5899 रुपये हुई 12GB तक की रैम वाले इस धांसू फोन की कीमत, बैटरी 5000mAh की, मची लूट

itel Zeno 10 तगड़ी डील में मिल रहा है। 12जीबी तक की रैम वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर मात्र 5899 रुपये हो गई है। फोन पर कैशबैक भी दिया जा रहा है। आइटेल का यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है।

एंट्री लेवल सेगमेंट में पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन तलाश रहे हैं, तो itel Zeno 10 एक जबर्दस्त ऑप्शन है। यह फोन 12जीबी तक की रैम (4जीबी रियल + 8जीबी वर्चुअल) के साथ आता है। फोन का इंटरनल स्टोरेज 64जीबी का है। अमेजन इंडिया पर यह फोन अभी 5899 रुपये का मिल रहा है। बैंक ऑफर में यह फोन 10 पर्सेंट तक सस्ता हो सकता है। फोन पर कंपनी 294 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला यह डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

आइटेल Zeno 10 के फीचर और स्पेसिफिकेशन फोन में आपको 1612x720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.6 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन में दिया गया यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह एंट्री लेवल फोन 4जीबी तक की LPDDR4x रैम और 64जीबी तक के eMMC 5.1 स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है। फोन में 8जीबी तक का मेमरी फ्यूजन फीचर भी दिया गया है। इससे आइटेल के इस फोन की टोटल रैम जरूरत पड़ने पर 12जीबी तक की हो जाती है।

फोन की मेमरी को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में ऑक्टाकोर चिपसेट ऑफर किया जा रहा है। फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें एलईडी फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। यह फोन ऐंड्रॉयड गो एडिशन पर बेस्ड HiOS 14 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस, यूएसबी टाइप-C और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।