DJ जैसा तेजतर्रार साउंड, घर में थिएटर का मजा देंगे ये JBL साउंडबार, मिलेगी 2470W की तेज आवाज
JBL ने अपनी 80वीं सालगिरह के जश्न के मौके पर भारत में अपनी नई Bar MK2 साउंडबार सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज में चार मॉडल - JBL Bar 1300MK2, 1000MK2, 800MK2 और 500MK2 शामिल हैं। अलग-अलग मॉडल के हिसाब से इसमें 750W से लेकर 2470W तक का साउंड आउटपुट मिलता है।
घर में सिनेमा हॉल जैसे साउंड का मजा लेने के लिए दमदार स्पीकर सिस्टम तलाश रहे हैं, तो JBL के नए ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। दरअसल, JBL ने अपनी 80वीं सालगिरह के जश्न के मौके पर भारत में अपनी नई Bar MK2 साउंडबार सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज में चार मॉडल - JBL Bar 1300MK2, 1000MK2, 800MK2 और 500MK2 शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि इन सभी में शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए डोल्बी एटमॉस और मल्टीबीम 3.0 की सुविधा दी गई है। इसके महंगे मॉडल्स में डिटैचेबल (अलग किए जा सकने वाले) वायरलेस सराउंड स्पीकर्स भी मिलते हैं। अलग-अलग मॉडल के हिसाब से इसमें 750W से लेकर 2470W तक का साउंड आउटपुट मिलता है। इस लाइनअप में JBL स्मार्ट डिटेल्स, AI साउंड बूस्ट और प्योरवॉयस 2.0 जैसी खूबियां भी हैं। किस मॉडल की कीमत कितनी है और क्या खास है, चलिए डिटेल में जानते हैं...
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JBL Bar 1300, 11.1.4 Channel Truly Wireless Soundbar with True Dolby Atmos®, DTS:X, and MultiBeam™ Surround Sound, 10" Down-Firing Wireless Subwoofer, HDMI eARC, BT, Wi-Fi, Alexa, JBL One App (1170W)
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JBL New Launch Bar 800 MK2, 7.1 (5.1.2) Channel Truly Wireless Soundbar with True Dolby Atmos® 3D Surround Sound, 10” Down-Firing Wireless Subwoofer, PureVoice, HDMI eARC, WiFi, One App, 780W
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JBL Bar 800 Pro, 7.1 (5.1.2) Channel Truly Wireless Soundbar with True Dolby Atmos® 3D Surround Sound, 10” Down-Firing Wireless Subwoofer, PureVoice, HDMI eARC, Bluetooth, Wi-Fi & Optical Input (720W)
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- 7.1 (5.1.2) Channel Truly Wireless Soundbar with True Dolby Atmos® 3D Surround Sound
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इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत
कीमत की बात करें तो, भारत में JBL Bar 1300MK2 की कीमत 1,74,999 रुपये, Bar 1000MK2 की 1,49,999 रुपये, Bar 800MK2 की 1,24,999 रुपये और Bar 500MK2 की 64,999 रुपये है। ये साउंडबार कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट JBL.com, चुनिंदा रिटेल स्टोर और पूरे भारत में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदने के लिए उपलब्ध हैं।
चलिए डिटेल में जानते हैं JBL के नए साउंडबार में क्या-क्या मिलता है
स्पीकर्स में 2470W तक का साउंड
ये चारों मॉडल डोल्बी एटमॉस, DTS फॉर्मेट और स्पैटियल ऑडियो के लिए JBL की मल्टीबीम 3.0 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। जेबीएल बार 1300MK2, 11.1.4-चैनल सेटअप और दो 8-इंच सबवूफर के साथ 2470W तक का साउंड आउटपुट देता है। वहीं, जेबीएल बार 1000MK2, 7.1.4-चैनल सिस्टम है, इसमें 10-इंच सबवूफर के साथ कुल 960W साउंड आउटपुट मिलता है। दूसरी ओर, जेबीएल बार 800MK2, 7.1-चैनल सेटअप है और 10-इंच सबवूफर के साथ 780W का साउंड आउटपुट देता है, जबकि Bar 500MK2, 5.1-चैनल सेटअप है, जिसमें 750W का आउटपुट मिलता है।
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JBL Bar 500 Pro Dolby Atmos® Soundbar with Wireless Subwoofer, 5.1 Channel, 3D Surround, Multibeam™, HDMI eARC with 4K Dolby Vision Pass-Through, One App, Bluetooth, Wi-Fi & Optical Input (590W)
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ये साउंडबार सेटअप, जेबीएल वन ऐप के जरिए EQ ट्यूनिंग और सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट करते हैं। ये एयरप्ले, गूगल कास्ट, स्पॉटिफाई कनेक्ट, टाइडल कनेक्ट और रून रेडी के जरिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ भी काम करते हैं। इसमें कम्पैटिबल डिवाइस के जरिए वॉयस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिलता है।
कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन
इन साउंडबार में एचडीएमआई eARC, एचडीएमआई इनपुट, ब्लूटूथ 5.3, वाई-फाई, ऑप्टिकल इनपुट और यूएसबी जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन शामिल हैं। ज्यादा महंगे मॉडलों में कई एचडीएमआई इनपुट और 4K डोल्बी विजन पासथ्रू सपोर्ट मिलता है। जेबीएल बार 1300MK2 ऑराकास्ट कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है।
वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर
जेबीएल बार 1300MK2, 1000MK2, और 800MK2 में डिटैचेबल (अलग किए जा सकने वाले) वायरलेस सराउंड सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं, जबकि 500MK2 में एक फिक्स्ड स्पीकर सेटअप है। 1300MK2 और 1000MK2 में असली डोल्बी एटमॉस आउटपुट के लिए अप-फायरिंग ड्राइवर शामिल हैं, जबकि 800MK2 में डोल्बी एटमॉस के साथ DTS Virtual:X का कॉम्बिनेशन है। इस पूरी लाइनअप में, जेबीएल ने स्मार्ट डिटेल्स शामिल किए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ऑडियो की एक्यूरेसी को बेहतर बनाते हैं, और साफ डायलॉग के लिए इसमें प्योरवॉयस 2.0 दिया गया है। वहीं, AI साउंड बूस्ट सिर्फ 1300MK2 में मिलता है, जो ज्यादा दमदार बास परफॉर्मेंस देता है।
सभी मॉडल्स में वायरलेस सबवूफर शामिल हैं और ये आस-पास के माहौल के हिसाब से बेहतरीन ऑडियो देने के लिए रूम-कैलिब्रेशन फीचर्स को सपोर्ट करते हैं। जेबीएल बार 1300MK2 की पूरी यूनिट का साइज 1404x58x136 एमएम है, जबकि जेबीएल बार 1000MK2 का साइज 1203x52x128 एमएम और जेबीएल बार 800MK2 का साइज 1163x52x128 एमएम है। जेबीएल बार 500MK2 साउंडबार का साइज 940x50.5x104 एमएम है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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