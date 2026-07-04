Prime Day आज से लाइव, 60% की बंपर छूट पर खरीदें स्पीकर और साउंडबार, SBI, Axis बैंक वाली की बल्ले-बल्ले
अमेज़न प्राइम डे सेल 2026 लाइव हो चुकी है, जिसमें JBL और boAt जैसे प्रीमियम स्पीकर्स और साउंडबार्स पर 60% तक की भारी छूट मिल रही है। इसके साथ ही, SBI और Axis Bank कार्ड धारकों को इस खरीदारी पर अतिरिक्त डिस्काउंट का दोहरा फायदा भी दिया जा रहा है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन ने आज से अपने प्राइम मेंबर्स के लिए 'प्राइम डे सेल 2026' की शुरुआत कर दी है। इस 72 घंटे की महा-सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज पर भारी कटौती की गई है, जिसमें सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप स्पीकर्स और साउंडबार्स सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। ग्राहक प्रीमियम ऑडियो ब्रांड्स को 60 प्रतिशत तक की सीधी छूट पर घर ला सकते हैं। सेल में JBP, boAt स्पीकर्स जैसे पॉपुलर ब्रांड पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। इसके साथ ही, अमेज़न ने ग्राहकों को दोहरा फायदा देने के लिए SBI और Axis Bank के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत कार्ड धारकों को तुरंत अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप घर के लिए एक बढ़िया स्पीकर या साउंडबार खऱदीना चाहते हैं, तो आपके पास अमेजन प्राइड डे सेल एक शानदार ऑफर साबित हो सकता है।
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1. ZEBRONICS Juke BAR 8700 PRO 200W Dolby Soundbar with Wireless Subwoofer, Supports Bluetooth, HDMI (ARC), AUX, Dolby Audio, LED Display, Wall Mountable, Virtual Surround Sound, Dual Drivers
अगर आप अमेज़न प्राइम डे सेल में अपने घर के लिए एक तगड़ा और बजट-फ्रेंडली साउंडबार ढूंढ रहे हैं, तो ZEBRONICS Juke BAR 8700 PRO एक बेहतरीन विकल्प है। इस समय प्राइम डे डील में इस पर 85% की भारी छूट मिल रही है, जिससे 35,998 रुपये की एमआरपी वाला यह साउंडबार मात्र 5,499 रुपये में आपका हो सकता है। 200W के कुल आउटपुट और वायरलेस सबवूफर के साथ आने वाला यह साउंडबार आपके टीवी देखने और गाने सुनने के अनुभव को पूरी तरह बदल देगा। इसमें Dolby Audio का सपोर्ट है, जो आपको घर बैठे थियेटर जैसा सराउंड साउंड देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पैसा वसूल डील
वायरलेस सबवूफर
Dolby Audio सपोर्ट
शानदार कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
पावर आउटपुट का अंतर
वाटरप्रूफ नहीं
2. PHILIPS Audio MMS2625B 2.1 Channel, 31 W, Bluetooth Connectivity, Wired Multimedia Computer Speaker, FM, USB, Audio in Speakers, 15mm Subwoofer, Wide Compatibility - MP3 Player, TV, PC (Black)
अगर आप अपने कंप्यूटर, टीवी या मोबाइल के लिए एक ब्रांडेड, टिकाऊ और बजट-फ्रेंडली साउंड सिस्टम तलाश रहे हैं, तो PHILIPS Audio MMS2625B (2.1 Channel) एक शानदार विकल्प है। फिलिप्स जैसे भरोसेमंद ब्रांड का यह स्पीकर इस समय अमेजन पर 30% की छूट के साथ मात्र 3,499 रुपये में मिल रहा है। 31W के आउटपुट और दमदार सबवूफर के साथ आने वाला यह मल्टीमीडिया स्पीकर आपके कमरे को बेहतरीन बास और क्रिस्टल क्लियर आवाज से भर देता है। छोटे से मध्यम आकार के कमरों (PC सेटअप या लिविंग रूम) के लिए यह एक परफेक्ट ऑडियो साथी है।
Specifications
क्यों खरीदें
भरोसेमंद ब्रांड और टिकाऊपन
मल्टी-कनेक्टिविटी ऑप्शन्स
दमदार बास
यूनिवर्सल कम्पैटिबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
ब्लूटूथ का पुराना वर्जन
सीमित पावर आउटपुट
3. Mivi Fort H120 Soundbar - 120W Home Theatre Sound Bar, 2.1 Channel, 2 in-Built Speakers and 1 External Subwoofer, Multiple EQ & Input Modes, Made in India Sound bar for TV
Mivi Fort H120 एक शानदार 2.1 चैनल होम थिएटर साउंडबार है, जो आपके टीवी देखने और गाने सुनने के अनुभव को पूरी तरह बदल देता है। 120 वॉट के दमदार आउटपुट के साथ आने वाले इस साउंडबार में दो इन-बिल्ट फुल-रेंज स्पीकर और एक एक्सटर्नल वायर्ड सबवूफर दिया गया है, जो गहरे और क्रिस्प बेस के साथ सिनेमा जैसा साउंड देता है। 'मेड इन इंडिया' गर्व के साथ आने वाले इस साउंडबार का प्रीमियम मैटेलिक मेश ग्रिल और मैट फिनिश डिज़ाइन आपके लिविंग रूम को एक मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार 120W साउंड
सिनेमा जैसा 2.1 चैनल अनुभव
कनेक्टिविटी के कई विकल्प
प्रीमियम और स्टाइलिश डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
वायर्ड सबवूफर
बहुत बड़े कमरों के लिए सीमित
4. Blaupunkt SBA50 PRO Wireless Bluetooth Soundbar with 2400 mAh Built-in Battery I 4 Full Range Speakers I HD Sound I Sleek Premium Design I Guitar & Mic Input for Karaoke I EQ Modes
Blaupunkt SBA50 PRO एक पोर्टेबल और बहुमुखी वायरलेस ब्लूटूथ साउंडबार है, जो जर्मन ऑडियो टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 45 वॉट के आउटपुट वाले इस साउंडबार में 4 फुल-रेंज स्पीकर्स दिए गए हैं, जो गहरी बेस और क्रिस्टल क्लियर स्टीरियो साउंड देते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 2400 mAh की इन-बिल्ट बैटरी और गिटार व माइक इनपुट है, जो इसे घर के टीवी से लेकर आउटडोर पार्टी और कराओके नाइट्स के लिए एक परफेक्ट ऑल-इन-वन ऑडियो सिस्टम बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
पोर्टेबिलिटी और दमदार बैटरी
कराओके और गिटार सपोर्ट
क्वाड स्पीकर्स
यूरोपियन स्लीक डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
सीमित बेस
बड़े हॉल्स के लिए कम वॉट
कनेक्टिविटी पोर्ट्स की सीमित जानकारी
5. Zebronics ZEB-BT6590RUCF Wireless Bluetooth Multimedia Speaker With Supporting SD Card, USB, AUX, FM & Remote Control. (65 Watt, 5.1 Channel)
Zebronics ZEB-BT6590RUCF एक बजट-फ्रेंडली 5.1 चैनल मल्टीमीडिया होम थिएटर स्पीकर सिस्टम है, जो आपके घर में असली सराउंड साउंड का अनुभव लाता है। 65 वॉट के कुल आउटपुट के साथ आने वाले इस सिस्टम में एक मुख्य सबवूफर और 5 सैटेलाइट स्पीकर्स मिलते हैं। यह स्पीकर कई तरह के फीचर्स जैसे ब्लूटूथ, USB, SD कार्ड, AUX और इन-बिल्ट FM रेडियो से लैस है, जिसे आप इसके साथ मिलने वाले फुली-फंक्शनल रिमोट से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कनेक्टिविटी के ढेरों विकल्प
फुल फंक्शनल रिमोट
बिल्ट-इन FM रेडियो
आकर्षक LED डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
सीमित बेस
सैटेलाइट (छोटे) स्पीकर्स की तारें थोड़ी छोटी
6. GOVO GOSURROUND 900 | 200W Soundbar | 2.1 Channel Home Theatre | Deep Bass from 6.5” Subwoofer | BT v5.3, HDMI, AUX, USB Connectivity | 4 EQ Modes | Sleek Remote & LED Lights+Display (Platinum Black)
GOVO GOSURROUND 900 एक बेहद दमदार और आधुनिक 2.1 चैनल होम थियेटर साउंडबार है। यह सिस्टम 200 वॉट के पीक आउटपुट और एक बड़े 6.5 इंच के सबवूफर के साथ आता है, जो आपके लिविंग रूम को सिनेमा हॉल जैसा डीप बेस और 3D सराउंड साउंड अनुभव देता है। कनेक्टिविटी के मामले में यह पूरी तरह अप-टू-डेट है, जिसमें HDMI (ARC), ब्लूटूथ और अन्य विकल्प मिलते हैं। इसका प्लैटिनम ब्लैक डिज़ाइन, सिग्नेचर LED लाइट्स और स्लीक रिमोट इसे आपके घर के लिए एक बेहद स्टाइलिश ऑडियो चॉइस बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
200W का दमदार आउटपुट
6.5 इंच का बड़ा सबवूफर
डायनेमिक LED लाइट्स व डिस्प्ले
4 कस्टमाइज्ड इक्वलाइज़र मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
सच्चा सराउंड साउंड नहीं
टीवी के पास थोड़े अच्छे स्पेस की ज़रूरत
7. Marshall Willen II Portable Bluetooth Speaker with 17+ Hours of Portable Playtime, Dust & Waterproof (IP67) - Cream.
Marshall Willen II एक प्रीमियम, कॉम्पैक्ट और पॉकेट-साइज पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है जो अपने छोटे आकार में भी मार्शल की सिग्नेचर और दमदार आवाज़ देने के लिए जाना जाता है। इसका 'क्रीम' कलर वेरिएंट विंटेज और क्लासिक लुक देता है। 17 से ज़्यादा घंटों के लंबे बैटरी बैकअप, IP67 डस्ट व वॉटरप्रूफ रेटिंग और पीछे दी गई रबर फास्टनिंग स्ट्रैप (टांगने वाली बेल्ट) की बदौलत यह आउटडोर एडवेंचर, ट्रेवलिंग और पूल पार्टीज के लिए एक बेहतरीन प्रीमियम पार्टनर है।
Specifications
क्यों खरीदें
मार्शल सिग्नेचर साउंड
17+ घंटे का जबर्दस्त प्ले-टाइम
क्विक चार्जिंग
IP67 डस्ट और वॉटरप्रूफ
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज़्यादा
मोनो ऑडियो आउटपुट
1. डॉल्बी एटमॉस क्या होता है?
डॉल्बी एटमॉस एक आधुनिक और एडवांस साउंड टेक्नोलॉजी (ऑडियो फॉर्मेट) है, जिसे ऑब्जेक्ट-बेस्ड ऑडियो कहा जाता है। पारंपरिक साउंड सिस्टम में आवाज़ केवल दाएं या बाएं स्पीकर से आती है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस में आवाज़ आपके ऊपर (सीलिंग/छत) से और आपके चारों तरफ से 3D स्पेस में घूमती हुई महसूस होती है।
उदाहरण के लिए, अगर फिल्म में कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या बारिश हो रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हेलीकॉप्टर सच में आपके सिर के ऊपर से गुज़रा है या बारिश की बूंदें आपके ऊपर गिर रही हैं। यह आपको थिएटर या घर पर बिल्कुल असली जैसा अनुभव देता है।
|2. डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी 7.1 में क्या अंतर है?
|विशेषता
|डॉल्बी 7.1
|डॉल्बी एटमॉस
|चैनल आधारित बनाम ऑब्जेक्ट आधारित
|यह चैनल-बेस्ड होता है। इसमें आवाज़ को पहले से तय 7 स्पीकर्स और 1 सबवूफर में बांट दिया जाता है।
|यह ऑब्जेक्ट-बेस्ड होता है। आवाज किसी चैनल से बंधी नहीं होती, वह कमरे में आज़ाद घूमती है।
|ऊंचाई का अनुभव
|इसमें आवाज केवल आपके चारों तरफ घूमती है, ऊपर से नहीं आती।
|इसमें 'हाइट चैनल्स' होते हैं। आवाज ऊपर (छत) से भी आती है, जिससे पूरा 3D माहौल बनता है।
|स्पीकर की सीमा
|यह अधिकतम 7.1 सेटअप (7 स्पीकर, 1 सबवूफर) तक ही सीमित है।
|इसमें आप जितने चाहें उतने स्पीकर जोड़ सकते हैं (जैसे 5.1.2 या 9.1.4)। यह अपने आप एडजस्ट हो जाता है।
|अनुभव
|यह सिनेमाई तो है, लेकिन इसमें आवाज़ के पीछे या ऊपर होने का अहसास उतना सटीक नहीं होता।
|यह आपको पूरी तरह से कहानी के बीच में होने का अहसास कराता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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