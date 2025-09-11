JBL पर बंपर डिस्काउंट ऑफर, फिर नहीं मिलेगी ऐसी डील, सस्ते में खरीदें वायरलेस हेडफोन JBL Wireless Headphone Pure Bass Quick Charging with ANC discount offer, Gadgets Hindi News - Hindustan
JBL Wireless Headphone Pure Bass Quick Charging with ANC discount offer

JBL पर बंपर डिस्काउंट ऑफर, फिर नहीं मिलेगी ऐसी डील, सस्ते में खरीदें वायरलेस हेडफोन

JBL हेडफोन खरीदने पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। मतलब आप महंगे हेडफोन को सस्ते में खरीद पाएंगे...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 04:15 PM
JBL एक पॉपुलर वायरलेस हेडफोन ब्रांड है, जिसकी खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। इन हेडफोन्स में क्विक चार्जिंग और एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन (ANC) सपोर्ट मिलता है। साथ ही इनमें फास्ट पेयरिंग और ड्यूल पेयरिंग की सुविधा भी दी गई है। ये हेडफोन्स वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट के साथ आते हैं और एक बार चार्ज करने पर 76 घंटे तक का प्लेटाइम देते हैं। ये हल्के वजन के हैं और ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। ऐसे में हम आपके लिए कुछ बेस्ट वायरलेस हेडफोन की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें आप सस्ते में खरीद सकते हैं...\

यह हेडफोन शानदार बेस, लॉन्ग बैटरी और एक्टिव नॉइज कैंसलेशन जैसी प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। JBL Tune 760NC आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यह स्टाइलिश लुक, मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी और JBL के प्योर बेस साउंड के साथ हेडफोन म्यूजिक लवर्स के लिए एक शानदार चॉइस है।

Specifications

फॉर्म फैक्टर
ओवर-ईयर
ड्राइवर इम्पीडेंस
32 Ohm
बैटरी लाइफ
50 घंटे
चार्जिंग टाइम
2 घंटे
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.0, AUX केबल
वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट
Google/Siri

क्यों खरीदें

...

बैकग्राउंड नॉइज़ को करें ब्लॉक और पाएं क्लियर साउंड

...

डीप और पावरफुल बेस

...

35 घंटे की बैटरी लाइफ

...

सिर्फ 2 घंटे में फुल चार्ज

...

मल्टी डिवाइस कनेक्टविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

प्लास्टिक बिल्ड

...

लंबे यूज में थोड़ा हीटिंग इश्यू

JBL Tune 510BT एक शानदार हेडफोन ऑप्शन है। JBL के सिग्नेचर Pure Bass साउंड, ड्यूल पेयरिंग और क्विक चार्जिंग जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। इस हेडफोन में आपको ऑन-ईयर हेडफोन की सुविधा मिलती है, जो कि डेली यूज के लिए एक परफेक्ट चॉइस है।

Specifications

ड्राइवर साइज
32mm
इम्पीडेंस
32 Ohm
चार्जिंग पोर्ट
USB Type-C
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.0
हैंड्स-फ्री कॉलिंग
बटन कंट्रोल्स के साथ

क्यों खरीदें

...

डीप और क्लियर साउंड क्वालिटी

...

एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन म्यूजिक का मजा

...

सिर्फ 5 मिनट चार्ज में 2 घंटे तक का प्लेटाइम

...

मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी

...

लेटेस्ट और स्टेबल वायरलेस कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑन-ईयर डिजाइन

...

कोई एएनसी नहीं

...

बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक

...

पोर्टेबिलिटी में थोड़ा कम

जेबीएल हेडफोन में डीप बेस, लॉन्ग बैटरी, और वॉटर-रेसिस्टेंट डिजाइन मिलती है। इस हेडफोन को IP54 रेटिंग के साथ पेश किया जा रहा है, जो इसे डस्ट और वाटरप्रूफ बनाता है। साथ ही इसमें क्विक चार्जिंग और ऐप बेस्ड EQ ट्यूनिंग मिलती है, जो इसे एक परफेक्ट हेडफोन बनाते हैं…

Specifications

फॉर्म फैक्टर
इन-ईयर
ड्राइवर साइज
8mm
चार्जिंग पोर्ट
USB Type-C
बड्स
IP54 (डस्ट + वॉटर रेसिस्टेंट)
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.3

क्यों खरीदें

...

दमदार बास और क्लियर ऑडियो

...

सिर्फ 10 मिनट में पाएं 2 घंटे का प्लेटाइम

...

कॉल करते वक्त अपनी आवाज को कंट्रोल कर सकते हैं

...

वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंस

...

EQ कस्टमाइजेशन और फर्मवेयर अपडेट्स

क्यों खोजें विकल्प

...

कॉल क्वालिटी थोड़ी कम

...

टच कंट्रोल्स नहीं

...

लो लेटेंसी मोड

जेबीएल के इस हेडफोन में लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। यह आपके लिए एक परफेक्ट म्यूजिक एक्सपीरियंस हो सकता है। इसकी 57 घंटे की बैटरी, Pure Bass साउंड और JBL हेडफोन ऐप सपोर्ट इसे इस बजट में एक शानदार चॉइस बनाते हैं।

Specifications

फॉर्म फैक्टर
ऑन-ईयर
चार्जिंग पोर्ट
USB Type-C
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.3
वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट
Google / Siri

क्यों खरीदें

...

57 घंटे तक की बैटरी लाइफ

...

सिर्फ 5 मिनट चार्ज में 3 घंटे का प्लेटाइम

...

इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस

...

लेटेस्ट और फास्ट कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑन-ईयर डिजाइन

...

ANC सपोर्ट नहीं

...

फोल्डेबल डिज़ाइन नहीं

...

IP रेटिंग नहीं

अगर आप एक ऐसा वायरलेस हेडफोन चाहते हैं जो शानदार बैटरी लाइफ, दमदार बास और स्मार्ट कस्टमाइजेशन फीचर्स के साथ आए, तो JBL Tune 720BT आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। इसकी 76 घंटे की बैटरी, Pure Bass साउंड और JBL Headphones App सपोर्ट इसे म्यूजिक लवर्स के लिए एक ऑल-राउंडर हेडफोन बनाते हैं।

Specifications

फॉर्म फैक्टर
ओवर-ईयर
इम्पीडेंस
32 Ohm
चार्जिंग पोर्ट
USB Type-C
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.3
वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट
गूगल / सिरी

क्यों खरीदें

...

डीप और पावरफुल बेस

...

सिर्फ 5 मिनट चार्ज में 3 घंटे का प्लेटाइम

...

EQ कस्टमाइजेशन, वॉइस गाइड और अपडेट्स

...

लेटेस्ट और स्टेबल कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

ANC सपोर्ट नहीं

...

टच कंट्रोल्स नहीं

...

IP रेटिंग नहीं

...

कॉल क्वालिटी एवरेज

यह एक बजट-फ्रेंडली, मल्टी-डिवाइस सपोर्ट वाला वायरलेस हेडफोन है। यह 40mm ड्राइवर के साथ आता है जो JBL का सिग्नेचर क्वांटम साउंड देता है, जिससे गेमिंग के दौरान फूटस्टेप्स, गनशॉट्स और एक्सप्लोज़न जैसी साउंड्स बेहद डिटेल में सुनाई देती हैं। इसमें डिटैचेबल बूम माइक है, जो वॉयस क्लैरिटी को बेहतर बनाता है और म्यूट फीचर के साथ आता है।

Specifications

ड्राइवर साइज
40mm
फॉर्म फैक्टर
ओवर-ईयर, वायर्ड
माइक्रोफोन:  
वॉयस फोकस्ड म्यूट ऑप्शन, डिटैचेबल बूम माइक

क्यों खरीदें

...

🔹 JBL Quantum Sound Signature – इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस

...

क्लियर ऑडियो और डीप बास

...

क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन

...

एक्स्ट्रा ऑडियो डेप्थ और डायरेक्शन सेंस

...

1 साल की वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

वायर्ड कनेक्शन

...

RGB लाइटिंग नहीं

...

बेसिक कंट्रोल्स

यह एक प्रीमियम क्वालिटी वाला एडवांस्ड नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन है, जो कि लंबी बैटरी लाइफ के साथ आता है। इस हेडफोन में 40mm Hi-Res सर्टिफाइड ड्राइवर्स दिया गया है, जो आपको क्लियर और डिटेल्ड साउंड प्रोवाइड करते हैं। साथ ही इसमें ट्रू एडैप्टिव नॉइज कैंसिलेशन है, जो हर पल बाहरी शोर को एडजस्ट करके आपको फोकस्ड रखता है।

Specifications

ड्राइवर साइज
40mm
फ्रीक्वेंसी रेंज
20Hz – 40kHz
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ 5.3, Aux
चार्जिंग
10 मिनट में 5 घंटे प्लेबैक
माइक्रोफोन
4 माइक्रोफोन कॉलिंग सिस्ट

क्यों खरीदें

...

साफ और पावरफुल साउंड

...

नॉइज कैंसिलेशन ऑफ

...

10 मिनट चार्ज में 5 घंटे प्लेबैक

...

इमर्सिव और कस्टमाइजेबल ऑडियो

क्यों खोजें विकल्प

...

प्राइस थोड़ा ज्यादा

...

वजन में थोड़ा भारी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

