीमत वाले गूगल जेमिनी प्रो प्लान का फ्री ऐक्सेस (अर्ली ऐक्सेस) देता है।