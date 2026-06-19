Jio TeleFrame रखेगा पूरे परिवार का ख्याल, छाता ले जाना याद दिलाएगा, सामान भी खरीदेगा
Jio TeleFrame को घर के लिए एक वॉयस-फर्स्ट एजेंटिक AI सिस्टम के तौर पर डिजाइन किया गया है। यह डिवाइस एक हब की तरह काम करेगा जो मेहमानों, मनोरंजन, शॉपिंग और कनेक्टेड होम से जुड़े अलग-अलग AI एजेंट को कंट्रोल करेगा।
Jio TeleFrame Announced in Reliance AGM 2026 : रिलायंस ने अपनी 49वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से जुड़ कई अपडेट्स की घोषणा की। कंपनी ने My Jio ऐप में भी एआई को इंटीग्रेट कर दिया है। मीटिंग में आकाश अंबानी ने नए AI प्रोडक्ट्स Jio TeleFrame की भी घोषणा की है। यह एआई पावर्ड स्मार्ट स्क्रीन है, जिसे दीवार पर टांग सकते हैं। कंपनी ने इसे Voice-First Agentic AI at Home भी कहा है। जियो टेलीफ्रेम घर के लिए बनाया गया एक AI ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ढेर सारे एआई एजेंट्स शामिल हैं, जो अलग-अलग काम संभालते हैं। हर एजेंट का अलग काम है। यह आपकी भाषा में बात कर सकता है। हालांकि, सिर्फ जवाब देने वाला AI नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से काम करने वाला, फैसले लेना वाला और एक्शन एग्जीक्यूट करने वाला एआई है, जो रिमाइंडर सेट कर सकता है, घर के सभी स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल कर सकता है। चलिए डिटेल में बताते हैं Jio TeleFrame के बारे में सबकुछ...
क्या है Jio TeleFrame
Jio के अनुसार, TeleFrame को घर के लिए एक 'वॉयस-फर्स्ट', 'एजेंटिक AI सिस्टम' के तौर पर डिजाइन किया गया है। यह डिवाइस एक हब की तरह काम करेगा जो मेहमानों, मनोरंजन, शॉपिंग और कनेक्टेड होम से जुड़े अलग-अलग AI एजेंट को कंट्रोल करेगा। हर एजेंट का अपना खास काम है, लेकिन TeleFrame उन्हें एक ऐसी जगह देता है जहां से वे परिवार की मदद कर सकें, काम कर सकें और परिवार को दिखाई देते रहें, और यह सब हमेशा परिवार की मंजूरी से और उनकी भाषा में होगा।
यानी, आप मैन्युअल रूप से ऐप्स खोलने की आवश्यकता के बिना, टेलीफ्रेम के माध्यम से अपनी ओर से अलग-अलग काम करने के लिए AI प्राप्त कर सकेंगे। जियो का कहना है कि ये एजेंट परिवार, उसकी दिनचर्या और उनके आस-पास के कमरे को समझेंगे और संदर्भ को समझेंगे ताकि बिना किसी ऐप को खोले, मेनू खोजे या घर को पहले से ही जो समझना चाहिए उसे दोहराए बिना सही मदद मिल सके।
एक डेमो वीडियो में, Jio TeleFrame ने एक परिवार को दिन में बाद में डॉक्टर के अपॉइंटमेंट की याद दिलाई और बारिश की संभावना को देखते हुए छाता साथ ले जाने के लिए भी कहा। त्योहार के लंच की योजना बनाते समय, जियो ने बताया कि गेस्ट एजेंट योजना को बनते हुए देख सकता है, यह देख सकता है कि कौन सी डिश परिवार की पिछली पसंद के हिसाब से सही रहेगी, किराने सामान की लिस्ट तैयार कर सकता है और बाजार में कॉल कर सकता है, साथ ही डिलीवरी के रास्ते में होने पर मेजबान को अपडेट भी कर सकता है।
TeleFrame पर मौजूद एंटरटेनमेंट एजेंट JioHotstar भी खोल सकता है, लाइट और वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकता है और मैच का स्कोर भी दिखा सकता है। जियो ने इन्हें एक ही मकसद वाले अलग-अलग एजेंट के तौर पर पेश किया, जिससे TeleFrame को सिर्फ एक बेसिक मीडिया या एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा के तौर पर दिखाया जा सके।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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