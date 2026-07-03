Amazon Prime Day 2026: JBL और boAt के धांसू पार्टी स्पीकर्स पर बंपर डिस्काउंट, ऐसे बचाएं हजारों रुपये!

Amazon Prime Day Sale में JBL और boAt के दमदार पार्टी स्पीकर्स पर मिल रही है भारी छूट, जिससे इनकी कीमत काफी कम हो गई है। घर में पार्टी का माहौल बनाने के लिए इस शानदार डील और बैंक ऑफर्स का फायदा उठाने का यह बिल्कुल सही मौका है।

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अगर आप अपने घर के लिए एक दमदार और धांसू साउंड वाला पार्टी स्पीकर खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन प्राइम डे सेल आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका लेकर आई है।

JBL और boAt पर मिल रहा है अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट इस समय सेल में ऑडियो सेगमेंट के दो सबसे बड़े ब्रांड्स, JBL और boAt के प्रीमियम पार्टी स्पीकर्स पर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। चाहे आपको घर के अंदर छोटी गेट टुगेदर करनी हो या आउटडोर पूल पार्टी, JBL का सिग्नेचर साउंड और boAt का एक्स्ट्रा बेस आपकी हर पार्टी में जान फूंक देगा।

धमाकेदार बेस और RGB लाइट्स से सजेगा घर का कोना-कोना इन स्पीकर्स में आपको वाइब्रेंट आरजीबी एलईडी लाइट्स, दमदार बैटरी बैकअप और वाटर-रेसिस्टेंट जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जो आपके म्यूज़िक एक्सपीरियंस को दोगुना कर देते हैं।

बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI से होगी डबल बचत सबसे अच्छी बात यह है कि इस सेल में फ्लैट डिस्काउंट के साथ-साथ चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर एक्स्ट्रा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI के ऑप्शन भी मिल रहे हैं। इसके बाद इन दमदार स्पीकर्स की कीमत बेहद कम हो जाती है। यह लिमिटेड पीरियड डील है, इसलिए स्टॉक खत्म होने से पहले आज ही अपने पसंदीदा स्पीकर को घर लाएं।

अगर आप अपने घर की पार्टियों को क्लब जैसा धमाकेदार बनाना चाहते हैं, तो boAt PartyPal 600 आपके लिए एक अल्टीमेट चॉइस है। अमेजन प्राइम डे सेल में यह स्पीकर 58% के भारी डिस्काउंट के साथ सिर्फ 18,994 रुपये में मिल रहा है (इसकी असल कीमत 44,990 रुपये है)। यह 220W के धांसू सिग्नेचर साउंड, एनिमेटेड टेक्स्ट डिस्प्ले और डायनेमिक पिक्सल लाइट्स के साथ आता है, जो म्यूज़िक के साथ ताल से ताल मिलाती हैं। इसके साथ एक वायरलेस माइक्रोफोन भी मिलता है, जिससे यह कराओके नाइट्स के लिए एकदम परफेक्ट बन जाता है।

Specifications साउंड आउटपुट 220W boAt सिग्नेचर साउंड ड्राइवर सेटअप 10" मेन ड्राइवर + 2 ट्वीटर्स बैटरी लाइफ 7 घंटे तक का प्लेबैक टाइम कनेक्टिविटी ब्लूटूथ और ऐप सपोर्ट क्यों खरीदें धमाकेदार 220W साउंड एनिमेटेड टेक्स्ट डिस्प्ले और कूल LED लाइट्स कराओके और गिटार इनपुट शानदार बैटरी बैकअप क्यों खोजें विकल्प काफी बड़ा और भारी स्पीकर जरूरत से ज़्यादा तेज

अगर आपका इरादा घर या बाहर किसी भी जगह को सीधे नाइटक्लब या रॉक कंसर्ट में बदलने का है, तो JBL PartyBox 710 आपके लिए अल्टीमेट बीस्ट है। अमेजन सेल में यह प्रीमियम और महाशक्तिशाली स्पीकर 20% के फ्लैट डिस्काउंट के साथ 59,999 रुपये में मिल रहा है (इसकी एमआरपी 74,999 रुपये है)। यह स्पीकर 800 Watt RMS के अविश्वसनीय रूप से भारी JBL ओरिजिनल प्रो साउंड और शानदार क्लब-पैटर्न लाइट शो के साथ आता है। बड़े आउटडोर इवेंट्स, फार्महाउस पार्टी या पूल साइड डीजे नाइट्स के लिए यह भारत के सबसे बेस्ट और सबसे लाउड पार्टी स्पीकर्स में से एक है।

Specifications ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन 2 x 8" वूफर्स + 2 x 2.75" ट्वीटर्स पावर सोर्स AC पावर केबल वाटर रेजिस्टेंस IPX4 स्प्लैशप्रूफ कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, वायरलेस और पार्टीबॉक्स ऐप सपोर्ट क्यों खरीदें तूफानी 800W RMS प्रो साउंड नेक्स्ट-लेवल डायनेमिक लाइट शो IPX4 स्प्लैशप्रूफ रेटिंग पोर्टेबिलिटी के लिए हैंडल और व्हील्स क्यों खोजें विकल्प इन-बिल्ट बैटरी नहीं काफी भारी और बड़ा

प्रीमियम ऑडियो और नॉन-स्टॉप एंटरटेनमेंट के शौकीनों के लिए Sony SRS-XV800 एक बेजोड़ वायरलेस पार्टी स्पीकर है। अमेजन सेल में इस प्रीमियम स्पीकर पर 39% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 64,990 रुपये से घटकर मात्र 39,900 रुपये रह गई है। यह स्पीकर 280W के दमदार आउटपुट, ओमनीडायरेक्शनल साउंड (जो कमरे के हर कोने में बराबर आवाज पहुंचाता है) और पूरे 25 घंटे के मैराथन बैटरी बैकअप के साथ आता है। पोर्टेबिलिटी के लिए व्हील्स और टीवी से जोड़ने के लिए खास टीवी साउंड बूस्टर फीचर इसे इस बजट का सबसे वर्सेटाइल स्पीकर बनाते हैं।

Specifications बैटरी बैकअप 25 घंटे तक का लंबा प्लेबैक टाइम वाटर रेजिस्टेंस IPX4 स्प्लैश-प्रूफ कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, ऑप्टिकल इनपुट, और USB लाइटिंग इफेक्ट्स कस्टमाइज़ेबल एम्बिएंट लाइटिंग क्यों खरीदें ओम्नीडायरेक्शनल साउंड 25 घंटे की बेमिसाल बैटरी लाइफ TV साउंड बूस्टर IPX4 स्प्लैश-प्रूफ और आसान पोर्टेबिलिटी क्यों खोजें विकल्प वजन काफी ज़्यादा लाइटिंग थोड़ी सटल

अगर आप अपनी पार्टी में सिग्नेचर विंटेज लुक के साथ रॉक-कंसर्ट जैसा प्रीमियम ऑडियो चाहते हैं, तो Marshall Bromley 750 एक बेहतरीन लग्जरी चॉइस है। मार्शल का यह प्रीमियम पार्टी स्पीकर अपने क्लासिक ब्लैक और ब्रास डिज़ाइन के साथ आता है, जो देखने में बेहद अट्रैक्टिव है। यह स्पीकर 360-डिग्री ट्रू स्टीरियोफोनिक साउंड, स्टेज-इंस्पायर्ड एलईडी लाइट्स और 40 से ज़्यादा घंटों के महाशक्तिशाली बैटरी बैकअप के साथ आता है। माइक और गिटार इनपुट पोर्ट्स होने की वजह से यह पोर्टेबल लाइव म्यूज़िक और हाई-एंड पार्टीज के लिए एक टॉप-नॉच विकल्प है।

Specifications बैटरी लाइफ 40+ घंटे का मैराथन प्लेबैक टाइम साउंड टेक्नोलॉजी 360° ट्रू स्टीरियोफोनिक वाटर व डस्ट रेजिस्टेंस IP54 रेटिंग मैनुअल कंट्रोल्स बेस, ट्रेबल और साउंड कैरेक्टर कंट्रोल नॉब्स क्यों खरीदें ट्रू स्टीरियोफोनिक 360° साउंड 40+ घंटे का बेमिसाल प्लेबैक साउंड कैरेक्टर कंट्रोल IP54 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट क्यों खोजें विकल्प काफी महंगा और भारी तुरंत खरीदना थोड़ा मुश्किल

अगर आपका बजट 10,000 रुपये से कम है और आप एक ऐसा पार्टी स्पीकर ढूंढ रहे हैं जिसमें फीचर्स की कोई कमी न हो, तो Zebronics Thump 700 आपके लिए सबसे बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है। अमेजन सेल में यह स्पीकर 61% के बंपर डिस्काउंट के साथ केवल 9,999 रुपये में मिल रहा है (इसकी असली एमआरपी 25,499 रुपये है)। 120 Watts के दमदार आउटपुट और वाइब्रेंट RGB लाइट्स के साथ आने वाले इस बजट स्पीकर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके साथ 2 वायरलेस माइक्रोफोन बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं। यह घर में कराओके नाइट्स, फैमिली फंक्शन्स और बर्थडे पार्टीज के लिए एक बेहतरीन पैकेज है।

Specifications ब्लूटूथ वर्ज़न Bluetooth v5.0 बैटरी लाइफ (प्लेबैक) 7 घंटे तक का बैकअप कराओके सपोर्ट 2 x वायरलेस माइक्रोफोन क्यों खरीदें 2 वायरलेस माइक और रिकॉर्डिंग फंक्शन शानदार RGB मोड्स मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस TWS फंक्शन क्यों खोजें विकल्प हैवी यूसेज पर कम बैटरी बैकअप प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी

Sonos Roam 2 एक प्रीमियम, हल्का और वाटरप्रूफ पोर्टेबल स्पीकर है, जिसे घर के साथ-साथ आउटडोर इस्तेमाल के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। यह स्पीकर ब्लूटूथ और वाई-फाई दोनों कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिससे आप घर पर स्मूथ स्ट्रीमिंग और बाहर जाते समय आसानी से ब्लूटूथ का मज़ा ले सकते हैं। 10 घंटे की बैटरी लाइफ, बेहतरीन बास और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ यह आपकी हर एडवेंचर यात्रा के लिए एक बढ़िया म्यूज़िक पार्टनर साबित हो सकता है।

Specifications कनेक्टिविटी तकनीक ब्लूटूथ, वाई-फाई बैटरी लाइफ 10 घंटे तक का प्लेबैक टाइम ऑडियो आउटपुट मोड मोनो प्रोटेक्शन रेटिंग IP67 क्यों खरीदें शानदार साउंड क्वालिटी मजबूत और वाटरप्रूफ ऑटोमैटिक ट्रूप्ले स्मार्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प मोनो ऑडियो आउटपुट थोड़ा महंगा विकल्प

लोगों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब

1. Amazon Prime Day सेल में कौन से बैंक कार्ड्स पर सबसे अच्छी छूट मिलती है? Amazon Prime Day सेल (4-6 जुलाई, 2026) के दौरान आप इन कार्ड्स का उपयोग करके अतिरिक्त बचत कर सकते हैं:

SBI और Axis Bank: इनके क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स (EMI ट्रांजेक्शन सहित) पर 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है।

Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड: इसके जरिए खरीदारी करने पर आपको 5% अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है।

EMI ऑफर्स: कई प्रोडक्ट्स पर 'No Cost EMI' का विकल्प भी उपलब्ध है।

2. सेल के दौरान कौन सी कैटेगरी में खरीदारी करना सबसे फायदेमंद है? सेल के दौरान इन श्रेणियों (categories) में भारी छूट मिल रही है:

इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, हेडफोन्स और स्मार्टवॉच पर 80% तक की छूट।

होम और किचन: स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और एयर फ्रायर जैसे अप्लायंसेज पर 65% तक की छूट।

Amazon डिवाइसेस: Echo स्मार्ट स्पीकर्स, Fire TV स्टिक और किंडल पर 45% से 50% तक की भारी छूट।

फैशन और ब्यूटी: कपड़ों, फुटवियर और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स पर 50% से 80% तक का ऑफ।

रोजमर्रा का सामान: ग्रोसरी और डेली नीड्स के सामान पर भी अच्छे ऑफर्स उपलब्ध हैं।

3. क्या शॉपिंग के लिए Amazon Prime मेंबरशिप जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। Amazon Prime Day सेल विशेष रूप से प्राइम मेंबर्स के लिए ही होती है। यदि आपके पास मेंबरशिप नहीं है, तो आप सेल के दौरान मिलने वाले ऑफर्स का लाभ नहीं उठा पाएंगे। हालांकि, Amazon ने 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सालाना प्राइम मेंबरशिप पर ₹500 तक की छूट (₹999 में) दी है, जिसे आप सेल से पहले या सेल के दौरान ले सकते हैं।

4. सबसे कम कीमत में सामान खरीदने के लिए कुछ शॉपिंग ट्रिक्स क्या हैं? सबसे अच्छी डील पाने के लिए आप इन तरीकों को अपना सकते हैं:

विशलिस्ट (Wishlist) तैयार रखें: जो सामान खरीदना है, उसे अभी अपनी विशलिस्ट में डालें। जैसे ही वह डिस्काउंट पर आएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।

प्राइस हिस्ट्री चेक करें: किसी भी प्रोडक्ट पर 'Price History' देखें ताकि पता चल सके कि वह वाकई में डिस्काउंट पर है या नहीं।

Alexa का उपयोग करें: खरीदारी के लिए 'Alexa for Shopping' का इस्तेमाल करें, यह आपको बेस्ट डील्स खोजने में मदद कर सकती है।

कूपन्स का उपयोग: प्रोडक्ट पेज पर दिए गए 'Apply Coupon' बटन पर क्लिक करना न भूलें, इससे अतिरिक्त बचत होती है।

नोटिफिकेशन ऑन रखें: Amazon ऐप के नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि 'Lightning Deals' (जो बहुत कम समय के लिए होती हैं) मिस न हों।

तुलना करें: खरीदारी से पहले दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी कीमत की तुलना जरूर करें।

प्रो टिप: सेल शुरू होने से पहले ही अपने कार्ड्स की जानकारी सेव कर लें और अपना एड्रेस चेक कर लें ताकि आप तेजी से ऑर्डर कर सकें!

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।