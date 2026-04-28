DJ जैसा तेजतर्रार साउंड, घर में थिएटर का मजा देंगे ये JBL साउंडबार, मिलेगी 2470W की तेज आवाज

Apr 28, 2026 11:33 am IST

JBL ने अपनी 80वीं सालगिरह के जश्न के मौके पर भारत में अपनी नई Bar MK2 साउंडबार सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज में चार मॉडल - JBL Bar 1300MK2, 1000MK2, 800MK2 और 500MK2 शामिल हैं। अलग-अलग मॉडल के हिसाब से इसमें 750W से लेकर 2470W तक का साउंड आउटपुट मिलता है।

घर में सिनेमा हॉल जैसे साउंड का मजा लेने के लिए दमदार स्पीकर सिस्टम तलाश रहे हैं, तो JBL के नए ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। दरअसल, JBL ने अपनी 80वीं सालगिरह के जश्न के मौके पर भारत में अपनी नई Bar MK2 साउंडबार सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज में चार मॉडल - JBL Bar 1300MK2, 1000MK2, 800MK2 और 500MK2 शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि इन सभी में शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए डोल्बी एटमॉस और मल्टीबीम 3.0 की सुविधा दी गई है। इसके महंगे मॉडल्स में डिटैचेबल (अलग किए जा सकने वाले) वायरलेस सराउंड स्पीकर्स भी मिलते हैं। अलग-अलग मॉडल के हिसाब से इसमें 750W से लेकर 2470W तक का साउंड आउटपुट मिलता है। इस लाइनअप में JBL स्मार्ट डिटेल्स, AI साउंड बूस्ट और प्योरवॉयस 2.0 जैसी खूबियां भी हैं। किस मॉडल की कीमत कितनी है और क्या खास है, चलिए डिटेल में जानते हैं...

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत कीमत की बात करें तो, भारत में JBL Bar 1300MK2 की कीमत 1,74,999 रुपये, Bar 1000MK2 की 1,49,999 रुपये, Bar 800MK2 की 1,24,999 रुपये और Bar 500MK2 की 64,999 रुपये है। ये साउंडबार कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट JBL.com, चुनिंदा रिटेल स्टोर और पूरे भारत में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदने के लिए उपलब्ध हैं।

चलिए डिटेल में जानते हैं JBL के नए साउंडबार में क्या-क्या मिलता है

स्पीकर्स में 2470W तक का साउंड ये चारों मॉडल डोल्बी एटमॉस, DTS फॉर्मेट और स्पैटियल ऑडियो के लिए JBL की मल्टीबीम 3.0 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। जेबीएल बार 1300MK2, 11.1.4-चैनल सेटअप और दो 8-इंच सबवूफर के साथ 2470W तक का साउंड आउटपुट देता है। वहीं, जेबीएल बार 1000MK2, 7.1.4-चैनल सिस्टम है, इसमें 10-इंच सबवूफर के साथ कुल 960W साउंड आउटपुट मिलता है। दूसरी ओर, जेबीएल बार 800MK2, 7.1-चैनल सेटअप है और 10-इंच सबवूफर के साथ 780W का साउंड आउटपुट देता है, जबकि Bar 500MK2, 5.1-चैनल सेटअप है, जिसमें 750W का आउटपुट मिलता है।

ये साउंडबार सेटअप, जेबीएल वन ऐप के जरिए EQ ट्यूनिंग और सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट करते हैं। ये एयरप्ले, गूगल कास्ट, स्पॉटिफाई कनेक्ट, टाइडल कनेक्ट और रून रेडी के जरिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ भी काम करते हैं। इसमें कम्पैटिबल डिवाइस के जरिए वॉयस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिलता है।

कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन इन साउंडबार में एचडीएमआई eARC, एचडीएमआई इनपुट, ब्लूटूथ 5.3, वाई-फाई, ऑप्टिकल इनपुट और यूएसबी जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन शामिल हैं। ज्यादा महंगे मॉडलों में कई एचडीएमआई इनपुट और 4K डोल्बी विजन पासथ्रू सपोर्ट मिलता है। जेबीएल बार 1300MK2 ऑराकास्ट कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है।

वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर जेबीएल बार 1300MK2, 1000MK2, और 800MK2 में डिटैचेबल (अलग किए जा सकने वाले) वायरलेस सराउंड सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं, जबकि 500MK2 में एक फिक्स्ड स्पीकर सेटअप है। 1300MK2 और 1000MK2 में असली डोल्बी एटमॉस आउटपुट के लिए अप-फायरिंग ड्राइवर शामिल हैं, जबकि 800MK2 में डोल्बी एटमॉस के साथ DTS Virtual:X का कॉम्बिनेशन है। इस पूरी लाइनअप में, जेबीएल ने स्मार्ट डिटेल्स शामिल किए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ऑडियो की एक्यूरेसी को बेहतर बनाते हैं, और साफ डायलॉग के लिए इसमें प्योरवॉयस 2.0 दिया गया है। वहीं, AI साउंड बूस्ट सिर्फ 1300MK2 में मिलता है, जो ज्यादा दमदार बास परफॉर्मेंस देता है।