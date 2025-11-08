सबसे सस्ते ब्रॉडबैंड प्लान, तेज स्पीड के साथ 22 OTT, फ्री कॉल्स और 3300GB डेटा भी

संक्षेप: आज हम आपको Jio, Airtel और BSNL के सबसे सस्ते ब्रॉडबैंड प्लान्स बता रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके बजट में कौन सा प्लान फिट बैठ रहा है और किस प्लान के बेनिफिट्स आपको पसंद आ रहे हैं। लिस्ट में शामिल सभी प्लान्स की कीमत 500 रुपये से कम है। एक प्लान में 22+ OTT बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं।

वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन स्टडी या फिर नॉर्मल यूज के लिए ब्रॉडबैंड लगवाने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। यहां हम आपको Jio, Airtel और BSNL के सबसे सस्ते ब्रॉडबैंड प्लान्स बता रहे हैं। लिस्ट में शामिल सभी प्लान्स की कीमत 500 रुपये से कम है। लिस्ट में देखें आपके बजट में कौन सा प्लान फिट बैठ रहा है और किस प्लान के बेनिफिट्स आपको पसंद आ रहे हैं। एक प्लान में 22+ OTT बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं।

रिलायंस जियो का 399 रुपये का ब्रॉडबैंड प्लान रिलायंस जियो का 399 रुपये वाला होम ब्रॉडबैंड प्लान 30Mbps की स्पीड के साथ आता है। ध्यान रहे कि फाइनल बिल में जीएसटी भी शामिल होगा। यह प्लान छह और 12 महीनों के लिए भी लिया जा सकता है। 6 महीने का विकल्प चुनने पर 15 दिन एक्स्ट्रा और 12 महीने का विकल्प चुनने पर 30 दिन एक्स्ट्रा सर्विस मिलेगी। प्लान में मुफ्त वॉयस कॉलिंग भी शामिल है। हालांकि, यह मुफ्त वॉयस कॉलिंग लैंडलाइन कनेक्शन के जरिए होगी, बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा। प्लान अनलिमिटेड डेटा के साथ आता है, हालांकि इसकी कैपिंग 3.3TB (3000GB) है। ध्यान दें कि 399 रुपये का प्लान AirFiber यूजर्स के लिए नहीं है। यह केवल उन यूजर्स के लिए पेश किया जाएगा जिनके पास अपने क्षेत्र में फाइबर है। इस प्लान में कोई एडिशनल बेनिफिट शामिल नहीं है। हालांकि, यूजर इसके अन्य वेरिएंट पर जा सकते हैं, जिनकी कीमत 599 रुपये और 888 रुपये है। दोनों में 30Mbps स्पीड के साथ OTT बेनिफिट्स शामिल हैं।

एयरटेल का 499 रुपये का ब्रॉडबैंड प्लान यह एयरटेल का सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान है। यह 40Mbps की स्पीड के साथ आता है। प्लान अनलिमिटेड डेटा के साथ आता है, हालांकि इसकी कैपिंग 3.3TB (3000GB) है। इस प्लान के साथ भी ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है, बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा। 6 महीने या 12 महीने का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों को कंपनी फ्री राउटर और इंस्टॉलेशन भी दे रही है। प्लान में गूगल वन, परप्लेक्सिटी प्रो, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले (22+ OTTs) जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।