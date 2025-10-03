मात्र ₹8,999 में 250W स्पीकर, पार्टी में मचेगी धूम; JBL, Sony पर भी तगड़ा डिस्काउंट
Amazon Great Indian Festival Sale अब बस कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाली है। अगर आप दिवाली को डांस, मस्ती और धमाल के साथ एन्जॉय करने के लिए Party Speakers लेने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें सबसे बेस्ट डील्स...
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon Great Indian Festival Sale अब बस कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाली है। सेल में स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और होम अप्लायंसेस समेत लगभग सभी प्रोडक्ट्स बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। सेल 5 अक्टूबर को समाप्त हो रही है और अगर आपने अभी तक अपना फेवरेट प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, तो जल्दी कीजिए। आज हम आपको प्रीमियम Party Speakers पर मिल रही डील्स के बारे में बता रहे हैं। अगर आप दिवाली को डांस, मस्ती और धमाल के साथ एन्जॉय करने के लिए स्पीकर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें पूरी लिस्ट...
JBL Flip 6
1. JBL Flip 6 Wireless Portable Bluetooth Speaker Pro Sound, Upto 12 Hours Playtime, IP67 Water & Dustproof, PartyBoost & Personalization App (Without Mic, Squad)
13,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर अमेजन सेल में 7,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस कॉम्पैक्ट साइज स्पीकर को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP67 रेटिंग दी गई है और दावा है कि फुल चार्ज में यह 12 घंटे तक गाने सुना सकता है।
JBL Partybox 110
2. JBL Partybox 110, Wireless Bluetooth Party Speaker, 160W Monstrous Pro Sound, Dynamic Light Show, Upto 12Hrs Playtime, Built-in Powerbank, Guitar & Mic Input, PartyBox App, Splashproof (Black)
35,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर अमेजन सेल में 18,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस स्पीकर में धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IPX4 रेटिंग और 12 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। यह स्पीकर 160W का दमदार साउंड आउटपुट देता है, जो घर पर होने वाली पार्टी या फिर पूल साइड पार्टी में धूम मचाने के लिए पर्याप्त है। इसमें गिटार और माइक का इनपुट भी मिलता है। इसमें सामने की तरफ RGB लाइट्स लगी हैं।
Portronics
3. Portronics Iron Beats IV 250W Party Speaker with Dual 6" Subwoofer, Upto 4 Hours Playtime, RGB LED Lights, Wireless Karaoke Mic, Treble/Bass Adjustment, Echo Control, Remote Control(Black)
19,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर अमेजन सेल में 8,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। यह स्पीकर 250W का साउंड आउटपुट देता है, जो किसी भी पार्टी में धूम मचाने के लिए काफी है। दावा है कि फुल चार्ज में 4 घंटे तक गाने सुना सकता है। इसके साथ वायरलेस कराओके माइक भी मिलता है, जिससे आप पार्टी में परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, जिससे इसे दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें सामने की तरफ RGB लाइट्स लगी हैं।
Sony
4. Sony New SRS-XV500 Wireless Portable Bluetooth Karaoke Party Speaker | IPX4 Splash-Proof | 25 Hrs Battery | Mega Bass | Built-in Power Bank | Ambient Lights | Guitar & MIC
39,990 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर अमेजन सेल में 25,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। यह स्पीकर दमदार साउंड आउटपुट के साथ आता है और दावा है कि फुल चार्ज में यह 25 घंटे तक गाने सुना सकता है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए स्पीकर को IPX4 रेटिंग दी गई है। इसमें गिटार और माइक लगाने का इनपुट भी दिया गया है।
JBL Partybox 120
5. JBL Partybox 120 Wireless Bluetooth 160W Party Speaker, AI Sound Boost, Futuristic Light Show, Upto 12Hrs Playtime,Multispeaker Connection by Auracast, Guitar & Mic Input, Splashproof (White)
39,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर अमेजन सेल में 24,749 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। यह स्पीकर 160W का दमदार साउंड आउटपुट देता है, जो घर पर होने वाली पार्टी या फिर पूल साइड पार्टी में धूम मचाने के लिए पर्याप्त है। दावा है कि फुल चार्ज में यह 12 घंटे तक गाने सुना सकता है। इसमें गिटार और माइक का इनपुट भी मिलता है। इसमें सामने की तरफ RGB लाइट्स लगी हैं।
इन पार्टी स्पीकर्स पर भी बड़ा डिस्काउंट