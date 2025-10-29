6 हजार रुपये से कम में मिल रहा 12GB तक की रैम वाला फोन, अमेजन की धाकड़ डील में मची लूट

Hindustan Hindi News
संक्षेप: 12जीबी तक की रैम (4जीबी रियल + 8जीबी वर्चुअल) और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले itel Zeno 10  को आप बेस्ट डील में खरीद सकते हैं। यह शानदार फोन 6 हजार रुपये से कम में आपका हो सकता है। फोन पर कैशबैक भी दिया जा रहा है।

Wed, 29 Oct 2025 04:29 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
6 हजार रुपये से कम में पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो itel Zeno 10 आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। यह फोन 12जीबी तक की रैम (4जीबी रियल + 8जीबी वर्चुअल) से लैस है। 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6499 रुपये है। 20 नवंबर तक आप इस फोन को 10 पर्सेंट बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 6 हजार रुपये से कम में आपका हो सकता है।

यह फोन 324 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी आपका हो सकता है। फोन 315 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

आइटेल के इस फोन में आपको 6.56 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी तक की LPDDR4x रैम और 64जीबी तक के eMMC 5.1 स्टोरेज के साथ आता है। फोन 8जीबी तक की वर्चुअल रैम (मेमरी फ्यूजन) भी ऑफर करता है। इससे फोन की टोटल रैम 12जीबी तक की हो जाती है।

फोन की मेमरी को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से आप 1टीबी तक बढ़ा सकते हैं। फोन ऑक्टाकोर प्रोसेसर पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया। फ्रंट में सेल्फी के लिए कंपनी 5 मेगापिक्सल का कैमरा दे रही है। आइटेल का यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है, जो 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर किया जा रहा है। ड्यूल नैनो सिम सपोर्ट वाला यह फोन ऐंड्रॉयड गो एडिशन पर बेस्ड HiOS 14 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस, यूएसबी टाइप-C और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
