itel ZENO 20 Launched with IP54 Durability AI Voice Assistant 90Hz Display and 5000mAh Battery Starting at 5999 rupees

वाह! ₹6000 से कम में आया AI वाला फोन, बोलने से चलेगा और टूटने का भी डर नहीं

itel ने भारत में ZENO 20 लॉन्च किया है, जो IP54 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस, 90Hz डिस्प्ले और 5000mAh बैटरी के साथ आता है। सिर्फ 5,999 रुपये से शुरू होने वाला यह स्मार्टफोन Aivana 2.0 AI असिस्टेंट और स्टाइलिश डिजाइन के साथ फर्स्ट-टाइम यूजर्स के लिए खास है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 03:09 PM
लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रैंड itel की ओर से बजट सेगमेंट में एक धाकड़ स्मार्टफोन की एंट्री ZENO सीरीज में कराई गई है और कंपनी itel ZENO 20 लेकर आई है। फर्स्ट-टाइम यूजर्स और एंट्री-लेवल सेगमेंट में फोन खरीदने वालों के लिए यह दमदार विकल्प होगा क्योंकि इसमें कंपनी AI सपोर्ट और रगेड डिजाइन सब लेकर आई है। आइए इसके फीचर्स, कीमत और ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

itel ZENO 20 को कंपनी इसकी कैटेगरी का सबसे टफ और मजबूत स्मार्टफोन बता रही है। इस डिवाइस में IP54 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस दिया गया है और इसके साथ ड्रॉप रेसिस्टेंट केस भी मिलेगा। इसके साथ फोन के गिरने पर इसके टूटने का डर नहीं होगा। इसमें इनबिल्ट Aivava 2.0 AI असिस्टेंट दिया गया है, जो केवल बोलकर फोन कंट्रोल करने का ऑप्शन देता है। कंपनी तीन साल तक फ्लुएंसी की गारंटी दे रही है।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में Samsung, Motorola और Realme सब; ये रहीं टॉप डील्स

ऐसे हैं itel ZENO 20 के स्पेसिफिकेशंस

आईटेल स्मार्टफोन में 6.6 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। इसमें डायनमिक बार डिजाइन, स्टाइलिश कैमरा सेटअप और प्रीमियम फिनिश दिया गया है। बैक पैनल पर 13MP HDR कैमरा दिया गया है और सामने 8MP फ्रंट कैमरा मिलता है। DTS साउंड टेक्नोलॉजी के साथ बेहतरीन ऑडियो दिया गया है।

अच्छी स्मूद परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में T7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है और यह Android 14 Go पर काम करता है। इसमें 5000mAh बैटरी के साथ टाइप-C चार्जिंग 15W सपोर्ट के साथ दी गई है। इसके बॉक्स में 10W चार्जर मिलता है। इसमें हिन्दी भाषा का सपोर्ट भी मिल रहा है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में बेस्ट लैपटॉप डील्स, लिस्ट में Acer और Lenovo भी शामिल

डिवाइस की कीमत और खास ऑफर्स

itel ZENO 20 को दो रैम और स्टोरेज वेरियंट्स में पेश किया गया है। फोन के 8GB (3+5GB) रैम के साथ 64GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 5,999 रुपये और 12GB (4+8GB) रैम के साथ 128GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 6,899 रुपये रखी गई है। डिवाइस की सेल 25 अगस्त से Amazon पर शुरू होगी।

ऑफर्स की बात करें तो इसके 3GB रैम वेरियंट पर 250 रुपये का कूपन डिस्काउंट और 4GB रैम वेरियंट 300 रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद फोन को 5,749 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकेगा।

