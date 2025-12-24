Hindustan Hindi News
अब सबके पास होगा 12GB तक की रैम वाला फोन, कीमत 6500 रुपये से कम, बैटरी 5000mAh की

अब सबके पास होगा 12GB तक की रैम वाला फोन, कीमत 6500 रुपये से कम, बैटरी 5000mAh की

संक्षेप:

यह फोन 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। फोन 8जीबी वर्चुअल रैम को सपोर्ट करता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। अमेजन इंडिया पर यह फोन बैंक ऑफर के साथ 6500 रुपये से कम में आपका हो सकता है।

Dec 24, 2025 09:14 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
एंट्री लेवल सेगमेंट में पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन तलाश रहे हैं, तो itel Zeno 20 आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। यह फोन 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। फोन 8जीबी वर्चुअल रैम को सपोर्ट करता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। अमेजन इंडिया पर यह फोन इस वक्त 6549 रुपये का मिल रहा है। बैंक ऑफर में आप इस फोन को 500 रुपये तक के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इस डिस्काउंट के साथ फोन 6500 रुपये से कम में आपका हो सकता है।

कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी

कंपनी इस फोन पर 327 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। आप इस फोन को एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

आइटेल जीनो 20 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.6 इंच का एचडी+ IPS डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी तक की रैम और 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें 8जीबी तक की वर्चुअल रैम भी दी गई है, जिससे फोन की टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में ऑक्टा-कोर Unisoc T7100 चिपसेट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का एचडीआर कैमरा मिलेगा।

itel zeno 20
ये भी पढ़ें:कैमरा परफॉर्मेंस में पिछड़ा सैमसंग का पॉप्युलर फोन, सस्ते डिवाइसेज ने दी मात

वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा फोन में फेस अनलॉक फीचर भी दिया गया है।

ये भी पढ़ें:50GB तक डेटा ऑफर करने वाले टॉप 5 प्लान, ₹100 में 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप भी

यह फोन ऐंड्रॉयड 14 गो एडिशन पर काम करता है। आइटेल का यह फोन Aivana 2.0 वॉइस असिस्टेंट के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में Dual 4G VoLTE, Wi-Fi, ब्लूटूथ और जीपीएस जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। कंपनी का यह फोन IP54 स्प्लैश और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग से लैस है। फोन इस वक्त दो कलर ऑप्शन- ऑरोरा ब्लू और स्पेस टाइटेनियम में उपलब्ध है। फोन में आपको शानदार डीटीएस साउंड भी मिलेगा।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
