Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़jio and airtel 349 plan offering up to rupees 35100 AI service subscription free ott and unlimited data
जियो और एयरटेल यूजर्स की मौज, ₹349 वाले प्लान में ₹35 हजार तक का फायदा, ओटीटी और कॉलिंग भी

जियो और एयरटेल यूजर्स की मौज, ₹349 वाले प्लान में ₹35 हजार तक का फायदा, ओटीटी और कॉलिंग भी

संक्षेप: जियो और एयरटेल के इन प्लान में आपको 35100 रुपये तक का फायदा होगा। ये प्लान अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ आता है। इन प्लान में कंपनियां ओटीटी बेनिफिट्स भी दे रही है। ये प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री डेटा भी देते हैं।

Sat, 1 Nov 2025 09:00 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जियो और एयरटेल ने यूजर्स की मौज करा दी है। दोनों कंपनियां अपने एक बेहद किफायती प्लान में 35,100 रुपये तक के बेनिफिट दे रही हैं। हम बात कर रहे हैं, इन कंपनियों के 349 रुपये वाले प्लान की। जियो अपने यूजर्स को इस प्लान के साथ 35100 रुपये की कीमत वाला गूगल जेमिनी प्रो प्लान ऑफर कर रही है। वहीं, एयरटेल अपने यूजर्स को 17 हजार रुपये का Perplexity Pro AI सब्सक्रिप्शन दे रही है। दोनों प्लान अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ आते हैं। इनमें अनलिमिटेड कॉलिंग भी दी जा रही है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एयरटेल का 349 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 1.5जीबी डेटा मिलेगा। कंपनी के 5G नेटवर्क में रहने वाले यूजर्स को कंपनी अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है। प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग भी देता है। ये प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है। आपको इस प्लान में 17 हजार रुपये की कीमत में आने वाला Perplexity Pro AI का ऐनुअल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। प्लान में आपको 100 मिलियन सॉन्ग ऐड फ्री मिलेंगे।

जियो का 349 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा दे रही है। हर दिन 100 फ्री एसएमएस देने वाले इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। यह प्लान 18 से 25 साल के यूजर्स को 18 महीने के लिए 35100 रुपये की कीमत वाले गूगल जेमिनी प्रो प्लान का फ्री ऐक्सेस (अर्ली ऐक्सेस) देता है।

ये भी पढ़ें:₹10 हजार से कम में खरीदें सैमसंग, पोको, मोटोरोला के फोन, सबसे सस्ता 7499 का

प्लान के यूजर अगर जियो फाइनेंस यूज करते हैं, तो उन्हें जियो गोल्ड पर 2 पर्सेंट एक्सट्रा भी मिलेगा। आपको इसमें जियो होम के नए कनेक्शन पर दो महीने के लिए फ्री ट्रायल मिलेगा। यह प्लान तीन महीने के लिए जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस भी देता है। साथ ही इसमें कंपनी जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस भी दे रही है। यह प्लान जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का स्टोरेज भी देता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Jio

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।