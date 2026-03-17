अब हर पार्टी बनेगी DJ नाइट! आ गया JBL का AI वाला स्पीकर खुद करेगा साउंड सेट; पानी, धूल, गिरने से नहीं होगा खराब

Mar 17, 2026 11:13 am IST

AI Sound Boost, 12 घंटे बैटरी, IP68 रेटिंग और Auracast सपोर्ट जैसे शानदार फीचर्स के साथ धमाल मचाने आया JBL का नया स्पीकर। जानें कितने रुपए में भारत में लॉन्च हुआ JBL Grip:

अगर आप एक मजबूत, स्टाइलिश और दमदार साउंड वाला Bluetooth स्पीकर लेना चाहते हैं, तो JBL आपके लिए लाया है शानदार स्पीकर। JBL ने भारत में अपना नया पोर्टेबल Bluetooth स्पीकर JBL Grip लॉन्च कर दिया है। यह स्पीकर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो ट्रैवल, पार्टी या आउटडोर एक्टिविटी के दौरान म्यूजिक का मजा लेना चाहते हैं। इस नए स्पीकर की सबसे खास बात इसका AI Sound Boost फीचर है, जो गानों को रियल टाइम में एनालाइज करके बेहतर साउंड देता है। यानी अब तेज आवाज में भी साउंड फटेगा नहीं। इसके अलावा इसमें 12 घंटे तक का बैटरी बैकअप, IP68 वॉटर और डस्ट प्रोटेक्शन, और मल्टी-स्पीकर कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं। डिजाइन की बात करें तो यह काफी कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश है, जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।

JBL Grip की कीमत और उपलब्धता JBL Grip स्पीकर को भारत में 11,999 रुपए में लॉन्च किया गया है। यह स्पीकर ब्लैक, व्हाइट, पर्पल, रेड, ब्लू और कैमो जैसे कई कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन स्टोर्स और JBL की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं।

JBL Grip स्पीकर के फीचर्स JBL का नया स्पीकर 16W आउटपुट के साथ JBL Pro Sound दिया गया है, जिससे क्लियर और दमदार ऑडियो मिलता है। इसमें AI Sound Boost टेक्नोलॉजी दी गई है, जो गानों को खुद समझकर साउंड को बेहतर बनाती है। इस स्पीकर में Bluetooth 5.4 सपोर्ट मिलता है, जिससे कनेक्टिविटी तेज और स्टेबल रहती है। साथ ही यह JBL Portable ऐप के साथ काम करता है, जिससे आप साउंड और लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं।

बैटरी की बात करें तो JBL Grip एक बार चार्ज करने पर 12 घंटे तक चलता है। इसके अलावा Playtime Boost फीचर से आपको करीब 2 घंटे का एक्स्ट्रा बैकअप भी मिल जाता है। यह स्पीकर 10.01Wh बैटरी के साथ आता है और लगभग 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। JBL Grip को IP68 रेटिंग मिली है, जिसका मतलब है कि यह स्पीकर पानी और धूल से सुरक्षित रहता है। इतना ही नहीं, यह ड्रॉप-रेसिस्टेंट भी है यानी गिरने पर भी जल्दी खराब नहीं होगा।