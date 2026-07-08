38 दिन चलने वाली बैटरी और 'मक्खन' जैसे स्मूद डिस्प्ले वाला 5G फोन लाया ब्रांड, दिखने में भी धांसू

itel ने भारत में नया itel Zeno F30 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। नया फोन 5G कनेक्टिविटी, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, डायनामिक बार और बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स हैं। फोन लाइटवेट और स्लिम भी है। कितनी है इस फोन की कीमत और क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए जानते हैं

किफायती स्मार्टफोन्स के लिए पॉपुलर itel ने भारतीय बाजार में अपनी Zeno सीरीज का नया स्मार्टफोन – itel Zeno F30 5G – लॉन्च किया है। इस नए फोन में 5G कनेक्टिविटी, 120Hz डिस्प्ले, डायनामिक बार और बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स हैं, और ऐसा लगता है कि इसे खासतौर से ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स के लिए पेश किया गया है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...

आ गया itel Zeno F30 5G दटेकआउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार, आइटेल के इस नए फोन का डिजाइन प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक है, और इसे दो कलर ऑप्शन्स - साइबर व्हाइट और इंटरस्टेलर ब्लू, में लॉन्च किया गया है। इस फोन की मोटाई 8.4mm है और वजन 198 ग्राम है। डिस्प्ले की बात करें तो, स्मार्टफोन में 6.67-इंच का एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है जिसमें पंच-होल डिजाइन दिया गया है। यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सैंपलिंग रेट, 450 निट्स पीक ब्राइटनेस और 16.7 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है। इस फोन में 'डायनामिक बार' फीचर भी है, जो कॉल, म्यूजिक, नेविगेशन, चार्जिंग स्टेटस, हॉटस्पॉट अलर्ट और बहुत कुछ दिखा सकता है।

परफॉर्मेंस की बात करें तो, itel Zeno F30 5G में यूनिसॉक T8200 चिपसेट है, जो 6nm प्रोसेस पर बना है। इस चिपसेट में 2.3GHz की स्पीड वाले दो Cortex-A76 कोर और 2.1GHz की स्पीड वाले छह Cortex-A55 कोर हैं, और इसके साथ Mali-G57 MC2 जीपीयू दिया गया है। स्मार्टफोन में 4GB LPDDR4X RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज है। यह 8GB मेमोरी फ्यूजन टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, जिससे 12GB तक डायनामिक रैम मिलती है। इसके स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो, itel Zeno F30 5G एंड्रॉयड 16 गो एडिशन पर चलता है और कंपनी दो साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है।

कैमरे के लिए, आईटेल जेनो F30 5G में f/2.2 अपर्चर के साथ 13 मेगापिक्सेल का ऑटोफोकस रियर कैमरा है। फ्रंट में सेल्फी के लिए ऑटोफोकस सपोर्ट के साथ 8MP AI कैमरा है। फ्रंट कैमरा एचडीआर मोड और ब्यूटी मोड को भी सपोर्ट करता है। कैमरा के अन्य खास फीचर्स में ऑडियो पिक्चर और एक प्रीमियम कैमरा डेको डिजाइन शामिल हैं। जबकि प्रोडक्ट स्पेक्सशीट में 10W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh बैटरी का उल्लेख है, ओवरव्यू पेज में 38 दिनों तक के स्टैंडबाय टाइम के साथ 5000mAh बैटरी का उल्लेख है।

कनेक्टिविटी की बात करें तो, यह स्मार्टफोन 10 5G बैंड – n1, n3, n5, n8, n28, n38, n40, n41, n77 और n78 के साथ ट्रू 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। यह SA/NSA 5G, NRCA टेक्नोलॉजी, डुअल 5G सिम, वाई-फाई 802.11 a/b/g/n/ac डुअल-बैंड, ब्लूटूथ 5.0, 3.5 एमएम ऑडियो जैक और टाइप-सी पोर्ट को भी सपोर्ट करता है। फोन की अन्य खासियतों में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, सिंगल स्पीकर और पानी से सुरक्षा के लिए IPX2 रेटिंग शामिल हैं।