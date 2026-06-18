65 घंटे बैटरी, Adaptive Noise Cancelling, गदर साउंड, AI फीचर्स के साथ आए JBL के नए Headphones

JBL ने भारत में दो वायरलेस हेडफोन लॉन्च कर दिए हैं। इनमें Adaptive Noise Cancelling, Hi-Res Audio, Bluetooth 5.3, AI फीचर्स और 65 घंटे तक की बैटरी लाइफ जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

JBL ने भारतीय बाजार में अपने दो नए वायरलेस हेडफोन JBL Live 780NC और JBL Live 680NC लॉन्च कर दिए हैं। दोनों हेडफोन प्रीमियम डिजाइन और एडवांस्ड ऑडियो टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। दोनों मॉडल्स में Adaptive Noise Cancelling, Hi-Res Audio, Bluetooth 5.3 और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप नए वायरलेस हेडफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो JBL के ये नए हेडफोन आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकते हैं। आइये आपको डिटेल में बताते हैं इन हेडफोन की कीमत, कहां से खरीदें:

JBL Live 780NC और Live 680NC हेडफोन की कीमत और उपलब्धता JBL Live 780NC की कीमत 15,999 रुपये है, जबकि JBL Live 680NC की कीमत 11,999 रुपये है। JBL Live 780NC की प्री-बुकिंग 18 जून से JBL की ऑफिशियल वेबसाइट और Amazon India पर शुरू होगी। लॉन्च ऑफर के तहत, खरीदार 2,000 रुपये की अतिरिक्त छूट और एक साल की कॉम्प्लिमेंट्री एक्सटेंडेड वारंटी (जो 31 जुलाई, 2026 तक मान्य होगी) पा सकते हैं।

JBL Live 780NC, Amazon Prime Day सेल के पहले दिन से JBL की वेबसाइट, Amazon India और प्रमुख रिटेल स्टोर पर उपलब्ध होगा। JBL Live 680NC की बिक्री 15 जुलाई से JBL की वेबसाइट, Amazon India और रिटेल आउटलेट्स पर शुरू होगी। दोनों मॉडल सात रंगों में उपलब्ध हैं: काला, नीला, सफ़ेद, शैम्पेन, हरा, नारंगी और बैंगनी।

JBL Live 780NC और Live 680NC हेडफोन के फीचर्स इन नए हेडफोन की सबसे बड़ी खासियत Adaptive Noise Cancelling (ANC) तकनीक है। यह फीचर आसपास के शोर को पहचानकर उसे कम करने का काम करता है। JBL ने इन हेडफोन में हाई-क्वालिटी ऑडियो अनुभव देने के लिए Hi-Res Audio सपोर्ट दिया है। इसकी मदद से यूजर्स ज्यादा क्लियर वोकल्स, बेहतर इंस्ट्रूमेंट डिटेल और गहरा बेस महसूस कर सकते हैं।

JBL Live 780NC और Live 680NC में कंपनी ने लंबी बैटरी लाइफ दी है। दावा किया गया है कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये हेडफोन 65 घंटे तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि यूजर्स को बार-बार चार्जर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।