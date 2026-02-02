Hindustan Hindi News
12GB तक की रैम वाला फोन मात्र 6539 रुपये का, ऑफर में कैशबैक भी, फीचर जबर्दस्त

संक्षेप:

फोन 4जीबी रियल और 8जीबी वर्चुअल रैम के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6539 रुपये है। फोन पर कैशबैक भी दिया जा रहा है।

Feb 02, 2026 03:51 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
एंट्री लेवल सेगमेंट में पावरफुल परफॉर्मेंस वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो itel Zeno 20 आपके लिए एक जबर्दस्त ऑप्शन है। फोन 4जीबी रियल और 8जीबी वर्चुअल रैम के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6539 रुपये है। बैंक ऑफर में आपको इस फोन पर 10 पर्सेंट तक का बैंक डिस्काउंट मिल सकता है। फोन पर कंपनी 326 रुपये तक का कैशबैक दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में फोन और सस्ते में आपका हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

आइटेल जीनो 20 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी का यह फोन 6.6 इंच के एचडी+ IPS डिस्प्ले से लैस है। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन 4जीबी रैम और 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें 8जीबी तक की वर्चुअल रैम भी दी गई है। इससे फोन की टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में Unisoc T7100 चिपसेट ऑफर किया जा रहा है। फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें एलईडी फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा।

itel

सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। फोन में फेस अनलॉक फीचर भी दिया गया है। यह फोन ऐंड्रॉयड 14 गो एडिशन पर काम करता है।

आइटेल का यह स्मार्टफोन Aivana 2.0 वॉइस असिस्टेंट से लैस है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में Dual 4G VoLTE, Wi-Fi, ब्लूटूथ और जीपीएस जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। यह फोन IP54 स्प्लैश और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग से लैस है। फोन ऑरोरा ब्लू और स्पेस टाइटेनियम में उपलब्ध है। फोन में आपको शानदार डीटीएस साउंड भी मिलेगा।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
