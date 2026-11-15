इस टैबलेट को चलाने के लिए पहनना होगा खास चश्मा, दावा - दुनिया का पहला जिसमें यह खूबी

जापान की कंपनी क्योडो ने Myofree नाम का यूनिक टैबलेट लॉन्च किया है। कंपनी इसे आई-केयर टैब कह रही है। इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर को एक खास चश्मा पहनना होता है। दावा है कि यह अपनी तरह का दुनिया का पहला टैब है।

यूजर को एक खास चश्मा पहनना होता है और स्क्रीन से लगभग 40 सेमी की दूरी पर बैठना होता है।

बाजार में अलग-अलग ब्रांड्स के ढेरों टैबलेट मौजूद हैं, लेकिन जापान की एक कंपनी अनोखा टैबलेट मॉडल तैयार किया है। खबर है कि जापानी कंपनी क्योडो ने Myofree नाम का एक आई-केयर टैबलेट पेश किया है। इसे यूजर की आंखों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी का कहना है कि इस टैबलेट को ब्रेन साइंस और ऑप्थल्मोलॉजी में हुए शोध के आधार पर तैयार किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह अपनी तरह का दुनिया का पहला टैबलेट है, जिसमें एक ऐसा व्यूइंग सिस्टम दिया गया है जो लंबे समय तक स्क्रीन का इस्तेमाल करने पर आंखों पर पड़ने वाले तनाव को कम करने में मदद करता है। इसके लिए यूजर को एक खास चश्मा भी पहनना होगा। चलिए डिटेल में बताते हैं इस टैबलेट में क्या-क्या खास है...

यूजर को पहनना होगा खास चश्मा गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, मायोफ्री कंपनी की पैरेलल व्यू इमेज जेनरेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। इसमें यूजर को एक खास चश्मा पहनना होता है और स्क्रीन से लगभग 40 सेमी की दूरी पर बैठना होता है। यह सिस्टम आपकी आंखों को इस तरह से सेट करता है कि वे एक-दूसरे के समानांतर हो जाएं, जैसे आप कोई चीज करीब 5 मीटर दूर देख रहे हों। क्योडो का कहना है कि इस तरीके से देखने से लंबे समय तक स्क्रीन देखने से होने वाली आंखों की थकान कम हो जाती है।

कंपनी ने बनाए चश्मे के तीन वर्जन चश्मा इस सिस्टम का जरूरी हिस्सा है। क्योडो कंपनी अपने सर्कुलरली पोलराइज्ड चश्मों के तीन अलग-अलग वर्जन देती है। एक सामान्य चश्मा रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए, दूसरा क्लिप-ऑन वर्जन जो आपके मौजूदा नंबर वाले चश्मे पर लग जाता है, और तीसरा छोटा साइज का चश्मा बच्चों के लिए बनाया गया है।

सर्कुलर पोलराइजेशन की तकनीक अन्य आंखों के आराम वाले डिस्प्ले में भी इस्तेमाल हुई है। टीसीएल के NXTPAPER 14 Pro में सर्कुलरली पोलराइज्ड पैनल लगा था और उसे CES 2024 का बेस्ट अवॉर्ड भी मिला था। क्योडो कंपनी मायोफ्री में इससे अलग तरीका अपनाती है। कंपनी ने इसमें पैरेलल-व्यू इफेक्ट बनाने के लिए खास चश्मे का सहारा लिया है।

टैबलेट के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स टैबलेट के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, इसमें 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है और यह Android 16 पर चलता है। क्योडो का कहना है कि यूज़र इस पर वीडियो देख सकते हैं, वेब ब्राउज़ कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें USB टाइप-C और HDMI पोर्ट दिए गए हैं, जो इनपुट और आउटपुट दोनों को सपोर्ट करते हैं।