Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़jio airtel vi best recharge with free netflix and jiohotstar check list

एकदम फ्री में देखें Netflix, JioHotstar, 84 दिन तक ग्राहकों की मौज, डेटा भी लबालब

फ्री में JioHotstar और Netflix देखना चाहते हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे रिचार्ज प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनमें आपको जियोहॉटस्टार और नेटफ्लिक्स दोनों का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 11:11 AM
share Share
Follow Us on
एकदम फ्री में देखें Netflix, JioHotstar, 84 दिन तक ग्राहकों की मौज, डेटा भी लबालब

फ्री में JioHotstar और Netflix देखना चाहते हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे रिचार्ज प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनमें आपको जियोहॉटस्टार और नेटफ्लिक्स दोनों का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एयरटेल और जियो के पास ऐसे दो-दो प्लान्स हैं। वीआई के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है, जिसमें ये दोनों ओटीटी सब्सकिप्शन एकसाथ फ्री मिलते हो, लेकिन वीआई के पास फ्री नेटफ्लिक्स वाला एक पैसा वसूल प्लान है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा...

1. एयरटेल का 598 रुपये का प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें फ्री कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में नेटफ्लिक्स (बेसिक), जियोहॉटस्टार (सुपर), जी5 प्रीमियम, एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम, फ्री हैलोट्यून्स और परप्लेक्सिटी एआई प्रो जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।

2. एयरटेल का 1729 रुपये का प्लान

यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें फ्री कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में नेटफ्लिक्स (बेसिक), जियोहॉटस्टार (सुपर), जी5 प्रीमियम, एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम, फ्री हैलोट्यून्स और परप्लेक्सिटी एआई प्रो जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:पहली सेल: ₹12499 में लें Samsung Galaxy M17 5G; डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा सब दमदार

3. जियो का 1299 रुपये का प्लान

यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें फ्री कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में नेटफ्लिक्स (मोबाइल), जियोहॉटस्टार (मोबाइल/टीवी) सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस भी मिलता है। इस प्लान में ग्राहकों को कुछ अन्य स्पेशल ऑफर्स भी मिल रहे हैं।

4. जियो का 1799 रुपये का प्लान

यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें फ्री कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 3GB डेटा मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में नेटफ्लिक्स (मोबाइल), जियोहॉटस्टार (मोबाइल/टीवी) सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस भी मिलता है। इस प्लान में ग्राहकों को कुछ अन्य स्पेशल ऑफर्स भी मिल रहे हैं।

5. वीआई का 1599 रुपये का प्लान

वीआई के पास ऐसे कोई प्लान नहीं है, जिसमें नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार दोनों फ्री मिलते हो। लेकिन अगर आप वीआई के ग्राहक हैं, तो फ्री नेटफ्लिक्स के लिए 1599 रुपये के प्लान पर विचार कर सकते हैं। यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें फ्री कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और फुल डे अनलिमिटेड डेटा मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में नेटफ्लिक्स (मोबाइल+टीवी) सब्सक्रिप्शन भी शामिल है।

Gadgets Hindi News Netflix Airtel Prepaid Plans अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।