मात्र ₹8,999 में 250W स्पीकर, पार्टी में मचेगी धूम; JBL, Sony पर भी तगड़ा डिस्काउंट jbl sony portronics party speakers at massive off at amazon great indian festival sale, Gadgets Hindi News - Hindustan
Amazon Great Indian Festival Sale अब बस कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाली है। अगर आप दिवाली को डांस, मस्ती और धमाल के साथ एन्जॉय करने के लिए Party Speakers लेने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें सबसे बेस्ट डील्स...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 01:33 PM
Amazon Great Indian Festival Sale अब बस कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाली है। सेल में स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और होम अप्लायंसेस समेत लगभग सभी प्रोडक्ट्स बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। सेल 5 अक्टूबर को समाप्त हो रही है और अगर आपने अभी तक अपना फेवरेट प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, तो जल्दी कीजिए। आज हम आपको प्रीमियम Party Speakers पर मिल रही डील्स के बारे में बता रहे हैं। अगर आप दिवाली को डांस, मस्ती और धमाल के साथ एन्जॉय करने के लिए स्पीकर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें पूरी लिस्ट...

JBL Flip 6

13,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर अमेजन सेल में 7,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस कॉम्पैक्ट साइज स्पीकर को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP67 रेटिंग दी गई है और दावा है कि फुल चार्ज में यह 12 घंटे तक गाने सुना सकता है।

JBL Partybox 110

35,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर अमेजन सेल में 18,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस स्पीकर में धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IPX4 रेटिंग और 12 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। यह स्पीकर 160W का दमदार साउंड आउटपुट देता है, जो घर पर होने वाली पार्टी या फिर पूल साइड पार्टी में धूम मचाने के लिए पर्याप्त है। इसमें गिटार और माइक का इनपुट भी मिलता है। इसमें सामने की तरफ RGB लाइट्स लगी हैं।

Portronics

19,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर अमेजन सेल में 8,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। यह स्पीकर 250W का साउंड आउटपुट देता है, जो किसी भी पार्टी में धूम मचाने के लिए काफी है। दावा है कि फुल चार्ज में 4 घंटे तक गाने सुना सकता है। इसके साथ वायरलेस कराओके माइक भी मिलता है, जिससे आप पार्टी में परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, जिससे इसे दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें सामने की तरफ RGB लाइट्स लगी हैं।

Sony

39,990 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर अमेजन सेल में 25,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। यह स्पीकर दमदार साउंड आउटपुट के साथ आता है और दावा है कि फुल चार्ज में यह 25 घंटे तक गाने सुना सकता है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए स्पीकर को IPX4 रेटिंग दी गई है। इसमें गिटार और माइक लगाने का इनपुट भी दिया गया है।

JBL Partybox 120

39,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर अमेजन सेल में 24,749 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। यह स्पीकर 160W का दमदार साउंड आउटपुट देता है, जो घर पर होने वाली पार्टी या फिर पूल साइड पार्टी में धूम मचाने के लिए पर्याप्त है। दावा है कि फुल चार्ज में यह 12 घंटे तक गाने सुना सकता है। इसमें गिटार और माइक का इनपुट भी मिलता है। इसमें सामने की तरफ RGB लाइट्स लगी हैं।

