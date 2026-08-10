Amazon Great Freedom Sale का बड़ा धमाका: JBL के इन धांसू साउंडबार पर मिल रही है सीधी 60% छूट
Amazon Freedom Sale में JBL के दमदार स्पीकर्स और साउंडबार पर 60% तक की बंपर छूट मिल रही है, जिससे घर बैठे थिएटर जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस पाने का यह शानदार मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन फ्रीडम सेल लाइव हो चुकी है, जहां लिमिटेड पीरियड डील्स के तहत JBL के बेहतरीन स्पीकर्स और साउंडबार्स पर भारी कटौती देखने को मिल रही है। अगर आप कम कीमत में सिनेमा हॉल जैसी साउंड क्वालिटी का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए बेहद खास है।
इस सेल में मिल रहे कुछ चुनिंदा और बेहतरीन ऑफर्स पर एक नजर डालते हैं:
टॉप JBL साउंडबार और स्पीकर डील्सडिप डिस्काउंट:
पॉपुलर JBL साउंडबार और पोर्टेबल स्पीकर्स पर सीधी 60% तक की छूट।
बैंक ऑफर्स: चुनिंदा बैंक कार्ड्स (जैसे HDFC बैंक) के इस्तेमाल पर अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट और कैशबैक का फायदा।
नो-कॉस्ट ईएमआई: महंगे मॉडल्स को आसान मासिक किस्तों पर खरीदने का विकल्प।
क्यों उठाना चाहिए इस डील का फायदा?
पावरफुल बेस और ऑडियो: JBL के डिवाइस अपनी गहरी बेस और क्रिस्प क्लैरिटी के लिए जाने जाते हैं, जो मूवी देखने और पार्टी करने का मजा दोगुना कर देते हैं।
सीमित समय के लिए ऑफर: चूंकि यह एक लिमिटेड पीरियड सेल है, इसलिए स्टॉक खत्म होने या कीमतें बढ़ने से पहले खरीदारी करना समझदारी होगी।
1. JBL Bar 800 Pro, 7.1 (5.1.2) Channel Truly Wireless Soundbar with True Dolby Atmos® 3D Surround Sound, 10” Down-Firing Wireless Subwoofer, PureVoice, HDMI eARC, Bluetooth, Wi-Fi & Optical Input (720W)
JBL Bar 800 Pro एक प्रीमियम 5.1.2 चैनल ट्रूली वायरलेस साउंडबार है, जो आपके घर में ही थिएटर जैसा शानदार 3D साउंड अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके डिटैचेबल (अलग होने वाले) बैटरी-पावर्ड वायरलेस रियर स्पीकर्स हैं, जिन्हें आप बिना किसी तारों के झंझट के अपने पीछे रख सकते हैं। 720W के दमदार आउटपुट और 10-इंच के शक्तिशाली वायरलेस सबवूफर के साथ, यह साउंडबार फिल्मों, संगीत और गेमिंग के लिए बेहतरीन ऑडियो प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ट्रूली वायरलेस रियर स्पीकर्स
सच्चा Dolby Atmos 3D अनुभव
पावरफुल 10-इंच सबवूफर
PureVoice डायलॉग स्पष्टता
क्यों खोजें विकल्प
रियर स्पीकर्स की बैटरी चार्जिंग
सबवूफर का बड़ा साइज़
2. JBL Newly Launched Cinema SB560, Dolby Audio Soundbar with Wireless Subwoofer for Extra Deep Bass, 3.1 Channel, Center Channel for Superior Voice Clarity, HDMI eARC, Bluetooth Connectivity
JBL Cinema SB560 एक बजट-फ्रेंडली 3.1 चैनल साउंडबार है, जो आपके होम एंटरटेनमेंट और टीवी देखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें समर्पित सेंटर चैनल दिया गया है, जो डायलॉग्स और आवाज़ को बेहद साफ बनाता है। 250W के कुल साउंड आउटपुट, 5.25-इंच के वायरलेस सबवूफर और Dolby Audio सपोर्ट के साथ यह साउंडबार कम कीमत में थिएटर जैसा ऑडियो अनुभव प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डेdedicated सेंटर चैनल
वायरलेस सबवूफर
किफ़ायती कीमत
आसान सेटअप
क्यों खोजें विकल्प
Dolby Atmos का अभाव
कोई रियर सराउंड स्पीकर्स नहीं
मध्यम आकार के कमरों के लिए सही
3. JBL Flip 6 Wireless Portable Bluetooth Speaker Pro Sound, Upto 12 Hours Playtime, IP67 Water & Dustproof, PartyBoost & Personalization App (Without Mic, Black)
JBL Flip 6 एक बेहद लोकप्रिय, कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है, जो आउटडोर, ट्रैवल और पार्टीज़ के लिए बेहतरीन विकल्प माना जाता है। इसमें बेहतरीन बास और साफ़ आवाज़ के लिए 2-वे स्पीकर सिस्टम और डुअल पैसिव रेडिएटर्स दिए गए हैं। IP67 वॉटरप्रूफ और डस्टप्रूफ रेटिंग के साथ आने के कारण इसे आप बिना किसी डर के स्विमिंग पूल, पार्क या ट्रिप पर ले जा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार JBL Pro Sound
IP67 रेटिंग
मजबूत बिल्ड क्वालिटी
PartyBoost सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट माइक्रोफोन नहीं
3.5mm AUX पोर्ट नहीं
4. JBL New Launch Bar 2.1 Essential (440W) Soundbar with Dolby Digital & Powerful Bass, Wireless Subwoofer, HDMI ARC, Bluetooth Streaming, Optical Input
JBL Bar 2.1 Essential एक शक्तिशाली 2.1 चैनल साउंडबार है, जो आपके होम थियेटर और टीवी ऑडियो अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 440 Watts के दमदार JBL सिग्नेचर साउंड आउटपुट और 6.5-इंच के वायरलेस सबवूफर के साथ, यह फिल्मों, गानों और स्पोर्ट्स के लिए गहरा बास और क्लियर ऑडियो प्रदान करता है। इसमें Dolby Digital सपोर्ट और multiple कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं, जो इसे दैनिक इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन बजट-प्रीमियम विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
440W का पावरफुल साउंड
वायरलेस सबवूफर
Dolby Digital और Surround Sound
बहुमुखी कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
समर्पित सेंटर चैनल (Center Channel) नहीं
HDMI eARC नहीं
5. JBL Bar 1300, 11.1.4 Channel Truly Wireless Soundbar with True Dolby Atmos®, DTS:X, and MultiBeam™ Surround Sound, 10" Down-Firing Wireless Subwoofer, HDMI eARC, BT, Wi-Fi, Alexa, JBL One App (1170W)
JBL Bar 1300 एक फ्लैगशिप और अल्ट्रा-प्रीमियम 11.1.4 चैनल ट्रूली वायरलेस साउंडबार है, जो आपके घर में असली थिएटर जैसा ऑडियो अनुभव प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसमें 1170W का मैसिव आउटपुट, True Dolby Atmos®, DTS:X और MultiBeam™ सराउंड साउंड तकनीक मिलती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके डिटैचेबल (अलग होने वाले) रियर स्पीकर्स हैं, जिन्हें आप न केवल सराउंड स्पीकर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि अलग से स्टैंडअलोन ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी उपयोग कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्टीमेट 11.1.4 3D सराउंड साउंड
1170W का ज़बरदस्त आउटपुट
मल्टी-फंक्शनल डिटैचेबल स्पीकर्स
PureVoice डायलॉग तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा
बड़े स्पेस की आवश्यकता
6. JBL New Launch Bar 2.1 Essential (440W) Soundbar with Dolby Digital & Powerful Bass, Wireless Subwoofer, HDMI ARC, Bluetooth Streaming, Optical Input
JBL Bar 2.1 Essential एक नया लॉन्च किया गया शक्तिशाली 2.1 चैनल साउंडबार है, जो आपके टीवी और होम एंटरटेनमेंट के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 440W के ज़बरदस्त आउटपुट और 6.5-इंच वायरलेस सबवूफर के साथ, यह बिना किसी तारों के फैलाव के गहरा बास और थ्रिलिंग साउंड प्रदान करता है। Dolby Digital तकनीक और बहुमुखी कनेक्टिविटी विकल्पों के साथ आने वाला यह साउंडबार बजट-प्रीमियम श्रेणी में एक शानदार विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
440W का मैसिव आउटपुट
वायरलेस सबवूफर (6.5")
मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस
स्लीक और वॉल-माउंटेबल डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
समर्पित सेंटर चैनल नहीं
Dolby Atmos सपोर्ट नहीं
इन स्पीकर और साउंड बार पर भी मिल रहा बंपर डिस्काउंट
Q1: अमेज़न सेल में JBL साउंडबार या स्पीकर खरीदने पर अधिकतम कितनी छूट और बैंक ऑफर मिल सकते हैं?
अमेज़न की बड़ी सेल्स (जैसे Great Indian Festival या Freedom Sale) के दौरान JBL प्रोडक्ट्स पर आमतौर पर 40% से 60% तक का बंपर डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा, HDFC, SBI या ICICI जैसे प्रमुख बैंक कार्ड्स से भुगतान करने पर आपको 10% का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट (₹1,500 से ₹3,000 तक) और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिल जाती है।
Q2: अमेज़न सेल में अपनी ज़रूरतों (कमरे के साइज़) के हिसाब से सही JBL मॉडल कैसे चुनें?
छोटे कमरे या बेडरूम के लिए: आप JBL Cinema SB271 या JBL Cinema SB241 (2.1 चैनल) चुन सकते हैं जो कम बजट में बेहतरीन ऑडियो और सबवूफर बेस प्रदान करते हैं।
लिविंग रूम और होम थिएटर अनुभव के लिए: आप JBL Bar 500 या JBL Bar 9.1 जैसे Dolby Atmos और 3D सराउंड साउंड वाले प्रीमियम मॉडल्स चुन सकते हैं।
ट्रैवलिंग और पोर्टेबिलिटी के लिए: साउंडबार की जगह JBL Flip 6 या JBL GO 4 जैसे वाटरप्रूफ ब्लूटूथ स्पीकर्स बेस्ट विकल्प हैं।
Q3: अमेज़न से JBL साउंडबार खरीदते समय असली/ओरिजिनल प्रोडक्ट और वारंटी कैसे पक्की करें?
उत्तर: अमेज़न से खरीदारी करते समय हमेशा विक्रेता (Seller) का नाम जांचें। केवल "Appario Retail Private Ltd" या JBL के आधिकारिक ऑथराइज्ड सेलर (जैसे Appario) से ही खरीदें और प्रोडक्ट पर "Amazon Delivered" का टैग देखें। इसके साथ ही, डिलीवरी के बाद अमेज़न से मिले टैक्स इनवॉइस (Tax Invoice) को संभालकर रखें, जिससे आपको 1 साल की JBL इंडिया ऑफिशियल वारंटी का पूरा लाभ मिल सके।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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