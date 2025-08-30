6000mAh बैटरी, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले वाला किफायती फोन लाया ब्रांड, वॉटरप्रूफ बॉडी भी, इतनी है कीमत itel super 26 ultra launched with 6000 mah battery 3d curved amoled display, Gadgets Hindi News - Hindustan
itel Super 26 Ultra launched: आईटेल ने अब अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर itel Super 26 Ultra को लॉन्च कर दिया है। यह फोन 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, 6000mAh की बड़ी बैटरी, IP65 रेटेड बॉडी के साथ आता है। फोन चार कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 11:55 AM
itel Super 26 Ultra launched: आईटेल ने अब अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर itel Super 26 Ultra को लॉन्च कर दिया है। यह फोन 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, 6000mAh की बड़ी बैटरी, IP65 रेटेड बॉडी के साथ आता है। कंपनी ने इस बजट फोन के तौर पर लॉन्च किया है। कंपनी ने फिलहाल इसे नाइजीरियाई बाजार में उतारा है, जहां यह चार कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है। ग्राहक इसे दो स्टोरेज ऑप्शन्स में खरीद सकेंगे। चलिए एक नजर डालते हैं फोन की कीमत और फीचर्स पर...

आईटेल सुपर 26 अल्ट्रा की खासियत

itel Super 26 Ultra launched

दआउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार, आईटेल का नया सुपर 26 अल्ट्रा स्मार्टफोन में 6.78 इंच का 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 1.5K रिजॉल्यूशन, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिलता है। यह फोन यूनिसॉक T7300 प्रोसेसर (6nm) से लैस है और इसमें 10-लेयर आइसकूल तकनीक है जो स्टेबल परफॉर्मेंस प्रदान करती है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन पर 6 साल की फ्लुएंसी का दावा किया गया है।

बैटरी की बात करें तो इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी है। फोन की मोटाई 6.8 एमएम है और यह IP65 रेटेड बॉडी के साथ आती है। फोन में AI रेनप्रूफ टच फीचर भी दिया गया है, जिससे आप इसे बारिश में भी चला सकते हैं।

इतनी है कीमत

इसकी उपलब्धता की बात करें तो, यह फोन दो स्टोरेज मॉडल में उपलब्ध है। नाइजीरियाई बाजार में इसके 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत NGN 227,700 (करीब 13,000 रुपये) और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत NGN 257,300 (करीब 14,700 रुपये) है। इच्छुक ग्राहक NGN 5,000 (करीब 300 रुपये) का टोकन अमाउंट देकर इसे बुक कर सकते हैं और शेष राशि बाद में देकर इसे खरीद सकते हैं। आईटेल सुपर 26 अल्ट्रा स्मार्टफोन चार कलर ऑप्शन्स - सिल्वर, ब्लू, गोल्ड और ग्रे में उपलब्ध है।

