Prime Day आज से लाइव, 60% की बंपर छूट पर खरीदें स्पीकर और साउंडबार, SBI, Axis बैंक वाली की बल्ले-बल्ले

अमेज़न प्राइम डे सेल 2026 लाइव हो चुकी है, जिसमें JBL और boAt जैसे प्रीमियम स्पीकर्स और साउंडबार्स पर 60% तक की भारी छूट मिल रही है। इसके साथ ही, SBI और Axis Bank कार्ड धारकों को इस खरीदारी पर अतिरिक्त डिस्काउंट का दोहरा फायदा भी दिया जा रहा है।

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ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन ने आज से अपने प्राइम मेंबर्स के लिए 'प्राइम डे सेल 2026' की शुरुआत कर दी है। इस 72 घंटे की महा-सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज पर भारी कटौती की गई है, जिसमें सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप स्पीकर्स और साउंडबार्स सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। ग्राहक प्रीमियम ऑडियो ब्रांड्स को 60 प्रतिशत तक की सीधी छूट पर घर ला सकते हैं। सेल में JBP, boAt स्पीकर्स जैसे पॉपुलर ब्रांड पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। इसके साथ ही, अमेज़न ने ग्राहकों को दोहरा फायदा देने के लिए SBI और Axis Bank के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत कार्ड धारकों को तुरंत अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप घर के लिए एक बढ़िया स्पीकर या साउंडबार खऱदीना चाहते हैं, तो आपके पास अमेजन प्राइड डे सेल एक शानदार ऑफर साबित हो सकता है।

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अगर आप अमेज़न प्राइम डे सेल में अपने घर के लिए एक तगड़ा और बजट-फ्रेंडली साउंडबार ढूंढ रहे हैं, तो ZEBRONICS Juke BAR 8700 PRO एक बेहतरीन विकल्प है। इस समय प्राइम डे डील में इस पर 85% की भारी छूट मिल रही है, जिससे 35,998 रुपये की एमआरपी वाला यह साउंडबार मात्र 5,499 रुपये में आपका हो सकता है। 200W के कुल आउटपुट और वायरलेस सबवूफर के साथ आने वाला यह साउंडबार आपके टीवी देखने और गाने सुनने के अनुभव को पूरी तरह बदल देगा। इसमें Dolby Audio का सपोर्ट है, जो आपको घर बैठे थियेटर जैसा सराउंड साउंड देता है।

Specifications कुल पावर आउटपुट 200 Watts Max ऑडियो टेक्नोलॉजी Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital+), 3D EQ Mode कनेक्टिविटी Bluetooth v5.0, HDMI (ARC), AUX (3.5mm), USB डिस्प्ले LED डिस्प्ले क्यों खरीदें पैसा वसूल डील वायरलेस सबवूफर Dolby Audio सपोर्ट शानदार कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प पावर आउटपुट का अंतर वाटरप्रूफ नहीं

अगर आप अपने कंप्यूटर, टीवी या मोबाइल के लिए एक ब्रांडेड, टिकाऊ और बजट-फ्रेंडली साउंड सिस्टम तलाश रहे हैं, तो PHILIPS Audio MMS2625B (2.1 Channel) एक शानदार विकल्प है। फिलिप्स जैसे भरोसेमंद ब्रांड का यह स्पीकर इस समय अमेजन पर 30% की छूट के साथ मात्र 3,499 रुपये में मिल रहा है। 31W के आउटपुट और दमदार सबवूफर के साथ आने वाला यह मल्टीमीडिया स्पीकर आपके कमरे को बेहतरीन बास और क्रिस्टल क्लियर आवाज से भर देता है। छोटे से मध्यम आकार के कमरों (PC सेटअप या लिविंग रूम) के लिए यह एक परफेक्ट ऑडियो साथी है।

Specifications ऑडियो आउटपुट मोड स्टीरियो सबवूफर साइज 15mm ड्राइवर वारंटी 1 साल की डोमेस्टिक वारंटी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 30 Hz से 20 KHz क्यों खरीदें भरोसेमंद ब्रांड और टिकाऊपन मल्टी-कनेक्टिविटी ऑप्शन्स दमदार बास यूनिवर्सल कम्पैटिबिलिटी क्यों खोजें विकल्प ब्लूटूथ का पुराना वर्जन सीमित पावर आउटपुट

Mivi Fort H120 एक शानदार 2.1 चैनल होम थिएटर साउंडबार है, जो आपके टीवी देखने और गाने सुनने के अनुभव को पूरी तरह बदल देता है। 120 वॉट के दमदार आउटपुट के साथ आने वाले इस साउंडबार में दो इन-बिल्ट फुल-रेंज स्पीकर और एक एक्सटर्नल वायर्ड सबवूफर दिया गया है, जो गहरे और क्रिस्प बेस के साथ सिनेमा जैसा साउंड देता है। 'मेड इन इंडिया' गर्व के साथ आने वाले इस साउंडबार का प्रीमियम मैटेलिक मेश ग्रिल और मैट फिनिश डिज़ाइन आपके लिविंग रूम को एक मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देता है।

Specifications माउंटिंग का प्रकार टेबलटॉप और वॉल माउंट वारंटी 1 वर्ष मैन्युफैक्चरिंग मेड इन इंडिया ब्लूटूथ वर्जन v5.3 क्यों खरीदें दमदार 120W साउंड सिनेमा जैसा 2.1 चैनल अनुभव कनेक्टिविटी के कई विकल्प प्रीमियम और स्टाइलिश डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प वायर्ड सबवूफर बहुत बड़े कमरों के लिए सीमित

Blaupunkt SBA50 PRO एक पोर्टेबल और बहुमुखी वायरलेस ब्लूटूथ साउंडबार है, जो जर्मन ऑडियो टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 45 वॉट के आउटपुट वाले इस साउंडबार में 4 फुल-रेंज स्पीकर्स दिए गए हैं, जो गहरी बेस और क्रिस्टल क्लियर स्टीरियो साउंड देते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 2400 mAh की इन-बिल्ट बैटरी और गिटार व माइक इनपुट है, जो इसे घर के टीवी से लेकर आउटडोर पार्टी और कराओके नाइट्स के लिए एक परफेक्ट ऑल-इन-वन ऑडियो सिस्टम बनाती है।

Specifications प्लेबैक टाइम 14 घंटे तक कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, गिटार और माइक इनपुट विशेष फीचर्स कराओके सपोर्ट, मल्टीपल EQ मोड्स, क्लासिक यूरोपियन डिज़ाइन वारंटी 1 वर्ष क्यों खरीदें पोर्टेबिलिटी और दमदार बैटरी कराओके और गिटार सपोर्ट क्वाड स्पीकर्स यूरोपियन स्लीक डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प सीमित बेस बड़े हॉल्स के लिए कम वॉट कनेक्टिविटी पोर्ट्स की सीमित जानकारी

Zebronics ZEB-BT6590RUCF एक बजट-फ्रेंडली 5.1 चैनल मल्टीमीडिया होम थिएटर स्पीकर सिस्टम है, जो आपके घर में असली सराउंड साउंड का अनुभव लाता है। 65 वॉट के कुल आउटपुट के साथ आने वाले इस सिस्टम में एक मुख्य सबवूफर और 5 सैटेलाइट स्पीकर्स मिलते हैं। यह स्पीकर कई तरह के फीचर्स जैसे ब्लूटूथ, USB, SD कार्ड, AUX और इन-बिल्ट FM रेडियो से लैस है, जिसे आप इसके साथ मिलने वाले फुली-फंक्शनल रिमोट से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications अधिकतम आउटपुट पावर 65 Watts कनेक्टिविटी Bluetooth, USB, SD/MMC Card, AUX, FM सैटेलाइट स्पीकर साइज 90 x 80 x 130 mm वॉरंटी 1 साल क्यों खरीदें कनेक्टिविटी के ढेरों विकल्प फुल फंक्शनल रिमोट बिल्ट-इन FM रेडियो आकर्षक LED डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प सीमित बेस सैटेलाइट (छोटे) स्पीकर्स की तारें थोड़ी छोटी

GOVO GOSURROUND 900 एक बेहद दमदार और आधुनिक 2.1 चैनल होम थियेटर साउंडबार है। यह सिस्टम 200 वॉट के पीक आउटपुट और एक बड़े 6.5 इंच के सबवूफर के साथ आता है, जो आपके लिविंग रूम को सिनेमा हॉल जैसा डीप बेस और 3D सराउंड साउंड अनुभव देता है। कनेक्टिविटी के मामले में यह पूरी तरह अप-टू-डेट है, जिसमें HDMI (ARC), ब्लूटूथ और अन्य विकल्प मिलते हैं। इसका प्लैटिनम ब्लैक डिज़ाइन, सिग्नेचर LED लाइट्स और स्लीक रिमोट इसे आपके घर के लिए एक बेहद स्टाइलिश ऑडियो चॉइस बनाते हैं।

Specifications इक्वलाइज़र मोड्स Movie, News, Music, 3D वॉरंटी 1 साल कंट्रोल स्लीक रिमोट कंट्रोल और LED डिस्प्ले अधिकतम आउटपुट पावर 200 Watts क्यों खरीदें 200W का दमदार आउटपुट 6.5 इंच का बड़ा सबवूफर डायनेमिक LED लाइट्स व डिस्प्ले 4 कस्टमाइज्ड इक्वलाइज़र मोड्स क्यों खोजें विकल्प सच्चा सराउंड साउंड नहीं टीवी के पास थोड़े अच्छे स्पेस की ज़रूरत

Marshall Willen II एक प्रीमियम, कॉम्पैक्ट और पॉकेट-साइज पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है जो अपने छोटे आकार में भी मार्शल की सिग्नेचर और दमदार आवाज़ देने के लिए जाना जाता है। इसका 'क्रीम' कलर वेरिएंट विंटेज और क्लासिक लुक देता है। 17 से ज़्यादा घंटों के लंबे बैटरी बैकअप, IP67 डस्ट व वॉटरप्रूफ रेटिंग और पीछे दी गई रबर फास्टनिंग स्ट्रैप (टांगने वाली बेल्ट) की बदौलत यह आउटडोर एडवेंचर, ट्रेवलिंग और पूल पार्टीज के लिए एक बेहतरीन प्रीमियम पार्टनर है।

Specifications ड्राइवर्स 1 x 2" फुल रेंज ड्राइवर और 2 पैसिव रेडिएटर्स फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 75 Hz - 20,000 Hz ब्लूटूथ वर्जन Bluetooth v5.3 LE वॉटर असिस्टेंस IP67 रेटिंग क्यों खरीदें मार्शल सिग्नेचर साउंड 17+ घंटे का जबर्दस्त प्ले-टाइम क्विक चार्जिंग IP67 डस्ट और वॉटरप्रूफ क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज़्यादा मोनो ऑडियो आउटपुट

1. डॉल्बी एटमॉस क्या होता है? डॉल्बी एटमॉस एक आधुनिक और एडवांस साउंड टेक्नोलॉजी (ऑडियो फॉर्मेट) है, जिसे ऑब्जेक्ट-बेस्ड ऑडियो कहा जाता है। पारंपरिक साउंड सिस्टम में आवाज़ केवल दाएं या बाएं स्पीकर से आती है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस में आवाज़ आपके ऊपर (सीलिंग/छत) से और आपके चारों तरफ से 3D स्पेस में घूमती हुई महसूस होती है।

उदाहरण के लिए, अगर फिल्म में कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या बारिश हो रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हेलीकॉप्टर सच में आपके सिर के ऊपर से गुज़रा है या बारिश की बूंदें आपके ऊपर गिर रही हैं। यह आपको थिएटर या घर पर बिल्कुल असली जैसा अनुभव देता है।

2. डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी 7.1 में क्या अंतर है? विशेषता डॉल्बी 7.1 डॉल्बी एटमॉस चैनल आधारित बनाम ऑब्जेक्ट आधारित यह चैनल-बेस्ड होता है। इसमें आवाज़ को पहले से तय 7 स्पीकर्स और 1 सबवूफर में बांट दिया जाता है। यह ऑब्जेक्ट-बेस्ड होता है। आवाज किसी चैनल से बंधी नहीं होती, वह कमरे में आज़ाद घूमती है। ऊंचाई का अनुभव इसमें आवाज केवल आपके चारों तरफ घूमती है, ऊपर से नहीं आती। इसमें 'हाइट चैनल्स' होते हैं। आवाज ऊपर (छत) से भी आती है, जिससे पूरा 3D माहौल बनता है। स्पीकर की सीमा यह अधिकतम 7.1 सेटअप (7 स्पीकर, 1 सबवूफर) तक ही सीमित है। इसमें आप जितने चाहें उतने स्पीकर जोड़ सकते हैं (जैसे 5.1.2 या 9.1.4)। यह अपने आप एडजस्ट हो जाता है। अनुभव यह सिनेमाई तो है, लेकिन इसमें आवाज़ के पीछे या ऊपर होने का अहसास उतना सटीक नहीं होता। यह आपको पूरी तरह से कहानी के बीच में होने का अहसास कराता है।

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