Amazon Prime Day 2026: JBL और boAt के धांसू पार्टी स्पीकर्स पर बंपर डिस्काउंट, ऐसे बचाएं हजारों रुपये!
Amazon Prime Day Sale में JBL और boAt के दमदार पार्टी स्पीकर्स पर मिल रही है भारी छूट, जिससे इनकी कीमत काफी कम हो गई है। घर में पार्टी का माहौल बनाने के लिए इस शानदार डील और बैंक ऑफर्स का फायदा उठाने का यह बिल्कुल सही मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अपने अपग्रेड में देरी न करें
अपनी अगली खरीदारी के लिए पर्सनलाइज़्ड EMI ऑफ़र देखें
अगर आप अपने घर के लिए एक दमदार और धांसू साउंड वाला पार्टी स्पीकर खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन प्राइम डे सेल आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका लेकर आई है।
JBL और boAt पर मिल रहा है अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट
इस समय सेल में ऑडियो सेगमेंट के दो सबसे बड़े ब्रांड्स, JBL और boAt के प्रीमियम पार्टी स्पीकर्स पर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। चाहे आपको घर के अंदर छोटी गेट टुगेदर करनी हो या आउटडोर पूल पार्टी, JBL का सिग्नेचर साउंड और boAt का एक्स्ट्रा बेस आपकी हर पार्टी में जान फूंक देगा।
धमाकेदार बेस और RGB लाइट्स से सजेगा घर का कोना-कोना
इन स्पीकर्स में आपको वाइब्रेंट आरजीबी एलईडी लाइट्स, दमदार बैटरी बैकअप और वाटर-रेसिस्टेंट जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जो आपके म्यूज़िक एक्सपीरियंस को दोगुना कर देते हैं।
बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI से होगी डबल बचत
सबसे अच्छी बात यह है कि इस सेल में फ्लैट डिस्काउंट के साथ-साथ चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर एक्स्ट्रा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI के ऑप्शन भी मिल रहे हैं। इसके बाद इन दमदार स्पीकर्स की कीमत बेहद कम हो जाती है। यह लिमिटेड पीरियड डील है, इसलिए स्टॉक खत्म होने से पहले आज ही अपने पसंदीदा स्पीकर को घर लाएं।
1. Boat PartyPal 600 Party Speaker, 220W Signature Sound, Dynamic Pixels, Animated Text Display, App Support, UHF Wireless Microphone, Colorful LEDs,7hrs Battery & Guitar Input (Premium Black)
अगर आप अपने घर की पार्टियों को क्लब जैसा धमाकेदार बनाना चाहते हैं, तो boAt PartyPal 600 आपके लिए एक अल्टीमेट चॉइस है। अमेजन प्राइम डे सेल में यह स्पीकर 58% के भारी डिस्काउंट के साथ सिर्फ 18,994 रुपये में मिल रहा है (इसकी असल कीमत 44,990 रुपये है)। यह 220W के धांसू सिग्नेचर साउंड, एनिमेटेड टेक्स्ट डिस्प्ले और डायनेमिक पिक्सल लाइट्स के साथ आता है, जो म्यूज़िक के साथ ताल से ताल मिलाती हैं। इसके साथ एक वायरलेस माइक्रोफोन भी मिलता है, जिससे यह कराओके नाइट्स के लिए एकदम परफेक्ट बन जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
धमाकेदार 220W साउंड
एनिमेटेड टेक्स्ट डिस्प्ले और कूल LED लाइट्स
कराओके और गिटार इनपुट
शानदार बैटरी बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
काफी बड़ा और भारी स्पीकर
जरूरत से ज़्यादा तेज
2. JBL PartyBox 710 Bluetooth Party Speaker with Dynamic Music Synced Flashing Club Pattern Lightshow, Pro Sound, Splashproof, PartyBox App Personalisation,Guitar and Mic Input(800 Watt RMS, Black)
अगर आपका इरादा घर या बाहर किसी भी जगह को सीधे नाइटक्लब या रॉक कंसर्ट में बदलने का है, तो JBL PartyBox 710 आपके लिए अल्टीमेट बीस्ट है। अमेजन सेल में यह प्रीमियम और महाशक्तिशाली स्पीकर 20% के फ्लैट डिस्काउंट के साथ 59,999 रुपये में मिल रहा है (इसकी एमआरपी 74,999 रुपये है)। यह स्पीकर 800 Watt RMS के अविश्वसनीय रूप से भारी JBL ओरिजिनल प्रो साउंड और शानदार क्लब-पैटर्न लाइट शो के साथ आता है। बड़े आउटडोर इवेंट्स, फार्महाउस पार्टी या पूल साइड डीजे नाइट्स के लिए यह भारत के सबसे बेस्ट और सबसे लाउड पार्टी स्पीकर्स में से एक है।
Specifications
क्यों खरीदें
तूफानी 800W RMS प्रो साउंड
नेक्स्ट-लेवल डायनेमिक लाइट शो
IPX4 स्प्लैशप्रूफ रेटिंग
पोर्टेबिलिटी के लिए हैंडल और व्हील्स
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट बैटरी नहीं
काफी भारी और बड़ा
3. Sony SRS-XV800 X-Series Wireless 280W Portable Bluetooth Karaoke Party Speaker IPX4 Splash-Proof with 25 Hour-Battery,Built-in Handle and Wheels,Omnidirectional Sound and Ambient Lights
प्रीमियम ऑडियो और नॉन-स्टॉप एंटरटेनमेंट के शौकीनों के लिए Sony SRS-XV800 एक बेजोड़ वायरलेस पार्टी स्पीकर है। अमेजन सेल में इस प्रीमियम स्पीकर पर 39% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 64,990 रुपये से घटकर मात्र 39,900 रुपये रह गई है। यह स्पीकर 280W के दमदार आउटपुट, ओमनीडायरेक्शनल साउंड (जो कमरे के हर कोने में बराबर आवाज पहुंचाता है) और पूरे 25 घंटे के मैराथन बैटरी बैकअप के साथ आता है। पोर्टेबिलिटी के लिए व्हील्स और टीवी से जोड़ने के लिए खास टीवी साउंड बूस्टर फीचर इसे इस बजट का सबसे वर्सेटाइल स्पीकर बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ओम्नीडायरेक्शनल साउंड
25 घंटे की बेमिसाल बैटरी लाइफ
TV साउंड बूस्टर
IPX4 स्प्लैश-प्रूफ और आसान पोर्टेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
वजन काफी ज़्यादा
लाइटिंग थोड़ी सटल
4. Marshall Bromley 750 Portable Wireless Party Speaker - Loud Stereo Sound with Bass and Treble Controls | Bluetooth, 3.5 mm Aux, RCA, Microphone, Instrument Inputs | LED Lights - Black and Brass
अगर आप अपनी पार्टी में सिग्नेचर विंटेज लुक के साथ रॉक-कंसर्ट जैसा प्रीमियम ऑडियो चाहते हैं, तो Marshall Bromley 750 एक बेहतरीन लग्जरी चॉइस है। मार्शल का यह प्रीमियम पार्टी स्पीकर अपने क्लासिक ब्लैक और ब्रास डिज़ाइन के साथ आता है, जो देखने में बेहद अट्रैक्टिव है। यह स्पीकर 360-डिग्री ट्रू स्टीरियोफोनिक साउंड, स्टेज-इंस्पायर्ड एलईडी लाइट्स और 40 से ज़्यादा घंटों के महाशक्तिशाली बैटरी बैकअप के साथ आता है। माइक और गिटार इनपुट पोर्ट्स होने की वजह से यह पोर्टेबल लाइव म्यूज़िक और हाई-एंड पार्टीज के लिए एक टॉप-नॉच विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
ट्रू स्टीरियोफोनिक 360° साउंड
40+ घंटे का बेमिसाल प्लेबैक
साउंड कैरेक्टर कंट्रोल
IP54 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा और भारी
तुरंत खरीदना थोड़ा मुश्किल
5. ZEBRONICS 120 Watts Party Speaker with 2 Wireless Mic, 7 hrs Playtime, Karaoke & Recording Function, TWS, Bluetooth, USB, AUX, mSD, RGB Modes (Thump 700)
अगर आपका बजट 10,000 रुपये से कम है और आप एक ऐसा पार्टी स्पीकर ढूंढ रहे हैं जिसमें फीचर्स की कोई कमी न हो, तो Zebronics Thump 700 आपके लिए सबसे बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है। अमेजन सेल में यह स्पीकर 61% के बंपर डिस्काउंट के साथ केवल 9,999 रुपये में मिल रहा है (इसकी असली एमआरपी 25,499 रुपये है)। 120 Watts के दमदार आउटपुट और वाइब्रेंट RGB लाइट्स के साथ आने वाले इस बजट स्पीकर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके साथ 2 वायरलेस माइक्रोफोन बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं। यह घर में कराओके नाइट्स, फैमिली फंक्शन्स और बर्थडे पार्टीज के लिए एक बेहतरीन पैकेज है।
Specifications
क्यों खरीदें
2 वायरलेस माइक और रिकॉर्डिंग फंक्शन
शानदार RGB मोड्स
मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस
TWS फंक्शन
क्यों खोजें विकल्प
हैवी यूसेज पर कम बैटरी बैकअप
प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी
6. Sonos Roam 2 | Lightweight Portable Waterpoof Speaker with Bluetooth, WiFi, 10 Hour Battery Life and Voice Control for Home and Outdoor Use - Black
Sonos Roam 2 एक प्रीमियम, हल्का और वाटरप्रूफ पोर्टेबल स्पीकर है, जिसे घर के साथ-साथ आउटडोर इस्तेमाल के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। यह स्पीकर ब्लूटूथ और वाई-फाई दोनों कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिससे आप घर पर स्मूथ स्ट्रीमिंग और बाहर जाते समय आसानी से ब्लूटूथ का मज़ा ले सकते हैं। 10 घंटे की बैटरी लाइफ, बेहतरीन बास और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ यह आपकी हर एडवेंचर यात्रा के लिए एक बढ़िया म्यूज़िक पार्टनर साबित हो सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार साउंड क्वालिटी
मजबूत और वाटरप्रूफ
ऑटोमैटिक ट्रूप्ले
स्मार्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
मोनो ऑडियो आउटपुट
थोड़ा महंगा विकल्प
लोगों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब
1. Amazon Prime Day सेल में कौन से बैंक कार्ड्स पर सबसे अच्छी छूट मिलती है?
Amazon Prime Day सेल (4-6 जुलाई, 2026) के दौरान आप इन कार्ड्स का उपयोग करके अतिरिक्त बचत कर सकते हैं:
SBI और Axis Bank: इनके क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स (EMI ट्रांजेक्शन सहित) पर 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है।
Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड: इसके जरिए खरीदारी करने पर आपको 5% अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है।
EMI ऑफर्स: कई प्रोडक्ट्स पर 'No Cost EMI' का विकल्प भी उपलब्ध है।
2. सेल के दौरान कौन सी कैटेगरी में खरीदारी करना सबसे फायदेमंद है?
सेल के दौरान इन श्रेणियों (categories) में भारी छूट मिल रही है:
इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, हेडफोन्स और स्मार्टवॉच पर 80% तक की छूट।
होम और किचन: स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और एयर फ्रायर जैसे अप्लायंसेज पर 65% तक की छूट।
Amazon डिवाइसेस: Echo स्मार्ट स्पीकर्स, Fire TV स्टिक और किंडल पर 45% से 50% तक की भारी छूट।
फैशन और ब्यूटी: कपड़ों, फुटवियर और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स पर 50% से 80% तक का ऑफ।
रोजमर्रा का सामान: ग्रोसरी और डेली नीड्स के सामान पर भी अच्छे ऑफर्स उपलब्ध हैं।
3. क्या शॉपिंग के लिए Amazon Prime मेंबरशिप जरूरी है?
हाँ, बिल्कुल। Amazon Prime Day सेल विशेष रूप से प्राइम मेंबर्स के लिए ही होती है। यदि आपके पास मेंबरशिप नहीं है, तो आप सेल के दौरान मिलने वाले ऑफर्स का लाभ नहीं उठा पाएंगे। हालांकि, Amazon ने 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सालाना प्राइम मेंबरशिप पर ₹500 तक की छूट (₹999 में) दी है, जिसे आप सेल से पहले या सेल के दौरान ले सकते हैं।
4. सबसे कम कीमत में सामान खरीदने के लिए कुछ शॉपिंग ट्रिक्स क्या हैं?
सबसे अच्छी डील पाने के लिए आप इन तरीकों को अपना सकते हैं:
विशलिस्ट (Wishlist) तैयार रखें: जो सामान खरीदना है, उसे अभी अपनी विशलिस्ट में डालें। जैसे ही वह डिस्काउंट पर आएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
प्राइस हिस्ट्री चेक करें: किसी भी प्रोडक्ट पर 'Price History' देखें ताकि पता चल सके कि वह वाकई में डिस्काउंट पर है या नहीं।
Alexa का उपयोग करें: खरीदारी के लिए 'Alexa for Shopping' का इस्तेमाल करें, यह आपको बेस्ट डील्स खोजने में मदद कर सकती है।
कूपन्स का उपयोग: प्रोडक्ट पेज पर दिए गए 'Apply Coupon' बटन पर क्लिक करना न भूलें, इससे अतिरिक्त बचत होती है।
नोटिफिकेशन ऑन रखें: Amazon ऐप के नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि 'Lightning Deals' (जो बहुत कम समय के लिए होती हैं) मिस न हों।
तुलना करें: खरीदारी से पहले दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी कीमत की तुलना जरूर करें।
प्रो टिप: सेल शुरू होने से पहले ही अपने कार्ड्स की जानकारी सेव कर लें और अपना एड्रेस चेक कर लें ताकि आप तेजी से ऑर्डर कर सकें!
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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