लो आ गया टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला हेडफोन, फुल चार्ज में 70 घंटे तक गाने सुनाएगा, इतनी है कीमत
गाने सुनने के लिए दमदार साउंड वाले हेडफोन तलाश रहे हैं, तो JBL के नए ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। कंपनी ने भारतीय बाजार में दो धांसू हेडफोन JBL Tour One M3 और JBL Tour One M3 Smart Tx को लॉन्च किया है।
गाने सुनने के लिए दमदार साउंड वाले हेडफोन तलाश रहे हैं, तो JBL के नए ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। कंपनी ने भारतीय बाजार में दो धांसू हेडफोन JBL Tour One M3 और JBL Tour One M3 Smart Tx को लॉन्च किया है। ये हेडफोन लॉसलेस ऑडियो, हाई-रेज ब्लूटूथ और ट्रू एडाप्टिव नॉइज कैंसलिंग 2.0 सपोर्ट के साथ आते हैं। Tour One M3 Smart Tx में टचस्क्रीन डिस्प्ले और ऑराकास्ट ट्रांसमीटर है। इन हेडफोन्स के बारे में दावा किया गया है कि ये एक बार चार्ज करने पर 70 घंटे तक की बैटरी लाइफ देते हैं। कितनी है इनकी कीमत और क्या है खास, चलिए बताते हैं....
इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत
भारत में JBL Tour One M3 की कीमत 34,999 रुपये है। Smart Tx वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये है। ये ब्लैक, ब्लू और मोका कलर ऑप्शन्स में जेबीएल इंडिया की वेबसाइट, चुनिंदा ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध हैं।
नए हेडफोन की खासियत
जेबीएल ने Tour One M3 और टूर वन M3 Smart Tx हेडफोन लॉन्च किए हैं, जिनमें टच डिस्प्ले वाला नया जेबीएल Smart Tx शामिल है। यह यूजर्स को किसी भी ऑडियो सोर्स से वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने और कई ऑराकास्ट-इनेबल डिवाइस के साथ ऑडियो शेयर करने की सुविधा देता है।
ये हेडफोन हाई-रिजॉल्यूशन ब्लूटूथ और यूएसबी टाइप-सी या 3.5 मिमी कनेक्शन के जरिए लॉसलेस ऑडियो सपोर्ट करते हैं और 40 मिमी मीका ड्राइवर्स से लैस हैं। ये हेड ट्रैकिंग के साथ जेबीएल स्पैटियल साउंड को सपोर्ट करते हैं, जो इमर्सिव 360-डिग्री ऑडियो प्रदान करता है, जबकि जेबीएल पर्सोनी-फाई 3.0 यूजर्स को अपनी सुनने की क्षमता के अनुसार साउंड को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है।
जेबीएल Tour One M3 हेडफोन में आठ-माइक्रोफोन सिस्टम के साथ ट्रू एडाप्टिव नॉइज कैंसलिंग 2.0 फीचर है, जो रियल टाइम में बाहर के शोर पर नजर रखता है। एम्बिएंट अवेयर और स्मार्टटॉक फंक्शन आसपास के साउंड के अनुसार आवाज को खुद एडजस्ट कर सकते हैं या बातचीत के दौरान म्यूजिक को रोक सकते हैं।
जेबीएल का यह भी दावा है कि उसके नए हेडफोन शोर वाले माहौल में भी साफ आवाज देने के लिए एडाप्टिव बीमफॉर्मिंग के साथ चार-माइक्रोफोन ऐरे का उपयोग करके बेहतर कॉल क्वालिटी प्रदान करते हैं।
जेबीएल Tour One M3 हेडफोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में ब्लूटूथ 5.3, मल्टी-पॉइंट डिवाइस पेयरिंग और जेबीएल हेडफोन ऐप के साथ ईजी इंटीग्रेशन शामिल है। यह ऐप यूजर्स को EQ, ANC और एम्बिएंट साउंड सेटिंग्स को एडजस्ट करने की सुविधा देता है, और बेहतर नियंत्रण के लिए वॉयस प्रॉम्प्ट और वॉयसअवेयर फीचर्स प्रदान करता है।
फुल चार्ज में 70 घंटे की बैटरी लाइफ
बेहतर मल्टीमीडिया अनुभव के लिए ये हेडफोन स्मार्ट ऑडियो और वीडियो ऑप्टिमाइजेशन को भी सपोर्ट करते हैं। लंबे समय तक सुनने के लिए डिजाइन किए गए ये हेडफोन एक बार चार्ज करने पर 70 घंटे तक का प्लेबैक देते हैं। दावा है कि केवल पांच मिनट की फास्ट चार्जिंग में यह लगातार पांच घंटे तक चल सकते हैं।