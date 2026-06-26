₹1699 में 55 दिनों तक चलने वाला फोन, शोर में भी आएगी साफ आवाज, चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट

itel Power 451 को कंपनी ने अपने नए फीचर फोन के तौर पर लॉन्च कर दिया है। फोन लंबी बैटरी लाइफ प्रदान करता है। दावा है कि फुल चार्ज में यह 55 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम देता। चार्जिंग के लिए इसमें टाइप-सी पोर्ट है। फोन की कीमत मात्र 1699स रुपये है।

itel ने भारतीय बाजार में अपना नया फीचर फोन, itel Power 451 लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि यह फोन प्रीमियम स्मार्टफोन में मिलने वाली नई टेक्नोलॉजी को फीचर फोन कैटेगरी में लेकर आया है। AI एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसिलेशन (AI-ENC) फीचर के साथ, जो भारत में फीचर फोन में सिर्फ itel ही देता है - itel Power 451 भीड़-भाड़ वाले बाजारों, व्यस्त सड़कों, वर्कप्लेस और शोर-शराबे वाली जगहों पर आसपास के शोर को कम करके कॉलिंग के दौरान बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी देता है। नए itel Power 451 फोन को चार खूबसूरत कलर्स - ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ब्लैक में लॉन्च किया गया है और यह अब देशभर में रिटेल स्टोर पर सिर्फ 1699 रुपये में मिल रहा है। itel फीचर फोन में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए 1 साल का शानदार काउंटर रिप्लेसमेंट ऑफर भी देता है। दावा है कि इसमें दिनों की लंबी बैटरी लाइफ मिलेगी। इस फोन में और क्या-क्या खास है, चलिए डिटेल में जानते हैं...

55 दिनों की बैटरी लाइफ फोन बॉक्स के अंदर एक मुफ्त बैक कवर के साथ आता है, जिससे उपयोगकर्ता बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपने फोन को कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। चार्जिंग के लिए में टाइप-सी पोर्ट दिया गया है, जो आमतौर पर स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है, यानी आप इसे अपने स्मार्टफोन की चार्जिंग केबल से भी चार्ज कर सकते हैं। फोन में 2500mAh बैटरी है। कंपनी का दावा है कि फोन सुपर बैटरी मोड के साथ 55 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम देता है, यानी अगर आप इसे फुल चार्ज करके रख देते हैं और यूज नहीं करते हैं, तो यह फोन दिनों तक एक्टिव रह सकता है।

मजबूत बॉडी, 32GB तक बढ़ा सकते हैं स्टोरेज फोन मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है और कंपनी ने इसे खासतौर से आउटडओर यूज के लिए डिजाइन किया है। फोन में 2.4 इंच का बड़ा डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रिकॉर्डिंग के साथ वायरलेस एफएम रेडियो, 60 कॉल लॉग और 32GB एक्सपेंडेबल स्टोरेज की सुविधा मिलती है। अगर आप भी लंबी बैटरी लाइफ और स्टाइलिश लुक वाला फीचर फोन खरीदने का प्लान रहे हैं, तो यह एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है।

itel लाया 160W और 120W साउंडबार हाल ही में आईटेल ने टीवी, मूवी, म्यूजिक और गेमिंग के लिए डिजाइन किए गए नए आईटेल साउंडबार 160W और आईटेल साउंडबार 120W को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। आईटेल साउंडबार 160W हाई-क्यू क्वाड-ड्राइवर कॉन्फिगरेशन के माध्यम से 160W ऑडियो आउटपुट प्रदान करता है, जबकि आईटेल साउंडबार 120W हाई-क्यू डुअल-ड्राइवर कॉन्फिगरेशन के साथ 120W आउटपुट प्रदान करता है। दोनों मॉडल नियोडिमियम चुंबक स्पीकर का उपयोग करते हैं और iThumpX BASS तकनीक की सुविधा देते हैं।

साउंडबार में एडवांस्ड साउंड सेपरेशन और वर्चुअल 360° साउंड के लिए एडवांस्ड विंड पाइप तकनीक के साथ एक डीएसपी चिपसेट की सुविधा है। इनमें एक एलईडी डिस्प्ले, तीन ईक्यू मोड और ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी भी शामिल है। कनेक्टिविटी के लिए, दोनों मॉडलों में टीवी और अन्य डिवाइस को जोड़ने के लिए टीवी (ARC), ऑप्टिकल, औक्स, यूएसबी और एसडब्ल्यू आउट पोर्ट शामिल हैं।