12GB तक की रैम वाला फोन मात्र 6539 रुपये का, ऑफर में कैशबैक भी, फीचर जबर्दस्त

एंट्री लेवल सेगमेंट में पावरफुल परफॉर्मेंस वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो itel Zeno 20 आपके लिए एक जबर्दस्त ऑप्शन है। फोन 4जीबी रियल और 8जीबी वर्चुअल रैम के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6539 रुपये है। बैंक ऑफर में आपको इस फोन पर 10 पर्सेंट तक का बैंक डिस्काउंट मिल सकता है। फोन पर कंपनी 326 रुपये तक का कैशबैक दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में फोन और सस्ते में आपका हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

आइटेल जीनो 20 के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी का यह फोन 6.6 इंच के एचडी+ IPS डिस्प्ले से लैस है। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन 4जीबी रैम और 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें 8जीबी तक की वर्चुअल रैम भी दी गई है। इससे फोन की टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में Unisoc T7100 चिपसेट ऑफर किया जा रहा है। फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें एलईडी फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा।

सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। फोन में फेस अनलॉक फीचर भी दिया गया है। यह फोन ऐंड्रॉयड 14 गो एडिशन पर काम करता है।