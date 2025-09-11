आ गया 6000mAh बैटरी, 8GB रैम वाला बजट फोन, इसमें कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले और 32MP सेल्फी कैमरा itel super 26 ultra launched with curved amoled display 6000mah battery and more, Gadgets Hindi News - Hindustan
आ गया 6000mAh बैटरी, 8GB रैम वाला बजट फोन, इसमें कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले और 32MP सेल्फी कैमरा

itel Super 26 Ultra को चुनिंदा वैश्विक बाजारों में लॉन्च किया है। इसमें 6.78-इंच कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले और यूनिसॉक T7300 चिपसेट है। फोन में 8GB रैम और 256GB तक स्टोरेज भी है। कंपनी ने इसे चार कलर्स में लॉन्च किया है और इसमें 6000mAh की बैटरी भी है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 08:25 PM
itel Super 26 Ultra Launched: अपने किफायती स्मार्टफोन्स के लिए पॉपुलर आईटेल तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को बढ़ा रहा है। अब कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर itel Super 26 Ultra को चुनिंदा वैश्विक बाजारों में लॉन्च किया है। यह बजट स्मार्टफोन है। इसमें 6.78-इंच 1.5K 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है और यह यूनिसॉक T7300 चिपसेट पर चलता है, साथ ही इसमें 8GB रैम और 256GB तक स्टोरेज भी है। कंपनी ने इसे चार कलर्स में लॉन्च किया है और इसमें 6000mAh की बैटरी भी है। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप और 32-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है। कितनी है कीमत और फोन में क्या-क्या खास मिलता है, चलिए बताते हैं...

itel Super 26 Ultra की कीमत

गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, आईटेल सुपर 26 अल्ट्रा अब नाइजीरिया में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है, जिसकी इसकी बिक्री 15 सितंबर से शुरू होगी। कंपनी ने इसे चार कलर्स - बेज, ब्लू, गोल्ड और ग्रे में लॉन्च किया है। बांग्लादेश में मोबाइलडोकन वेबसाइट पर लिस्टिंग के अनुसार, आईटेल सुपर 26 अल्ट्रा के 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत BDT 19,990 (लगभग 14,900 रुपये) और 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत BDT 21,990 (लगभग 15,900 रुपये) है।

itel Super 26 Ultra की खासियत

आईटेल सुपर 26 अल्ट्रा में 6.78-इंच 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 1.5K रिजॉल्यूशन और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है और इसमें "रेन-प्रूफ" फीचर का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे स्क्रीन को गीली होने पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह 6 एनएम यूनिसॉक T7300 प्रोसेसर पर चलता है, साथ ही 8GB रैम और 256GB तक स्टोरेज भी उपलब्ध है।

फोटोग्राफी के लिए, फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सेल का डेप्थ सेंसर है। आगे की तरफ, सेल्फी और वीडियो चैट के लिए 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। फोन धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए IP65 रेटिंग के साथ आता है। फोन में 18W चार्जिंग सपोर्ट वाली 6000mAh की बैटरी है। फोन में AI कैमरा इरेजर, सर्किल टू सर्च और आईटेल के इन-हाउस AI असिस्टेंट सोला समेत कई AI फीचर्स का सपोर्ट मिलता है।

आईटेल सुपर 26 अल्ट्रा के बारे में कंपनी दावा किया गया है कि यह छह साल तक "स्थिर" रूप से काम करेगा, यानी 6 साल तक फोन में एक समान परफॉर्मेंस मिलेगी। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में एनएफसी, वाई-फाई, ब्लूटूथ और अन्य डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए एक इन्फ्रारेड (आईआर) ट्रांसमीटर शामिल हैं। फोन की मोटाई केवल 6.8 एमएम है।

