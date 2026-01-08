₹5799 में स्टील जैसा मजबूत स्मार्टफोन लाया ब्रांड, इसमें iPhone जैसा डायनामिक बार; बिक्री शुरू

संक्षेप: itel Zeno 20 Max launched in india: आईटेल ने अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर itel Zeno 20 Max को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे लो-बजट फोन के तौर पर बाजार में उतारा है और इसकी कीमत 7,000 रुपये से भी कम है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

itel Zeno 20 Max launched in india: आईटेल ने अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर itel Zeno 20 Max को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे लो-बजट फोन के तौर पर बाजार में उतारा है और इसकी कीमत 7,000 रुपये से भी कम है। फोन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर खरीदने के लिए भी उपलब्ध हो गया है। यह फोन ऐसे लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है, जो अब तक फीचर फोन चला रहे थे और पहली बार स्मार्टफोन में अपग्रेड करना चाह रहे हैं। कंपनी का दावा है कि अपने सेगमेंट का पहला फोन है जो मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है। फोन में बड़ी बैटरी और दमदार साउंड वाले स्पीकर भी हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं फोन की कीमत और खासियत के बारे में...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

itel Zeno 20 Max की कीमत और सेल अमेजन पर फोन की कीमत 3GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 5,799 रुपये है। इसके 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएं की कीमत अमेजन पर 6,169 रुपये है। फोन अमेजन पर तीन कलर्स - स्पेस टाइटेनियम, ऑरोरा ब्लू, स्टारलिट ब्लैक में खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। अमेजन फोन पर कुछ ऑफर्स भी दे रहा है, जिनकी डिटेल आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

यहां से खरीदें

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

चलिए एक नजर डालते हैं itel Zeno 20 Max की खासियत पर कंपनी ने अमेजन माइक्रोसाइट के जरिए लॉन्च के पहले ही फोन के कई खास फीचर्स को कंफर्म कर दिया था। फोन में 6.6-इंच का डिस्प्ले है, जो एचडी प्लस स्क्रीन रिजॉल्यूशन और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन में आईफोन जैसा डायनामिक नॉच भी है, जो नोटिफिकेशन और अन्य जानकारी दिखने के लिए छोटा-बड़ा हो जाता है। दमदार साउंड के लिए इसमें DTS सराउंड साउंड मिलता है।

फोन ऑक्टाकोर प्रोसेसर से लैस है। फोन में 4GB तक रैम और 64GB स्टोरेज है। फोटोग्राफी के लिए, फोन के रियर पैनल पर एक रैक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें 13 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है। कैमरे के साथ एक एलईडी फ्लैश भी है। फ्रंट डिस्प्ले पर वॉटरड्रॉप नॉच है, जिसमें 5 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा लगा है। पावर और वॉल्यूम बटन राइट साइड पर लगे हैं। नीचे की तरफ एक स्पीकर ग्रिल, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और सिम कार्ड ट्रे मौजूद है।

कंपनी का दावा है कि यह सेगमेंट का पहला फोन है जो MIL-STD-810H स्टैंडर्ड के साथ आता है और इसे कई तरह की स्थितियों, जैसे कि नमी, शॉक और गिरने, कम तापमान और ज्यादा तापमान में भी सुरक्षित रखता है। पानी और धूल से सुरक्षित रहने के लिए फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है।