लॉन्च से पहले अमेजन पर आया itel Zeno 20 Max, पूरे 35 दिन चलेगी बैटरी, डिस्प्ले भी बड़ा

अपने किफायती स्मार्टफोन्स के लिए पॉपुलर ब्रांड itel, अब नया फोन लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है। itel ने पिछले साल भारतीय मार्केट में अपना Zeno 20 स्मार्टफोन लॉन्च किया था, और अब यह ब्रांड देश में Zeno 20 Max स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। अपकमिंग फोन की माइक्रोसाइट भी Amazon पर लाइव हो गई है, जहां लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इसके खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। फोन कई बेहतरीन फीचर्स से लैस होगा। चलिए डिटेल में बताते हैं अपकमिंग फोन में क्या होगा खास...

itel Zeno 20 Max में क्या खास फोन की माइक्रोसाइन अमेजन पर लाइव हो चुकी है, जिससे हिंट मिलता है कि यह जल्द भारत में लॉन्च होगा। माइक्रोसाइट पर इसे तीन कलर्स - डार्क ब्लू, ब्लैक और ब्लू एंड पर्पल कॉम्बिनेशन (पैटर्न वाले डिजाइन के साथ) में लिस्ट किया गया है। पीछे के पैनल पर एक रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल है जिसमें दो कैमरा सेंसर और एक एलईडी फ्लैश है। फ्रंट डिस्प्ले में सेल्फी कैमरे के लिए वॉटरड्रॉप नॉच है। पावर और वॉल्यूम बटन दाईं ओर हैं। नीचे की तरफ एक स्पीकर ग्रिल, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और सिम कार्ड ट्रे मौजूद है।

यह स्मार्टफोन MIL-STD-810H स्टैंडर्ड के साथ आता है और इसे कई तरह की स्थितियों (नमी, शॉक और गिरने, कम तापमान और ज्यादा तापमान) के लिए टेस्ट किया गया है। इसमें IP54 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस बिल्ड है। डिवाइस में 5000mAh की बैटरी है और दावा किया गया है कि 35 दिन का स्टैंडबाय टाइम, 31 घंटे का टॉक टाइम, 75 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक और 18 घंटे की वीडियो स्ट्रीमिंग दे सकता है।

इसमें 6.6-इंच का डिस्प्ले है जो एचडी प्लस स्क्रीन रिजॉल्यूशन और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। दमदार साउंड के लिए इसमें DTS सराउंड साउंड मिलता है।