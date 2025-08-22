लॉन्च से पहले अमेजन पर आया itel Zeno 20, बोलनेभर से खुलेगा फेसबुक, यूट्यूब, यह होगा खास itel zeno 20 india launch soon amazon listing reveals key features, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़itel zeno 20 india launch soon amazon listing reveals key features

itel Zeno 20 india launch soon:अपने किफायती स्मार्टफोन्स के लिए पॉपुलर itel अब बाजार में एक और स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं itel Zeno 20 की। यह फोन बाजार में जल्द लॉन्च होने वाला है। Amazon पर फोन की माइक्रोसाइट भी लाइव हो गई है

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 01:29 PM
itel Zeno 20 india launch soon: अपने किफायती स्मार्टफोन्स के लिए पॉपुलर itel अब बाजार में एक और स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं itel Zeno 20 की। यह फोन बाजार में जल्द लॉन्च होने वाला है। Amazon पर फोन की माइक्रोसाइट भी लाइव हो गई है, जहां यह 'कमिंग सून' टैगलाइन के साथ लिस्टेड है। माइक्रोसाइट पर कंपनी ने फोन में मिलने वाले कुछ खास फीचर्स को भी टीज किया है। बता दें कि कंपनी ने जनवरी 2025 में Itel Zeno 10 को लॉन्च किया था, जिसकी शुरुआती कीमत 5,999 रुपये थी। अपकमिंग Itel Zeno 20 के मौजूदा मॉडल के अपग्रेड के तौर पर लाया जा रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होगा...

भारत में जल्द लॉन्च होगा itel Zeno 20

itel zeno 20,

फिलहाल फोन की सटीक लॉन्च डेट तो सामने नहीं आई है लेकिन माइक्रोसाइट पर हिंट दिया गया है कि यह जल्द लॉन्च होने वाला है। माइक्रोसाइट पर इसके कुछ खास फीचर्स को भी टीज किया गया है। अपकमिंग फोन IP54 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आएगा। इसमें पावरफुल DTS साउंड भी मिलेगा। फोन में Aivana 2.0 AI वॉयस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलेगा। कंपनी ने टीज किया है कि ओपन यूट्यूब, ओपन कैमरा और ओपन फेसबुक बोलकर काम कर सकेंगे। यह भी टीज किया गया है कि फोन पर 100 दिनों के अंदर एक फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी मिलेगा।

चलिए एक नजर डालते हैं पुराने itel Zeno 10 की कीमत और खासियत पर

भारतीय बाजार में itel Zeno 10 को जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च के समय, इसके 3GB+64GB वेरिएंट की कीमत 5,999 रुपये और 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत 6,499 रुपये थी। इसे फैंटम क्रिस्टल और ओपल पर्पल जैसे कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया गया था।

फोन डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है और यह एंड्रॉयड 14 ओएस पर चलता है और इसमें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.56 इंच का एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले है। इसमें डायनामिक बार फीचर है जो सेल्फी कैमरा कटआउट के आसपास बैटरी चार्जिंग डिटेल्स और इनकमिंग कॉल अलर्ट जैसे नोटिफिकेशन दिखाता है। यह 3GB और 4GB रैम ऑप्शन्स के साथ एक ऑक्टा-कोर चिपसेट पर चलता है। फोन में 64GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज है।

कैमरे की बात करें तो, फोन में AI बेस्ड डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 8-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर है। आगे की तरफ, सेल्फी और वीडियो चैट के लिए 5-मेगापिक्सेल का कैमरा है। फोन में ऑथेंटिकेशन के लिए एक फिंगरप्रिंट सेंसर है और यह फेस अनलॉक फीचर को सपोर्ट करता है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में वाई-फाई, ब्लूटूथ और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। फोन में 5000mAh की बैटरी है। इसका डाइमेंशन ‎164x76x9 एमएम और वजन ‎186 ग्राम है।

