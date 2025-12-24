अब सबके पास होगा 12GB तक की रैम वाला फोन, कीमत 6500 रुपये से कम, बैटरी 5000mAh की

संक्षेप: यह फोन 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। फोन 8जीबी वर्चुअल रैम को सपोर्ट करता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। अमेजन इंडिया पर यह फोन बैंक ऑफर के साथ 6500 रुपये से कम में आपका हो सकता है।

Dec 24, 2025 09:14 am IST

एंट्री लेवल सेगमेंट में पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन तलाश रहे हैं, तो itel Zeno 20 आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। यह फोन 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। फोन 8जीबी वर्चुअल रैम को सपोर्ट करता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। अमेजन इंडिया पर यह फोन इस वक्त 6549 रुपये का मिल रहा है। बैंक ऑफर में आप इस फोन को 500 रुपये तक के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इस डिस्काउंट के साथ फोन 6500 रुपये से कम में आपका हो सकता है।

कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी



कंपनी इस फोन पर 327 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। आप इस फोन को एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

आइटेल जीनो 20 के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.6 इंच का एचडी+ IPS डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी तक की रैम और 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें 8जीबी तक की वर्चुअल रैम भी दी गई है, जिससे फोन की टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में ऑक्टा-कोर Unisoc T7100 चिपसेट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का एचडीआर कैमरा मिलेगा।

वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा फोन में फेस अनलॉक फीचर भी दिया गया है।