'ताले' वाली स्मार्ट ब्रा ने मचाया तहलका, खोलने के लिए चाहिए पार्टनर का फिंगरप्रिंट

टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ नया होता रहता है। इसका सबसे ताजा नमूना हाल में उस वक्त देखने को मिला, जब एक जापानी क्रिएटर ने दुनिया से सामने 'स्मार्ट ब्रा' को पेश किया। स्मार्ट ब्रा की खासियत है कि यह हुक से नहीं बल्की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (फिंगरप्रिंट) से खुलती है। स्मार्ट ब्रा के क्रिएटर ने X पर एक वीडियो में इस ब्रा को इंट्रोड्यूस किया। इस अजीबो-गरीब आविष्कार को देख कर यूजर्स को हंसी भी आई और इसको लेकर उनके मन में काफी जिज्ञासा भी हुई। ZAWAWORKS नाम के स्टूडेंट इनोवेटर ने इसे बनाया है।

प्लेफुल कॉन्सेप्ट के तौर पर किया गया डिजाइन

क्रिएटर ने बताया कि ब्रा फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर काम करती है और इसे रिश्तों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक प्लेफुल कॉन्सेप्ट के तौर पर डिजाइन किया गया है। पासवर्ड या क्लैस्प की बजाय ब्रा को अनलॉक करने के लिए पार्टनर के फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ेगी। क्रिएटर ने इस पोस्ट को 'अब सिर्फ आपका बॉयफ्रेंड ही आपकी ब्रा खोल सकता है!' लाइन के साथ पोस्ट किया। इस अनोखे आइडिया ने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान तेजी से खींचा और इस पर ढेरों कॉमेंट आने लगे। एक यूजर ने पूछा, 'क्या ये पुरुषों के लिए है?' जिस पर क्रिएटर ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया, 'इसे अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी को गिफ्ट कर दीजिए।'

इंस्टाग्राम पर भी वायरल हुआ वीडियो यह वीडियो एक्स के साथ इंस्टाग्राम पर भी वायरल हो गया है। कई यूजर्स ने इस अनोखे आविष्कार पर आश्चर्य व्यक्त किया, जबकि कुछ ने इसके मजे भी लिए। हालांकि, हंसी-मजाक से हट कर देखा जाए, तो यह इनोवेशन इस बात का सबूत है कि बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी अब उन क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगी है, जो स्मार्टफोन और सिक्योरिटी सिस्टम्स से बहुत दूर हैं।