अब हर पार्टी बनेगी DJ नाइट! आ गया JBL का AI वाला स्पीकर खुद करेगा साउंड सेट; पानी, धूल, गिरने से नहीं होगा खराब
AI Sound Boost, 12 घंटे बैटरी, IP68 रेटिंग और Auracast सपोर्ट जैसे शानदार फीचर्स के साथ धमाल मचाने आया JBL का नया स्पीकर। जानें कितने रुपए में भारत में लॉन्च हुआ JBL Grip:
अगर आप एक मजबूत, स्टाइलिश और दमदार साउंड वाला Bluetooth स्पीकर लेना चाहते हैं, तो JBL आपके लिए लाया है शानदार स्पीकर। JBL ने भारत में अपना नया पोर्टेबल Bluetooth स्पीकर JBL Grip लॉन्च कर दिया है। यह स्पीकर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो ट्रैवल, पार्टी या आउटडोर एक्टिविटी के दौरान म्यूजिक का मजा लेना चाहते हैं। इस नए स्पीकर की सबसे खास बात इसका AI Sound Boost फीचर है, जो गानों को रियल टाइम में एनालाइज करके बेहतर साउंड देता है। यानी अब तेज आवाज में भी साउंड फटेगा नहीं। इसके अलावा इसमें 12 घंटे तक का बैटरी बैकअप, IP68 वॉटर और डस्ट प्रोटेक्शन, और मल्टी-स्पीकर कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं। डिजाइन की बात करें तो यह काफी कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश है, जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
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JBL Grip की कीमत और उपलब्धता
JBL Grip स्पीकर को भारत में 11,999 रुपए में लॉन्च किया गया है। यह स्पीकर ब्लैक, व्हाइट, पर्पल, रेड, ब्लू और कैमो जैसे कई कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन स्टोर्स और JBL की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं।
JBL Grip स्पीकर के फीचर्स
JBL का नया स्पीकर 16W आउटपुट के साथ JBL Pro Sound दिया गया है, जिससे क्लियर और दमदार ऑडियो मिलता है। इसमें AI Sound Boost टेक्नोलॉजी दी गई है, जो गानों को खुद समझकर साउंड को बेहतर बनाती है। इस स्पीकर में Bluetooth 5.4 सपोर्ट मिलता है, जिससे कनेक्टिविटी तेज और स्टेबल रहती है। साथ ही यह JBL Portable ऐप के साथ काम करता है, जिससे आप साउंड और लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं।
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बैटरी की बात करें तो JBL Grip एक बार चार्ज करने पर 12 घंटे तक चलता है। इसके अलावा Playtime Boost फीचर से आपको करीब 2 घंटे का एक्स्ट्रा बैकअप भी मिल जाता है। यह स्पीकर 10.01Wh बैटरी के साथ आता है और लगभग 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। JBL Grip को IP68 रेटिंग मिली है, जिसका मतलब है कि यह स्पीकर पानी और धूल से सुरक्षित रहता है। इतना ही नहीं, यह ड्रॉप-रेसिस्टेंट भी है यानी गिरने पर भी जल्दी खराब नहीं होगा।
JBL Grip में Auracast सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप एक साथ कई स्पीकर्स को जोड़ सकते हैं या दो स्पीकर्स को जोड़कर स्टीरियो साउंड का मजा ले सकते हैं। इसके साथी ही स्पीकर के पीछे एम्बिएंट लाइट दी गई है, जिसे आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। यह फीचर पार्टी मूड को और मजेदार बना देता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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