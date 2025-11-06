सबसे बड़ा झटका! इस दिन से महंगे हो जाएंगे Jio, Airtel और Vi रीचार्ज प्लान
संक्षेप: रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) के रीचार्ज प्लान्स महंगे होने वाले हैं। नए लीक्स में संकेत मिले हैं कि यह बदलाव अगले महीने के आखिर में या फिर अगले साल की शुरुआत में हो सकते हैं।
भारतीय मार्केट में प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों Jio, Airtel और Vi सभी के रीचार्ज प्लान्स महंगे होने वाले हैं। रिपोर्ट्स में संकेत मिले हैं कि इन दिनों ही कंपनियों के टैरिफ दिसंबर, 2025 से महंगे हो सकते हैं और उनकी कीमतें 10 प्रतिशत तक बढ़ जाती हैं। टेलिकॉम ऑपरेटर्स की ओर से इससे पहले प्लान्स साल 2024 में रिवाइज किए गए थे। यानी आपको लंबी वैलिडिटी वाले प्लान्स का चुनाव अभी कर लेना चाहिए, जिससे महंगे प्लान्स आपको प्रभावित ना करें।
जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया (Vi) ने फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लंबे वक्त से रीचार्ज प्लान्स महंगे होने के संकेत मिल रहे हैं। अब टिप्सटर अभिषेक यादव ने दावा किया है कि टेलिकॉम कंपनियां अपने रीचार्ज प्लान्स जल्द महंगे कर सकती हैं। दावा है कि यह बढ़त 10 प्रतिशत तक होगी, यानी 2GB डेली डाटा वाला 84 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान 949 रुपये के बजाय 999 रुपये का मिलेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स में कया गया दावा
कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जल्द टेलिकॉम कंपनियां अपने टैरिफ महंगे कर सकती हैं। इस साल दिसंबर के आखिर से लेकर जून, 2026 के बीच प्लान्स महंगे होना तय माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स की मानें तो रीचार्ज प्लान्स 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्लान्स पोर्टफोलियो से गायब किए जा रहे हैं।
गायब किए जा रहे हैं सस्ते वाले प्लान
जियो और एयरचेल दोनों की ओर से कुछ अफॉर्डेबल प्लान्स हटाए जा रहे हैं। दोनों ने ही 1GB डेली डाटा वाले प्लान पोर्टफोलियो से गायब कर दिए हैं। अब कंपनियां 1.5GB डेली डाटा ऑफर करने वाले प्लान सबसे सस्ते में ऑफर कर रही हैं, जो 299 रुपये से शुरू होती है। साफ है कि उनकी कोशिश अपना एवरेज रेवन्यू प्रति यूजर (ARPU) बढ़ाने की है।
