इतनी कम कीमत में ऐसा फोन! ₹6866 में मिलिट्री-ग्रेड की मजबूती, जानें क्या है खास

Mar 06, 2026 11:50 am ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
टेक कंपनी itel ने भारत में नया बजट स्मार्टफोन ZENO 100 लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 6,866 रुपये से शुरू होती है। यह फोन मिलिट्री-ग्रेड मजबूती, 90Hz डिस्प्ले और 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स के साथ आता है।

भारतीय स्मार्टफोन मार्केट के बजट सेगमेंट में कॉम्पिटीशन लगातार तेज होता जा रहा है। अब itel ने अपनी नई ZENO सीरीज में ZENO 100 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह फोन स्टाइलिश डिजाइन के साथ दमदार बिल्ड-क्वॉलिटी और ढेरों फीचर्स का बैलेंस ऑफर करता है। खास बात यह है कि स्मार्टफोन ऐसे वक्त लॉन्च किया गया है जब ग्लोबल लेवल पर मेमोरी चिप की कीमतें बढ़ रही हैं, इसके बावजूद इसे सब-8000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में उतारा गया है।

नया ZENO 100 स्मार्टफोन एक्सक्लूसिवली Amazon से खरीदा जा सकेगा। इसकी शुरुआती कीमत 6,866 रुपये रखी गई है, जो 3GB RAM वेरिएंट के लिए है। वहीं 4GB RAM वेरिएंट की कीमत 7,285 रुपये रखी गई है। दोनों ही वेरिएंट्स में 64GB स्टोरेज दिया गया है। नए फोन को Silk Green, Pure Black और Titanium Gold जैसे अट्रैक्टिव कलर्स में पेश किया गया है।

ये भी पढ़ें:Samsung का 5G फोन ₹10 हजार से भी कम में, Flipkart पर मिल रही डील

मिलिट्री-ग्रेड मजबूती और खास डिजाइन

ZENO 100 की सबसे बड़ी खासियत इसकी MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी है। आम तौर पर इतनी मजबूती वाले फीचर्स महंगे स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन कंपनी ने इसे बजट सेगमेंट में लाने की कोशिश की है। कंपनी के मुताबिक, यह फोन मजबूत बॉडी के साथ डिजाइन और टिकाऊपन दोनों का बैलेंस ऑफर करता है।

ऐसे हैं फोन के बाकी स्पेसिफिकेशंस

फोन में 6.6 इंच HD+ IPS डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। इससे यूजर्स को स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने के दौरान स्मूद एक्सपीरियंस मिलेगा। डिस्प्ले में वॉटर-ड्रॉप नॉच डिजाइन दिया गया है। इसके अलावा DTS-सपोर्टेड स्पीकर टेक्नोलॉजी भी फोन का हिस्सा हैं। ZENO 100 में Unisoc T7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। यह स्मार्टफोन Android 15 Go Edition पर चलता है, जो बजट डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है।

ये भी पढ़ें:iPhone 17e लॉन्च का असर! iPhone 16e हुआ सस्ता, 14000 रुपये की बड़ी छूट

फोटोग्राफी के लिए फोन में 8MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके साथ कंपनी ने इमेज प्रोसेसिंग में सुधार का दावा किया है। खास बात है कि फोन में IR ब्लास्टर भी दिया गया है, जिसकी मदद से यूजर्स टीवी, एयर कंडीशनर जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही Ultralink फीचर भी मौजूद है, जो कमजोर नेटवर्क एरिया में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करता है।

ZENO 100 में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन का बैकअप देने का दावा करती है। इसके साथ 10W चार्जर मिलता है। वहीं, ऑथेंटिकेशन के लिए इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर भी मिलता है।

ये भी पढ़ें:मार्च में लॉन्च हो रहे हैं ये नए फोन! Apple, Nothing और Motorola सब लिस्ट में
Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

