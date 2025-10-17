Hindustan Hindi News
लंबी बैटरी लाइफ वाले ईयरबड्स लाया पॉपुलर ब्रांड, कीमत 1199 रुपये, देखने में भी धांसू

संक्षेप: itel Rhythm Echo Earbuds: आईटेल ने भारतीय बाजार में अपने नए ईयरबड्स अपने बिल्कुल नए रिदम इको ईयरबड्स को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे दो कलर्स - ल्यूरेक्स ब्लैक और मिडनाइट ब्लू में लॉन्च किया है और यह एक साल की वारंटी के साथ आता है। यह 1199 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध हैं।

Fri, 17 Oct 2025 01:20 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
itel Rhythm Echo Earbuds: आईटेल ने भारतीय बाजार में अपने नए ईयरबड्स अपने बिल्कुल नए रिदम इको ईयरबड्स को लॉन्च कर दिया है। रेंडी कर्व्ड डिजाइन और कॉम्पैक्ट केस के साथ, इसे खासतौर से ऐसे यूजर्स के लिए बनाया गया है जो बिना किसी रुकावट के लंबा प्लेटाइम, इमर्सिव साउंड क्वालिटी और क्लियर कॉल्स चाहते हैं। रिदम इको अपने लाइटवेट डिजाइन और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ 50 घंटे तक का प्लेटाइम प्रदान करता है। इसकी कीमत भी कम है। चलिए डिटेल में बताते हैं नए ईयरबड्स की कीमत और खासियत के बारे में...

कीमत, कलर और वारंटी

ये ईयरबड्स क्वाड माइक ईएनसी (एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसिलेशन) तकनीक से लैस हैं जो कई माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड नॉइज को कम करता है और शोर वाला माहौल में भी क्लियर वॉयस कॉल क्वालिटी प्रदान करता है। कंपनी ने इसे दो कलर्स - ल्यूरेक्स ब्लैक और मिडनाइट ब्लू में लॉन्च किया है और यह एक साल की वारंटी के साथ आता है। रिदम इको ईयरबड्स अब भारत के सभी रिटेल स्टोर्स पर सिर्फ 1199 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध हैं।

ईयरबड्स गेमिंग के लिए भी परफेक्ट

गेमर्स और स्ट्रीमर्स के लिए, ईयरबड्स 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी के साथ आते हैं, जो एक बेहद स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस और बेहतर रिस्पॉन्स टाइम के लिए ऑडियो और विजुअल को इंटीग्रेट करता है। यह गेमिंग के शौकीनों के लिए एकदम परफेक्ट है। दमदार साउंड के लिए इसमें 10 एमएम डायनामिक ड्राइवर लगे हैं, जो म्यूजिक, मूवी और पॉडकास्ट में बैलेंस्ड बास के साथ शानदार साउंड प्रदान करते हैं।

इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिसे लेकर कंपनी का कहना है कि यह मात्र 10 मिनट की चार्जिंग में 120 मिनट तक का प्लेबैक टाइम दे सकता है। इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है, जो एक स्टेबल और पावर एफिशियंट कनेक्शन प्रदान करता है। इसमें टच कंट्रोल्स भी हैं, जिससे यूजर बिना फोन उठाए ही ट्रैक बदल सकते हैं, वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं या कॉल का जवाब दे सकते हैं।

ये ईयरबड्स IPX4 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आते हैं, जो इन्हें वर्कआउट और आउटडोर यूज के लिए परफेक्ट बनाता है। ये हैंड्स-फ्री कमांड के लिए AI वॉयस असिस्टेंट को भी सपोर्ट करते हैं और लंबे समय तक पहने रहने के लिए कम्फर्ट-फिट प्लग के साथ आते हैं।

