जापान की मुराता ने चेन्नई प्लांट में शुरू किया काम, आईफोन से लेकर स्पेसशिप तक के लिए बनाती है पार्ट्स

तमिलनाडु के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने शुक्रवार को बताया कि जापान की ऐप्पल सप्लायर मुराता ने चेन्नई स्थित अपने प्लांट से मल्टीलेयर सिरेमिक कैपेसिटर की पैकेजिंग और शिपिंग शुरू कर दी है। यह प्लांट तमिलनाडु के वनहब चेन्नई इंडस्ट्रियल पार्क में स्थित है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 07:02 AM
तमिलनाडु के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने शुक्रवार को बताया कि जापान की ऐप्पल सप्लायर मुराता ने चेन्नई स्थित अपने प्लांट से मल्टीलेयर सिरेमिक कैपेसिटर की पैकेजिंग और शिपिंग शुरू कर दी है। यह प्लांट तमिलनाडु के वनहब चेन्नई इंडस्ट्रियल पार्क में स्थित है और यह मुराता का भारत में पहला कारखाना है। बता दें कि जापान की कंपोनेंट निर्माता कंपनी मुराता, ऐप्पल के साथ-साथ सैमसंग समेत अन्य स्मार्टफोन निर्माताओं को भी कैपेसिटर सप्लाई करती है। यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि चेन्नई प्लांट भारत में ऐप्पल के निर्माताओं को कंपोनेंट्स की सप्लाई भी करेगा या नहीं, जिनमें फॉक्सकॉन (होन हाई) और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं।

स्मार्टफोन से लेकर स्पेसशिप तक के लिए बनाती है पार्ट्स

राजा ने एक्स पर लिखा, "एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में ग्लोबल लीडर, मल्टीलेयर सिरेमिक कैपेसिटर में 40% हिस्सेदारी के साथ, जिनके कंपोनेंट हमारी जेब में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर नासा के मंगल हेलीकॉप्टर तक को शक्ति प्रदान करते हैं - वे यहीं तमिलनाडु में हैं।"

कंपोनेंट सप्लायर 3,500 वर्ग मीटर के प्लांट में आ गया है, जहां वह स्मार्टफोन, ईवी और इंडस्ट्रियल मशीन निर्माताओं को मल्टीलेयर सिरेमिक कैपेसिटर की पैकेजिंग और शिपिंग करेगा।

उद्योग मंत्री टीआरबी राजा का ट्वीट

