जियो यूजर्स को गोल्ड पर 2% एक्सट्रा, जियो होम भी फ्री, एयरटेल के प्लान में 17 हजार रुपये का फायदा
जियो का यह प्लान यूजर्स को गोल्ड पर 2% एक्सट्रा देता है। साथ ही इसमें हर दिन 2जीबी डेटा दिया जा रहा है। वहीं, एयरटेल का यह प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप के साथ आता है और इसमें Perplexity Pro AI का सब्सक्रिप्शन मिलता है।
जियो के 349 रुपये वाले प्लान में कमाल के बेनिफिट मिल रहे हैं। यह एयरटेल के 349 रुपये वाले प्लान को कड़ी टक्कर देता है। जियो का यह प्लान जियो फाइनेंस यूजर्स को गोल्ड पर 2% एक्सट्रा देता है। साथ ही इसमें हर दिन 2जीबी डेटा दिया जा रहा है। इसके अलावा प्लान में कंपनी जियो होम का फ्री ट्रायल और जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस भी दे रही है। एयरटेल की बात करें, तो एयरटेल का यह प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आता है और इसमें 17 हजार रुपये की कीमत वाला Perplexity Pro AI का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
जियो का 349 रुपये वाला प्लान
जियो का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। एलिजिबल यूजर्स को इस प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग देता है। प्लान जियो के 9 ऐनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफर भी देता है। इसमें जियो फाइनेंस यूजर्स को जियो गोल्ड पर 2% एक्सट्रा मिलेगा। इसे क्लेम करने के लिए यूजर्स को +91-8010000524 पर मिस्ड कॉल देना होगा।
प्लान के साथ कंपनी नए कनेक्शन वाले यूजर्स को दो महीने का जियो होम ट्रायल फ्री दे रही है। साथ ही इसमें एक महीने के लिए Jio Saavn का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। प्लान में आपको तीन महीने के लिए जियो हॉटस्टार मोबाइल का भी ऐक्सेस मिलेगा। यह प्लान जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड स्टोरेज का भा ऐक्सेस देता है।
एयरटेल का 349 रुपये वाला प्लान
एयरटेल का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए डेली 1.5जीबी डेटा मिलेगा। कंपनी इस प्लान के साथ 5G नेटवर्क वाले एरिया में रहने वाले यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है। प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इसमें आपको एयरटेल Xstream Play का ऐक्सेस मिलेगा, जो 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन देता है। प्लान में आपको 12 महीने के लिए 17 हजार रुपये की कीमत वाला Perplexity Pro AI सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा।