JBL पर बंपर डिस्काउंट ऑफर, फिर नहीं मिलेगी ऐसी डील, सस्ते में खरीदें वायरलेस हेडफोन
JBL हेडफोन खरीदने पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। मतलब आप महंगे हेडफोन को सस्ते में खरीद पाएंगे...
JBL एक पॉपुलर वायरलेस हेडफोन ब्रांड है, जिसकी खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। इन हेडफोन्स में क्विक चार्जिंग और एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन (ANC) सपोर्ट मिलता है। साथ ही इनमें फास्ट पेयरिंग और ड्यूल पेयरिंग की सुविधा भी दी गई है। ये हेडफोन्स वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट के साथ आते हैं और एक बार चार्ज करने पर 76 घंटे तक का प्लेटाइम देते हैं। ये हल्के वजन के हैं और ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। ऐसे में हम आपके लिए कुछ बेस्ट वायरलेस हेडफोन की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें आप सस्ते में खरीद सकते हैं...\
यह हेडफोन शानदार बेस, लॉन्ग बैटरी और एक्टिव नॉइज कैंसलेशन जैसी प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। JBL Tune 760NC आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यह स्टाइलिश लुक, मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी और JBL के प्योर बेस साउंड के साथ हेडफोन म्यूजिक लवर्स के लिए एक शानदार चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
बैकग्राउंड नॉइज़ को करें ब्लॉक और पाएं क्लियर साउंड
डीप और पावरफुल बेस
35 घंटे की बैटरी लाइफ
सिर्फ 2 घंटे में फुल चार्ज
मल्टी डिवाइस कनेक्टविटी
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बिल्ड
लंबे यूज में थोड़ा हीटिंग इश्यू
JBL Tune 510BT एक शानदार हेडफोन ऑप्शन है। JBL के सिग्नेचर Pure Bass साउंड, ड्यूल पेयरिंग और क्विक चार्जिंग जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। इस हेडफोन में आपको ऑन-ईयर हेडफोन की सुविधा मिलती है, जो कि डेली यूज के लिए एक परफेक्ट चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
डीप और क्लियर साउंड क्वालिटी
एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन म्यूजिक का मजा
सिर्फ 5 मिनट चार्ज में 2 घंटे तक का प्लेटाइम
मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी
लेटेस्ट और स्टेबल वायरलेस कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
ऑन-ईयर डिजाइन
कोई एएनसी नहीं
बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक
पोर्टेबिलिटी में थोड़ा कम
जेबीएल हेडफोन में डीप बेस, लॉन्ग बैटरी, और वॉटर-रेसिस्टेंट डिजाइन मिलती है। इस हेडफोन को IP54 रेटिंग के साथ पेश किया जा रहा है, जो इसे डस्ट और वाटरप्रूफ बनाता है। साथ ही इसमें क्विक चार्जिंग और ऐप बेस्ड EQ ट्यूनिंग मिलती है, जो इसे एक परफेक्ट हेडफोन बनाते हैं…
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार बास और क्लियर ऑडियो
सिर्फ 10 मिनट में पाएं 2 घंटे का प्लेटाइम
कॉल करते वक्त अपनी आवाज को कंट्रोल कर सकते हैं
वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंस
EQ कस्टमाइजेशन और फर्मवेयर अपडेट्स
क्यों खोजें विकल्प
कॉल क्वालिटी थोड़ी कम
टच कंट्रोल्स नहीं
लो लेटेंसी मोड
जेबीएल के इस हेडफोन में लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। यह आपके लिए एक परफेक्ट म्यूजिक एक्सपीरियंस हो सकता है। इसकी 57 घंटे की बैटरी, Pure Bass साउंड और JBL हेडफोन ऐप सपोर्ट इसे इस बजट में एक शानदार चॉइस बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
57 घंटे तक की बैटरी लाइफ
सिर्फ 5 मिनट चार्ज में 3 घंटे का प्लेटाइम
इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस
लेटेस्ट और फास्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
ऑन-ईयर डिजाइन
ANC सपोर्ट नहीं
फोल्डेबल डिज़ाइन नहीं
IP रेटिंग नहीं
अगर आप एक ऐसा वायरलेस हेडफोन चाहते हैं जो शानदार बैटरी लाइफ, दमदार बास और स्मार्ट कस्टमाइजेशन फीचर्स के साथ आए, तो JBL Tune 720BT आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। इसकी 76 घंटे की बैटरी, Pure Bass साउंड और JBL Headphones App सपोर्ट इसे म्यूजिक लवर्स के लिए एक ऑल-राउंडर हेडफोन बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
डीप और पावरफुल बेस
सिर्फ 5 मिनट चार्ज में 3 घंटे का प्लेटाइम
EQ कस्टमाइजेशन, वॉइस गाइड और अपडेट्स
लेटेस्ट और स्टेबल कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
ANC सपोर्ट नहीं
टच कंट्रोल्स नहीं
IP रेटिंग नहीं
कॉल क्वालिटी एवरेज
यह एक बजट-फ्रेंडली, मल्टी-डिवाइस सपोर्ट वाला वायरलेस हेडफोन है। यह 40mm ड्राइवर के साथ आता है जो JBL का सिग्नेचर क्वांटम साउंड देता है, जिससे गेमिंग के दौरान फूटस्टेप्स, गनशॉट्स और एक्सप्लोज़न जैसी साउंड्स बेहद डिटेल में सुनाई देती हैं। इसमें डिटैचेबल बूम माइक है, जो वॉयस क्लैरिटी को बेहतर बनाता है और म्यूट फीचर के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
🔹 JBL Quantum Sound Signature – इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस
क्लियर ऑडियो और डीप बास
क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन
एक्स्ट्रा ऑडियो डेप्थ और डायरेक्शन सेंस
1 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
वायर्ड कनेक्शन
RGB लाइटिंग नहीं
बेसिक कंट्रोल्स
यह एक प्रीमियम क्वालिटी वाला एडवांस्ड नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन है, जो कि लंबी बैटरी लाइफ के साथ आता है। इस हेडफोन में 40mm Hi-Res सर्टिफाइड ड्राइवर्स दिया गया है, जो आपको क्लियर और डिटेल्ड साउंड प्रोवाइड करते हैं। साथ ही इसमें ट्रू एडैप्टिव नॉइज कैंसिलेशन है, जो हर पल बाहरी शोर को एडजस्ट करके आपको फोकस्ड रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
साफ और पावरफुल साउंड
नॉइज कैंसिलेशन ऑफ
10 मिनट चार्ज में 5 घंटे प्लेबैक
इमर्सिव और कस्टमाइजेबल ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
प्राइस थोड़ा ज्यादा
वजन में थोड़ा भारी
