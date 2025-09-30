Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़jio 449 vs airtel 449 plan airtel is offering daily 1gb extra data than jio perplexity pro ai is also free
जियो की कीमत में यह कंपनी हर दिन दे रही 1GB ज्यादा डेटा, 17 हजार रुपये का स्पेशल बेनिफिट भी
जियो और एयरटेल अपने यूजर्स को 449 रुपये वाला प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहे हैं। एक जैसी कीमत वाले इस प्लान में एयरटेल अपने यूजर्स को हर दिन जियो से 1जीबी ज्यादा डेटा देता है। जियो का यह प्लान भी कई जबर्दस्त बेनिफिट के साथ आता है।
Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 10:07 AM
