34 घंटे बैटरी लाइफ और 210W साउंड वाला धांसू स्पीकर लाया पॉपुलर ब्रांड, पावरबैंक का भी काम करेगा

JBL Boombox 4 Speaker launched: जेबीएल ने नए बूमबॉक्स 4 आउटडोर ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च कर दिया है। स्पीकर में दमदार 210W का साउंड और 34 घंटे की बैटरी लाइफ भी मिलती है। यह स्पीकर पावरबैंक का भी काम करेगा। चलिए डिटेल में जानते हैं इसकी कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ…

JBL Boombox 4 Speaker launched: पार्टी में धूम मचाने के लिए दमदार साउंड वाला स्पीकर तलाश रहे हैं, तो JBL का नया स्पीकर आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। जेबीएल ने चीन में बूमबॉक्स 4 आउटडोर ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च कर दिया है। नए मॉडल की कीमत 3999 युआन (यानी करीब 48,800 रुपये) है और यह अब ब्लैक, ब्लू और कैमोफ्लेज जैसे कलर्स में उपलब्ध है। इस स्पीकर की बॉडी को कंपनी ने दोबारा डिजाइन किया गया है और अब यह अपने पुराने वर्जन यानी बूमबॉक्स 3 से 12 फीसदी हल्का है और इसमें आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए एक इंटीग्रेटेड हैंडल भी है। स्पीकर में दमदार 210W का साउंड और 34 घंटे की बैटरी लाइफ भी मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि यह स्पीकर पावरबैंक का भी काम करेगा। चलिए एक नजर डालते हैं इसकी खासियत पर…

JBL Boombox 4 स्पीकर की खासियत यह 7-ड्राइवर स्पीकर सिस्टम के साथ आता है, जिसमें दो 5-इंच वूफर, दो 0.75-इंच ट्वीटर और तीन पैसिव रेडिएटर शामिल हैं। आप इस प्लग-इन और बैटरी दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी ने बताया कि प्लग-इन होने पर यह स्पीकर 210W RMS आउटपुट और बैटरी से चलने पर 180W आउटपुट देता है।

जेबीएल ने इसमें नया एआई साउंड बूस्ट एल्गोरिथम जोड़ा है, जो रियल टाइम में ऑडियो का एनालिसिस करता है और ज्यादा डायनामिक और बैलेंस्ड साउंड के लिए आउटपुट को एडजस्ट करता है। यह स्पीकर टू-लेवल बास बूस्ट मोड को भी सपोर्ट करता है, जो यूजर्स को एक डेडिकेटेड बटन का उपयोग करके लो-एंड रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने की अनुमति देता है।

दो डिवाइस में एक साथ काम करेगा जेबीएल ने ब्लूटूथ 5.4 और ऑराकास्ट सपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है। इससे यूजर बेहतर स्टीरियो एक्सपीरियंस के लिए कई कम्पैटिबल जेबीएल स्पीकर्स को वायरलेस तरीके से आपस में जोड़ कर सकते हैं। ये स्पीकर्स दो ब्लूटूथ डिवाइस के साथ एक साथ काम कर सकता है, जिससे बिना डिस्कनेक्ट और रीकनेक्ट किए प्लेबैक सोर्स के बीच आसानी से स्विच किया जा सकता है।

फुल चार्ज में 34 घंटे की बैटरी लाइफ ब्लूटूथ स्ट्रीमिंग के अलावा, बूमबॉक्स 4 यूएसबी-सी लॉसलेस ऑडियो प्लेबैक को सपोर्ट करता है। कंपनी ने इसमें एक हाई-क्वालिटी वाला DAC शामिल किया है जो यूजर्स को इसे सीधे पीसी या अन्य डिजिटल डिवाइस से हाई-रिजॉल्यूशन ऑडियो चलाने की सुविधा देता है। स्पीकर में USB-C और AC पोर्ट हैं और यह फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें 99Wh बैटरी लगी है, जो 28 घंटे तक का प्लेबैक टाइम प्रदान करती है, जिसे प्लेटाइम बूस्ट मोड के साथ 34 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।

