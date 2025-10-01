6399 रुपये में मिल रहा 12GB तक की रैम वाला फोन, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की बंपर डील ने सबको चौंकाया
आइटेल का यह फोन 12जीबी तक की रैम (मेमरी फ्यूजन के साथ) से लैस है। फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6399 रुपये है। फोन को आप 639.90 रुपये तक के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 319 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है।
कम बजट में दमदार परफॉर्मेंस वाला फोन तलाश रहे हैं, तो अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में आपके लिए कमाल की डील है। हम बात कर रहे हैं itel Zeno 10 की है। आइटेल का यह फोन 12जीबी तक की रैम (4जीबी रियल + 12जीबी वर्चुअल) से लैस है। फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6399 रुपये है। फोन को आप 639.90 रुपये तक के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 319 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
आइटेल Zeno 10 फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
आइटेल Zeno 10 में आपको 1612x720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.6 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह एंट्री लेवल स्मार्टफोन 4जीबी तक की LPDDR4x रैम और 64जीबी तक के eMMC 5.1 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। फोन में 8जीबी तक का मेमरी फ्यूजन फीचर भी दिया गया है। इससे इस फोन की टोटल रैम बढ़कर 12जीबी तक की हो जाती है।
फोन माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट के साथ आता है। इससे आप फोन की मेमरी को 1टीबी तक बढ़ा सकते हैं। फोन ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। फोन फेस अनलॉक फीचर भी ऑफर करता है। ओएस की बात करें, तो यह डिवाइस ऐंड्रॉयड गो एडिशन पर बेस्ड HiOS 14 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस, यूएसबी टाइप-C और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।
